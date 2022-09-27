БЕБ запропонувало запровадити санкції проти 23 компаній, пов’язаних з Росією та Білоруссю

Бюро економічної безпеки (БЕБ) визначило й погодило з відповідними державними органами 23 юридичні особи, пов’язані з Росією та Білоруссю, які рекомендує включити до санкційного списку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Як зазначається, попередньо встановлена вартість активів цих компаній, які включені до списку БЕБ, становить понад 1 млрд грн, в тому числі понад 90 млн грн готівкових коштів на банківських рахунках та 160 автомобілів на суму 220 млн грн тощо.

До списку потрапили компанії-імпортери автомобільної продукції, скла, фармацевтичної продукції, оптовий постачальник палива, дорожньо-будівельна компанія, виробник побутової хімії тощо.

Дивіться також: Арештовано понад 1 млрд грн активів ексдепутата-єдинороса Крупчака (оновлено)

Аналітики БЕБ дослідили структуру власності та фінансово-господарську діяльність зазначених компаній та встановили, що вони перебувають під контролем РФ та РБ, а також дійшли висновку, що їх діяльність забезпечує фінансування держав-агресорів, через сплату податків до бюджетів РФ та РБ. Це створює реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України.

Після погодження переліку юридичних осіб Міжвідомчою робочою групою, список передадуть Кабінету Міністрів України для скерування до Ради національної безпеки і оборони України задля застосування санкцій.

Юридичних осіб, які увійшли до списку БЕБ, запропоновано позбавити права користуватися та розпоряджатися активами, що їм належать. Також, для них буде заблоковано можливість виведення капіталу за межі України та зупинено виконання їх економічних і фінансових зобов’язань перед РФ та РБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через незастосування закону про санкції щодо російських олігархів Україною вже втрачено 2,5 мільярда доларів, - ЗМІ

Запровадження до них санкцій унеможливить фінансування або матеріально-технічне забезпечення Російської Федерації та Республіки Білорусь та сприятиме захисту економічних інтересів України.

Це лише перший перелік таких компаній, процес поповнення списку підприємств для запровадження санкцій триває.

Ще два списки із 25 та 54 суб’єктами господарської діяльності, які БЕБ рекомендує включити до санкційних списків, погоджуються з відповідними органами.