У ЄС обговорюють можливі зміни в рекомендаціях щодо віз для громадян РФ

У Євросоюзі в понеділок і вівторок відбуваються технічні обговорення в рамках антикризових механізмів ЄС із метою можливого перегляду деяких аспектів візових правил для громадян РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила офіційна представниця Єврокомісії Аніта Гіппер.

"Комісія має переглянути свої вказівки (щодо віз від 9 вересня. - Ред.). Зараз комісія оцінює, що в них необхідно змінити. І ми підтримуємо тісні контакти з державами-членами та профільними агентствами", - зазначила вона.

Відповідаючи на запитання, чи зобов'язані держави-члени ЄС за певних обставин приймати росіян і чи існують для таких випадків якісь спеціальні правила, вона пояснила: "Немає спеціального документа для росіян. Є правила ЄС щодо притулку. Кожне прохання має бути проаналізоване індивідуально. Кожна людина має бути вислухана й перевірена, зокрема і з міркувань безпеки. Немає якогось спеціального порядку для російських громадян порівняно з іншими".

У відповідь на запитання, чи готовий ЄС до масового припливу росіян на свої кордони, представник ЄК заявила: "Наразі ситуація спокійна. Звісно, ми уважно стежимо за ситуацією разом з усіма відповідними державами-членами, а також разом із нашими агентствами. Ситуація стабільна за певного збільшення (приїжджих із Росії. - Ред.) до Фінляндії".

Гіппер додала, що порушувати зараз питання на цю тему передчасно.

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