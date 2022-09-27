Серед "міжнародних спостерігачів" на псевдореферендумах були іноземні "журналісти", пов’язані з РФ, - Центр національного спротиву

Росія намагається імітувати легітимність "референдумів" на окупованих територіях в очах західної спільноти.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Для цього окупанти зібрали цілу групу так званих іноземних "спостерігачів".

Від Великої Британії виступає відомий пропагандист Грем Філіпс, проти якого в Сполученому Королівстві запроваджено санкції через розпалювання ненависті та співпрацю з пропагандистами російських окупантів.

Крім нього від Британії є ще трохи менш відомий Максіміліан Кларк (Maximilian Clarke), який теж тривалий час робить пропагандистські фоторепортажі з Донбасу, зокрема під час боїв за Маріуполь.

Німеччину мав представляти відомий прихильник теорій змов та російської пропаганди Томас Рьопер Thomas Roeper, автор і редактор сайту Anti-Spiegel, якого раніше вже неодноразово залучали до різних заходів типу "російського прес-туру по звільненному Маріуполю". Засвітився і інший цікавий персонаж – Штефан Бруно Шаллер (Steffen Bruno Schaller), директор німецької енергетичної компанії Energie Waldeck-Frankenberg.

Саме він на камеру розповідав про відсутність порушень під час "голосування" та прозорість "референдуму". Крім нього залучені Патрік Бааб (Patrik Baab) і Сєргей Фільберт.

"Справжній десант залучений від Франції – переконувати в нібито законності фарсу мали Тарасенкова Тетяна, Артур Кун (Artur Kuhn), Лакруа Люк Бенуа (Lacroix Luc Benoit), Александра Далсбек (Aleksandra Dalsbaek), Головкова Ірина, Патріс Ашер (Patris Ashere), Жером Гарро (Jerome Garro), Ерік Тен’є (Eric Thenier), Ерік Деклемі (Eric Declemy), Луїс Олів’є (Louis Olivier), Регі Сом’є (Regis Le Sommier), Аніса ель-Жабрі (Anissa El Jabri), Олена Даббах, Жіль Парро (Gilles Parrot), Лізер Будулун (Liseren Budulun). Так само як і їхні "колеги" з ФРН та Великої Британії вже встигли "засвітитися" в російській пропаганді. Наприклад, Люк Бенуа з телеканалу France 2 постійно їздить з російськими військовими тимчасово окупованими територіями України і створює репортажі, які дуже важко назвати журналістикою", - зазначили в Центрі національного спротиву.

Є відеопідтвердження участі Андре Шанклу (André Chanclu). Він колишній член ультраправого французького руху Groupe Union Défense (GUD). Також він президент "Collectif France-Russie", групи, яка підтримує "дуже корисні дії російського уряду". І член "Комітету Франція-Донбас".

Росія також використала й італійських представників. Елізео Бертолазі (Eliseo Bertolasi) мав зв’язки з організацією ідеолога рашизму – Дугіна, а також співпрацює з "Фондом стратегічної культури", який пов’язують зі Службою зовнішньої розвідки ПФ. Пишається своїм ступенем "доктора антропологічних наук", і водночас пише про американські біолабораторії. Іншими "спостерігачами" стали Жанфранко Веступо (Gianfranco Vestupo) та Віто Гріттані (Vito Grittani).

В переліку є ще багато прізвищ, зокрема з Чехії, Сербії, Іспанії, Швеції, Австрії, Португалії, Словаччини, США та КНР. Є і громадяни Катару, Уругваю, Камеруну та Венесуели.

"Прикметно, що для участі в якості "спостерігачів" були залучені або представники радикальних політичних рухів (з якими Кремль має давню традицію співпраці), або відверті пропагандисти та прихильники теорій змов (яких не беруть в нормальні ЗМІ, що значно зменшує ціну їхніх послуг). Відомо також, що для просування потрібних наративів проведення "референдумів" висвітлювали близько 60 представників "російських ЗМІ", зокрема "Россия 24", "ТРК "Звезда", "Комсомольская правда" та "Россия.Вести". Для красивої картинки навіть було створено окремий тип дільниць для "голосування" – "медійні дільниці", з гарним ремонтом, великими приміщеннями та територією. Для привернення уваги поблизу таких дільниць проводилися різноманітні культурно-розважальні заходи типу виставок або концертів", - підсумували у спротиві.

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