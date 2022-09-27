Місцеві мешканці повідомляють про нові місця масових поховань в Ізюмі та Козачій Лопані, - МВС

Проте отримана інформація потребує перевірки.

Про це заявила речниця МВС Альона Матвєєва на брифінгу в Military Media Center, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, наразі надходять повідомлення, що є ще поховання в місті Ізюм та Козачій Лопані", — сказала Матвєєва.

За даними МВС, станом на 23 вересня було завершено огляд та ексгумацію тіл на місці масового поховання людей поблизу міста Ізюм. На теперішній час з 445 могил та 1 групового поховання ексгумовано тіла 425 цивільних осіб (212 жінок, 196 чоловіків, 5 дітей та 12 тіл невстановленої статі) та 22 військовослужбовців ЗСУ.

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