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Новини Політика України Опалювальний сезон
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Кабмін (6255) опалення (347) Чернігів (583) опалювальний сезон (545)

Чернігівська міськрада звернулася до Кабміну щодо ситуації з опаленням: зібрати екстрене засідання урядового штабу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

опалення

Міська рада Чернігова на позачерговому засіданні 27 вересня ухвалила звернення до Кабміну щодо недопущення зриву опалювального сезону в Чернігові. Міськрада просить терміново скликати урядовий штаб з підготовки до зими та винести рішення щодо Чернігівської ТЕЦ, яку було суттєво пошкоджено під час бойових дій в місті.

Про це повідомляє сайт Чернігівської міської ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог обстрілював цей об’єкт критичної інфраструктури, який забезпечує теплом 35 тисяч домогосподарств та 25 тисяч гарячою водою, з усіх можливих видів озброєння. Компанія-орендар ТЕЦ з 2000 року звернувся до Чернігівської міської ради щодо дострокового припинення договору оренди. Причина - відсутність ресурсів та власних коштів для повного відновлення Чернігівської ТЕЦ. На ремонтні роботи орієнтовно потрібно 803,4 млн грн. Крім того, станом на 30 липня цього року загальна кредиторська заборгованість за газ ТОВ "ФІРМА "ТЕХНОВА" перед іншими суб’єктами складає 792,7 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Міська рада не має важелів, щоб зобов’язати орендаря виконати ремонт, але несе відповідальність за стале проходження опалювального сезону в місті. З огляду на це міськрада розглянула можливість дострокового припинення договору оренди, щоб наступний орендар міг отримати ліцензію на постачання тепла.

"Ці 800 млн - це дуже суттєве питання для громади міста та нашого бюджету. Крім того, 23 вересня до міської ради надійшли листи від ДБР та прокуратури, які також вивчають це питання. У зв‘язку з тим, що за два тижні планово має розпочатися опалювальний сезон, а депутати міської ради мають ухвалити остаточне рішення, ми, з повагою, звертаємося до Кабінету міністрів з метою вчасного забезпечення проведення невідкладних робіт по відновленню Чернігівської ТЕЦ та недопущення зриву опалювального сезону у Чернігові", - заявив під час сесії мер Чернігова Владислав Атрошенко.

Чернігівська міськрада просить Кабмін невідкладно провести засідання урядового штабу з підготовки до зими і до 10 жовтня ухвалити одне із запропонованих рішень, які передбачають різні форми для ведення господарської діяльності на Чернігівській ТЕЦ. Залишити попереднього орендаря, передати ТЕЦ на баланс "Нафтогазу" або передати її на баланс міста. Кабмін також може запропонувати інший варіант, який би дозволив вчасно розпочати опалювальний сезон в місті, йдеться у зверненні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
у них забита голова як би волонтери та родини бійців купили одежу на зиму
як відмазати спижжену гуманітарку
як виправдати покупки машин по 136000 баксів
як арештувати Оскера, генерала Кривоноса за те що без дозволу єрмака захищав аеропорт
щоб меньше кизділи на янелоха
а Ви з своїми дурними запитаннями.......
ще б запитали чому в Трускавці не заселені тисячі пустуючих номерів переселенцями
Ви ще не зрозуміли що пох...й ми їм
глибоко пох.....й!!!
арахамія так і сказав
будете у владі, робіть що хочете а зараз ми влада
це означає
пішли всі на....уй
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27.09.2022 17:30
+8
Тепла небуде у Чернігові, Атрошенко у Зедиктатора "в опалі" то будуть шкодити а боти лити купи лайна у інтернеті.
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27.09.2022 17:41
+6
Можно конечно винить тех, кто вовремя не занялся восстановлением, но

Представьте как вбахано 800 лямов, всё восстановление закончено и на утро прилет и опять надо 800 лямов.
Если нет ПВО, то восстановление до одного места. А если это долбит артиллерия, то тем более.
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27.09.2022 17:53
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Це треба було робити ще три місяці тому
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27.09.2022 17:20 Відповісти
Класс!!! А в квітні чи травні цього зробити не можна було?
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27.09.2022 17:23 Відповісти
Питання а що чернігівська міська рада робила ще в літку?Тобто навмисно затягувала час щоб поставити жителів під таке становище чи як?
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27.09.2022 17:24 Відповісти
Здається міська рада гризлась з ОП чиї "хлопці" відмиватимуть гроші на "великому відновленні". Тобто обибидві сторони клали на проблеми людей і зараз роблять те саме.
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27.09.2022 18:17 Відповісти
Ти дебіл чи бот? Де гроші у міської влади?
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27.09.2022 18:27 Відповісти
Не сповна розуму ти якщо не розумієш що такі питання потрібно було підіймати ще на початку літа, а не вже на перші числа жовтня.Потрібно бути повним дурнем, щоб це не розуміти що таким чином влада на місці ставить раком далі владу і знімає з себе всю відповідальність за рішення і результат. Ставлячи нереальний час на їх виконання.Прикинувшись ідіотами списують все на владу типу ось ми зібралися, а коштів немає.Вони ще б в грудні це питання підняли.Як би вони це зробили ще влітку і це питання не було вирішене це було б зовсім інше.А наразі ці телепні просрали сроки.
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27.09.2022 18:38 Відповісти
З моменту як рашку вигнали і ставили... Тобі Єрмак сказав, що не ставили? Чи нових методичок не дали?
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27.09.2022 18:59 Відповісти
Не знаю що казав Єрмак то не до мене.Але чернігівська владе не перша що таке витворяє.Це з теми випав сніг давайте закуповувати сіль.Приблизно так.
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27.09.2022 19:47 Відповісти
Как житель Че отвечу. Гроши - есть, но... ТЕЦ - частная собственность, а значит и чинить ее должен хозяин, но он решил во время переобуться и сбросить ее на баланс города, что бы чинилось за счет городского бюджета, а на его кармана. Дальше пошли и по сей день затянулись разборки кто кому и что должен. Се-ля-ви. Горожане, и я не исключение, запаслись конвекторами - значит электросетям будет не сладко, это без поправки на возможные обстрелы.
В остальном, те кто понимает вышенаписанное, ожидал, что власти разрешат где возможно перевести на автономку и уберут документально-проектную канитель, но это ж такое бабло в потенциальном будущем утечет.
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27.09.2022 19:10 Відповісти
Все вірно.Також влада повинна була врахувати обставини безпеки опалювального сезону з огляду що то приватна ТЕЦ ще й те що вона розбомблена.Це безпека міста про яку потрібно було подумати заздалегідь.А наразі так власник двері з ноги і здрасті ось вам проблеми.А влада кліпає очима, а що ми ?
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27.09.2022 19:51 Відповісти
Так забороняли ж індивідуальне опалювання. Виселяли людей на вулиці, вимагали хабарі, поліція переслідувала громадян, судді виносили неправосудні рішення. Міськрада , ви там припухли?
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27.09.2022 17:26 Відповісти
у них забита голова як би волонтери та родини бійців купили одежу на зиму
як відмазати спижжену гуманітарку
як виправдати покупки машин по 136000 баксів
як арештувати Оскера, генерала Кривоноса за те що без дозволу єрмака захищав аеропорт
щоб меньше кизділи на янелоха
а Ви з своїми дурними запитаннями.......
ще б запитали чому в Трускавці не заселені тисячі пустуючих номерів переселенцями
Ви ще не зрозуміли що пох...й ми їм
глибоко пох.....й!!!
арахамія так і сказав
будете у владі, робіть що хочете а зараз ми влада
це означає
пішли всі на....уй
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27.09.2022 17:30 Відповісти
Хорошие дела.
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27.09.2022 17:32 Відповісти
Расскажи о своем грандиозном проекте пенсионерке с пенсией 2400... половина из которой уходит на аптеку.
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27.09.2022 19:12 Відповісти
До 27 вересня все ще теплилася надія, що зима цього року не прийде, але реальність почала накривати.
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27.09.2022 17:37 Відповісти
Тепла небуде у Чернігові, Атрошенко у Зедиктатора "в опалі" то будуть шкодити а боти лити купи лайна у інтернеті.
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27.09.2022 17:41 Відповісти
всю черниговскую сраную раду на фонарный столб, за саботаж в военное время, нашли когда вспомнить,
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27.09.2022 17:43 Відповісти
А кабмін себе в груди п'ятками бив, що на 83% вже на кінець літа готові були. Коли вже прозріє народ від популістів на зе-телеекранах?
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27.09.2022 17:52 Відповісти
Можно конечно винить тех, кто вовремя не занялся восстановлением, но

Представьте как вбахано 800 лямов, всё восстановление закончено и на утро прилет и опять надо 800 лямов.
Если нет ПВО, то восстановление до одного места. А если это долбит артиллерия, то тем более.
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27.09.2022 17:53 Відповісти
Удали срочно комент пока *опа не догадалась так отмьівать бабло как на дорогах...
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27.09.2022 18:24 Відповісти
А що ти пропонуєш? Перевезти чернігвчан в Молдову?
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27.09.2022 21:16 Відповісти
А ты считаешь, что всех беженцев до сих пор приняло только США ?
Молдова приняла не мало и если понадобится, примем ещё.
Нужно эвакуировать людей. Обстрелы уносят жизни, не спорю, но мороз будет действовать глобальнее.
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28.09.2022 07:14 Відповісти
И чем обеспечила тех беженцев Молдова,5 Евро в день?
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28.09.2022 07:21 Відповісти
Ваша правда, sorry, лучше умереть под обстрелами, с голоду или от мороза.
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28.09.2022 12:49 Відповісти
А чому нi слова про те, хто був той "орендар"?!) Сам пан атрошенко i був, але нинI ТЕЦ розбомбили рашисти i атрошенко не бажае витрачати своi грошI, - тому I вирiшив "передати на баланс мiста": "корова вже не доiться" та й потребуе великI грошI на свое "лiкування"!)
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27.09.2022 17:59 Відповісти
Зручно орендарю було доїти місцян,а тепер пропало бажання бо не вигідно стало і так в нашій державі все
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27.09.2022 18:21 Відповісти
Владі срати на чернігівців. Головне мера не випустити в Європу за допомогою до партнерів.
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27.09.2022 18:25 Відповісти
мде....
***** і ті і ті...
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27.09.2022 18:25 Відповісти
Хочу нагадати міській владі Чернігова, що вона протягом останніх років дуже наполегливо воювала проти відключення від ТЕЦ з подальшим підключенням автономного опалення споживачами. А також забороняла будівельним компаніям робити автономне опалення в своїх новобудовах.
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27.09.2022 19:54 Відповісти
Шмигаля разом з відповідними галузевими міністра і спитати, а де ваші затверджені плани техприкриття галузей на час воєнного стану в Україні !!!
Закон Про мобілізацію та МОБПідготовку вимагає це від МІНІСТРІВ ОСОБИСТО!!
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27.09.2022 20:40 Відповісти
 
 