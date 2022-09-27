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МВС (2874) Харківщина (4253) ексгумація (121) Ізюм (280)

Місцеві мешканці повідомляють про нові місця масових поховань в Ізюмі та Козачій Лопані, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

матвєєва

Проте отримана інформація потребує перевірки.

Про це заявила речниця МВС Альона Матвєєва на брифінгу в Military Media Center, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, наразі надходять повідомлення, що є ще поховання в місті Ізюм та Козачій Лопані", — сказала Матвєєва.

За даними МВС, станом на 23 вересня було завершено огляд та ексгумацію тіл на місці масового поховання людей поблизу міста Ізюм. На теперішній час з 445 могил та 1 групового поховання ексгумовано тіла 425 цивільних осіб (212 жінок, 196 чоловіків, 5 дітей та 12 тіл невстановленої статі) та 22 військовослужбовців ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 582 воєнні злочини росіян задокументовані правоохоронцями на деокупованих територіях Харківської області,- МВС

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+11
Петро Порошенко, вчора, в свій ДН, повідомлення з Казачої Лопані (серія фото за ссиллю):
"Козача Лопань. Харківщина. 3 км до російського кордону. Проїжджаючи селом відчуваєш страшний біль і одночасно злість. Село було одним із перших, які окупувала російська орда. Окупувала і зруйнувала. Тут немає зв'язку, немає світла та газу. «русскій мір» залишає по собі суцільні руїни.
Тут, як і в багатьох інших містах та селах звільненої Харківщини, російські виродки влаштували катівню. Знущалися жорстоко. Влаштовували допити звичайним селянам. Мабуть, кожен другий житель села пройшов через «підвал».
І попри біль та страшну втому українці не здалися. Зі сльозами на очах зустрічали Збройні Сили України. Як і не здалася староста села - Вакуленко Людмила Михайлівна. Яка виїхала на зустріч ЗСУ з українським прапором в руках ще тоді, коли навіть не знала, що вже відбувалась деокупація. Такий він - незламний український народ.
Зараз в селі залишилося буквально 1,5 тисячі населення, в чотири рази менше, ніж до окупації. Привезли людям генератори, спальники на перший час. І обов'язково привеземо Starlink.
PS: Дякую вам за віру в Україну та нашу перемогу❤️ . І дякую за дуже смачний подарунок 🙂."
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27.09.2022 17:31
+6
Кацапи це вбивці, гвалтівники і терористи. Вони будуть відповідати за свої злочини на міжнародному суді і перед Богом. А не соромно сьогодні тому, хто обманув свій народ і тупо брехав, що нападу не буде, щоб готувалися до шашликів. Тих, хто йому повірив, сьогодні відривають вбитими у "братських" могилах.
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27.09.2022 18:14
+5
нда.. невесёлые "шашлыки" накукарекал людям перед горячей войной Найвэлычнившивый, беспечный приколист и его театр одного актёра..
и он продолжает танцевать, потолстевший и оборзевший, со своим кварталом зелёных фонарей
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27.09.2022 17:46
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Оккупація була 6 місяців . Можливі жахливі знахідки
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27.09.2022 17:26 Відповісти
Петро Порошенко, вчора, в свій ДН, повідомлення з Казачої Лопані (серія фото за ссиллю):
"Козача Лопань. Харківщина. 3 км до російського кордону. Проїжджаючи селом відчуваєш страшний біль і одночасно злість. Село було одним із перших, які окупувала російська орда. Окупувала і зруйнувала. Тут немає зв'язку, немає світла та газу. «русскій мір» залишає по собі суцільні руїни.
Тут, як і в багатьох інших містах та селах звільненої Харківщини, російські виродки влаштували катівню. Знущалися жорстоко. Влаштовували допити звичайним селянам. Мабуть, кожен другий житель села пройшов через «підвал».
І попри біль та страшну втому українці не здалися. Зі сльозами на очах зустрічали Збройні Сили України. Як і не здалася староста села - Вакуленко Людмила Михайлівна. Яка виїхала на зустріч ЗСУ з українським прапором в руках ще тоді, коли навіть не знала, що вже відбувалась деокупація. Такий він - незламний український народ.
Зараз в селі залишилося буквально 1,5 тисячі населення, в чотири рази менше, ніж до окупації. Привезли людям генератори, спальники на перший час. І обов'язково привеземо Starlink.
PS: Дякую вам за віру в Україну та нашу перемогу❤️ . І дякую за дуже смачний подарунок 🙂."
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27.09.2022 17:31 Відповісти
нда.. невесёлые "шашлыки" накукарекал людям перед горячей войной Найвэлычнившивый, беспечный приколист и его театр одного актёра..
и он продолжает танцевать, потолстевший и оборзевший, со своим кварталом зелёных фонарей
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27.09.2022 17:46 Відповісти
Каспська "Медуза" про Ізюм.
"За шесть месяцев, как утверждают украинские власти, в городе были разрушены до 90% жилых домов, больницы и школы, а из 50 тысяч человек, живших здесь до 24 февраля, около тысячи погибли. После освобождения Изюма украинцы обнаружили в городе массовое захоронение - почти 450 могил мирных жителей. «Медуза» попросила харьковского фотографа Павла Дорогого съездить в Изюм, чтобы показать и рассказать, как теперь устроена жизнь в этом городе".
Харківський кореспондент цього видання, зокрема, написав:
"Гуманитарная помощь - единственный источник еды и предметов первой необходимости сегодня. Каждый день на главной площади люди ждут, когда военные и волонтеры ее привезут. Никакого расписания нет. Приезжает машина, и сразу же образуется стихийная очередь. Ее мало кто соблюдает: горожане боятся, что продуктов и вещей может не хватить на всех. Поднимается шум, иногда дело даже доходит до драк. Страшно видеть, как люди дерутся за хлеб в XXI веке".
Детальніше - стаття за вищенаведеною ссиллю
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27.09.2022 17:59 Відповісти
Кацапи це вбивці, гвалтівники і терористи. Вони будуть відповідати за свої злочини на міжнародному суді і перед Богом. А не соромно сьогодні тому, хто обманув свій народ і тупо брехав, що нападу не буде, щоб готувалися до шашликів. Тих, хто йому повірив, сьогодні відривають вбитими у "братських" могилах.
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27.09.2022 18:14 Відповісти
В Галичині відкопують до цього часу...
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27.09.2022 18:49 Відповісти
А тепер ви зрозумієте західну Україну і її ненависть до росіян. Зараз багатьом жителям західної України фізично боляче чути російську мову на вулицях наших міст від переселенців, після тих жахів , що роблять росіяни в Україні і згадучи розповіді наших дідів про злочини НКВД. Пройшли роки , а нащадки мордора не змінились. І це правда , досих пір знаходять могили замордованих людей нквдешниками.
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27.09.2022 19:59 Відповісти
Киевская русь, чего вы так паритесь по поводу языка. на болоте татаро монгольский в крови
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27.09.2022 20:05 Відповісти
полностью дополнительно часть отправили раскапывать. больше тысячи, может две...
Ублюдки, правнуки будут ещё отвечать
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27.09.2022 20:03 Відповісти
Нужно ,что бы Зеленский каждый день смотрел на те зверства,что творили на окупованых тереториях, может совесть проснеться. Если бы мы готовились к войне то мы бы могли спасти тысячи закатованых украинских патриотов, но президент говорит,что тогда бы он терял миллионы
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27.09.2022 20:59 Відповісти
 
 