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Колишні нардепи ОПЗЖ системно підтримують у Раді пропоновані "Слугою народу" рішення. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

опзж

Нардепи від забороненої партії ОПЗЖ у Верховній Раді системно підтримують пропоновані владою рішення в парламенті.

Якщо раніше монокоаліцію "Слуги народу" у ВРУ з голосами "підстраховували" дві депутатські групи — "Довіра" та "За майбутнє", а в перші місяці після вторгнення спостерігався певний консенсус та злагодженість між владою та опозицією, то зараз голосування у Раді не проходять без системної підтримки депутатських груп з колишньої ОПЗЖ. Про це йдеться у аналізі Руху ЧЕСНО голосувань Верховної Ради від початку 2022 та до початку нового політичного сезону у вересні, передає Цензор.НЕТ.

Колишні нардепи ОПЗЖ системно підтримують у Раді пропоновані Слугою народу рішення 01

Нещодавно очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк в інтерв’ю ЗМІ навіть назвала співпрацю з колишніми депутатами ОПЗЖ "конструктивною". При цьому парламент не розглядає заборону участі в засіданнях вихіднів з ОПЗЖ, але не виключає підтримку урядового законопроєкту, який пропонує позбавляти депутатів місцевих рад мандатів.

Попередні роки аналіз Руху ЧЕСНО "екватору" роботи Верховної Ради продемонстрував, що ОПЗЖ мала найнижчий рівень участі в голосуваннях — депутати не натискали на кнопку, хоча картка була вставлена — серед усіх фракцій та груп парламенту (30%), а також були лідерами серед прогульників (пропустили 54% голосувань). Єдиним сплеском активного голосування нардепів від ОПЗЖ на початку каденції ВРУ 9-го скликання був розгляд "поправкового спаму" до закону про ринок землі, який самі представники ОПЗЖ і подали в рекордній кількості.

Однак після повномасштабної агресії росії та заборони партій все кардинально змінилось, у представників ОПЗЖ запрацював інстинкт самозбереження, і вони почали перевзуватись на ходу. В парламенті депутати змінили риторику та почали систематично голосувати за. Підтримка голосувань за представниками ОПЗЖ росла і після формального перегрупування та оголошення наприкінці квітня про створення групи ПЗЖМ.

Наразі депутати ОПЗЖ в парламенті, які раніше були основними рупорами виконання Мінських угод і зустрічалися з керівництвом держдуми та депутатами рф у Кремлі, змінили платівку і стали щирими євроінтеграторами та на публіці грають роль патріотів України.

Колишні нардепи ОПЗЖ системно підтримують у Раді пропоновані Слугою народу рішення 02

Наразі ми бачимо, що окрім "Слуги народу" та "Довіри" найбільший відсоток голосів за дають також група "За майбутнє" та нещодавно створена на руїнах ОПЗЖ група "Відновлення України".

Водночас слід зауважити, що попередній аналіз ухвалених законів в умовах дії воєнного стану в Україні, проведений Рухом ЧЕСНО, показав, що серед ініціаторів законодавчих ініціатив від депутатських груп є лише "За майбутнє", але немає "Довіри" та "Відновлення України". Можемо припустити, що роль останніх двох у парламентській конфігурації — забезпечувати необхідну кількість голосів для ухвалення рішень.

Колишні нардепи ОПЗЖ системно підтримують у Раді пропоновані Слугою народу рішення 03

У депутатів, які входять до групи Столара — Абрамовича "Відновлення України", підтримка голосувань від початку року була на рівні 42%, однак якщо депутати з інших груп — "Довіри" та "За майбутнє" — і раніше регулярно давали голоси за, то перші змінили свою позицію після повномасштабного вторгнення. Їхня динаміка підтримки голосувань була ще більш стрімкою, вона розпочалась також у лютому і мала ще один поштовх росту у травні, коли в парламенті оголосили про утворення групи. З цього часу до мінімуму зменшилась кількість голосів проти.

Ще одним яскравим прикладом долучення представників уже забороненої партії ОПЗЖ до комунікації роботи Верховної Ради є їхня непоодинока участь в ефірах парламентського телеканалу "Рада".

Медіаексперти "Детектор медіа", які системно займаються моніторингом ефіру національного телемарафону, зазначають, що про ОПЗЖ кілька місяців згадували лише в контексті її заборони. Однак останнім часом у блоках каналу "Рада" почали з’являтись одіозні представники групи "Відновлення України" (Тетяна Плачкова, Валерій Гнатенко та Анатолій Бурміч), яких запрошують як коментаторів. Останній, наприклад, є в Реєстрі держзрадників, адже ще зовсім нещодавно був постійним гостем проросійських телеканалів і транслював російські наративи про "зовнішнє управління" та звинувачував США і ЄС у війні на Донбасі, натомість тепер розповідає українцям про підготовку до опалювального сезону в умовах воєнного стану.

Колишні нардепи ОПЗЖ системно підтримують у Раді пропоновані Слугою народу рішення 04

Після розпуску ОПЗЖ Бурміч перейшов до групи "Відновлення України". Скриншот з телеканалу "Рада"

Вибір для коментування теми енергетики досить дивний, адже Бурміч не є членом профільного комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ, а входить до складу Комітету з питань антикорупційної політики.

Аналогічна ситуація зі ще однією представницею "Відновлення України" Тетяною Плачковою, яка у 2020 році була у складі делегації ОПЗЖ на чолі з Віктором Медведчуком та зустрічалась у Кремлі з депутатами та керівництвом держдуми росії (спікером В’ячеславом Володіним, його заступником Олексієм Гордєєвим, головами фракцій "Єдиної Росії" та КПРФ Сергієм Невєрним та Геннадієм Зюгановим; перед тим голова партії ОПЗЖ Віктор Медведчук у Кремлі зустрівся зі своїм кумом Володимиром Путіним та обговорив створення парламентського виміру нормандського формату — ред.). Зараз Плачкова в ефірі телеканалу "Рада" коментує тему початку навчального року в умовах воєнного стану в Україні, хоча це не зовсім її профіль, адже вона входить до складу Комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування.

Колишні нардепи ОПЗЖ системно підтримують у Раді пропоновані Слугою народу рішення 05

Після розпуску ОПЗЖ Плачкова увійшла до групи "Відновлення України". Скриншот з телеканалу "Рада"

Іще один представник "Відновлення України", а до того член ОПЗЖ Валерій Гнатенко, який до обрання нардепом також був мером Дружківки в Донецькій області та фігурує у кримінальній справі СБУ щодо насильницької зміни чи повалення конституційного ладу у 2014 році, вже у вересні 2022 року коментує тему бюджету на наступний рік на телеканалі "Рада".

Колишні нардепи ОПЗЖ системно підтримують у Раді пропоновані Слугою народу рішення 06

Після розпуску ОПЗЖ Гнатенко увійшов до групи "Відновлення України". Скриншот з телеканалу "Рада"

За інформацією ЗМІ, коли у травні 2014 року Дружківку захопили російські бойовики, Гнатенко не став заперечувати проти встановлення прапора "ДНР". Під час окупації Гнатенко залишався на посаді, керував містом і підтримав проведення "референдуму". Газета "Дружківський робітник", яку фінансує міськрада, виходила із прапором "ДНР". У ній було надруковано і "Акт про проголошення державної самостійності ДНР". Коли українські військові повернули місто під контроль, Гнатенко зумів утриматись на посаді.
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Топ коментарі
+23
Тобто ЗЄвлада повністю стала владою колаборантів, зрадників, мародерів та ригів.

Нарешті дрібні ЗЕлені ларьочники злилися в екстазі з ригами.
От тільки, знаючи Льовочкіна та Арахамію, мабуть питання нема про те, хто кого підімне з часом у владі.
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27.09.2022 17:39
+23
По суті це обличча виборців.

Якщо 3/4 депутатів моральні уроди, це дуже переконливо каже про 3/4 українців, що їх обрали.
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27.09.2022 17:43
+17
сн и опзж - близнецы и братья
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27.09.2022 17:42
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По суті це обличча виборців.

Якщо 3/4 депутатів моральні уроди, це дуже переконливо каже про 3/4 українців, що їх обрали.
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27.09.2022 17:43 Відповісти
там половина списочників, за яких взагалі ніхто не голосував
ці чи папєрєднікі придумали вибори по партіям щоб просунути в ВР хоч вора хоч бандита хоч дружину з дітьми
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27.09.2022 20:56 Відповісти
Можемо взяти самих одіозних тварюк з СН - є конкретні області, міста та райони, де вони обиралися.

Коля Каклета, наприклад в Київі на Оболоні. Трухін у Криничках. Доречі, Царьова, у свій час, обрали у тих же Криничках.

Є сенс продовжувати і колупати гугл?

Не треба ля-ля. Дебіли несуть повну відповідальність за те, що вони обрали.
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28.09.2022 02:13 Відповісти
згоден.
але й по списках проходять зовсім ліві
підставний виграє, за бабло знімається а на його місце перший номер в списку
ну той що треба
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28.09.2022 11:22 Відповісти
Нічого дивного. Виродки обирають виродків.
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27.09.2022 18:42 Відповісти
Так слуги это молодая гвардия режима Януковича .Щеленский привселюдно расказывал, как он в Межигорье несколько раз бухал с легетимным
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27.09.2022 19:10 Відповісти
всі
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27.09.2022 20:52 Відповісти
Это в ВР, а что эти жопоблоковцы творят в жОПе Дерьмака, всякие там Татаровы и другая срань медведчуковская.
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27.09.2022 17:37 Відповісти
" Зедовіра " , " За майбутнє Зе " .
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27.09.2022 17:37 Відповісти
"Зе майбутнє"....
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27.09.2022 17:46 Відповісти
***** Зе
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27.09.2022 20:51 Відповісти
Тобто ЗЄвлада повністю стала владою колаборантів, зрадників, мародерів та ригів.

Нарешті дрібні ЗЕлені ларьочники злилися в екстазі з ригами.
От тільки, знаючи Льовочкіна та Арахамію, мабуть питання нема про те, хто кого підімне з часом у владі.
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27.09.2022 17:39 Відповісти
Вона була такою с самого початку
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27.09.2022 19:11 Відповісти
сн и опзж - близнецы и братья
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27.09.2022 17:42 Відповісти
В ОПЗЖ більше уродів, в яких хоч щось є в голові.
В СН уроди з рівнем розвитку дрібного кидали.

А так да - дві партії уродів.
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27.09.2022 17:48 Відповісти
О - Офіс, П - Президента, З - Зеленського, а що таке Ж?...
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27.09.2022 17:43 Відповісти
Зеленського Жопи .
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27.09.2022 17:45 Відповісти
Ну да.
Какгрица, "жить - хорошо, а хорошо жить - еще лучше!" (с)
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27.09.2022 17:46 Відповісти
Оголошення : ВРУ-потрібен на постійній основі- кулеметник з кулеметом та набоями !
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27.09.2022 17:48 Відповісти
Одного поля ягоды.Что зелёные уроды что проруснявая падаль,
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27.09.2022 17:49 Відповісти
Так така прозелена коаліція вже більше року, якщо не з самого початку клоунади.
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27.09.2022 17:50 Відповісти
партії немає - а депутати від неї є..чому їх не позбавлено повноважень? у Конституції сказано про неможливість перевиборів при воєному стані, а довибори значить можна..дообрати й все..

мабудь всі перейдуть у партію зе..
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27.09.2022 17:51 Відповісти
Партию запретили,всем члены партии ОПЗЖ должно быть запрещено участие в украинской политике.Вывести их из Рады
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27.09.2022 17:51 Відповісти
Пані Софія,якщо вже ви такі послідовні,то потрібно однаково поступати з усіма партійцями заборонених в Україні партій.Почніть-з КПУ, ПР,ОПЗЖ і по списку.Впевнений,що якщо вивести їх з політики,то на наступе засідання ВР -вже не буде кворуму для прийняття рішень...
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27.09.2022 20:55 Відповісти
Они каждый раз будут менять имя проклятой партии рыгов и продолжать разрушать основы государства
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27.09.2022 17:52 Відповісти
Зелёная плесень если смогла,то включила бы в Раду Единую.Россию.только чтоб голосовали вместе с ними
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27.09.2022 17:54 Відповісти
Зараз треба заборонити і СН і ОПЖЗ. Обидві партіі проросійські.
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27.09.2022 17:54 Відповісти
- Чому через 8 років ми так не знаємо вбивць на Майдані?
- Чому не покарані прибічники Януковича?
- Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація?
- Чому всі ваші люди мають обидві руки?
- Чому нiхто не сидить за Херсон, Запоріжжя та Маріуполь?
- Кінець епохи бiдностi вже настав?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експериментi спробувати прожити на 2000 гривень пенсії хоча б мiсяць?
- Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету краïни, щоб наïстися?
- Яка ваша частка серiала "Свати" на Московії?
- Скільки особисто вам занесли с Ротердам + ?
- Куди поділися Карпатьськи ліси ?
- Хто вкрав гроші з ковiдфонду?
- Чому обвалилась грiвна?
- Де ховається Коломойський?
- Хто розмінував Чонгар?
- Хто зрадив "Азов"?
- Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?

Вам не соромно?
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27.09.2022 17:54 Відповісти
Відповідь на всі перші три питання: частина працює в офісі президента, частина ховається на росії, а частина спокійно допомогає владі донищувати майданівців. Люди "слуг" і "ригів" мають обидві руки і ноги,щоб ритися в гуманітарних контейнерах і вагонах, а також мають ще ордена і здорові пики. За Херсон, Запоріжжя і Маріуполь всі як один сидять в бункері. Кінець епохи бідності настав у слуг, ригів і Бені в решті настала епоха виживання і втрата гідності. В експерименті прожити на 2000 гривень Вова і його команда не брали і брати не будуть, їм вистачає бюджетних грошей, стирених з ковідного фонду, великого крадівництва і резервні фонди України. "Слуги" і "риги" ніколи не наїдяться, бо крім нашого бюджету, вони все присмокталися до США, який виділяє кошти ЗСУ і пенсіонерам. "Ротердам +" привів Боневтіка до влади і ще дає йому шикарну можливість заробити, бо дядько Валєра справно відстрьогує відсотки, як і домовлялися. "Ковідні" гроші, як і "з будівництва" жеруть зелені миші і щурі. Гривню обвалив особисто президент, змінивши голову НБУ. Коломойський переховується в Буковелі під великим захистом Президента. Навіть охоронники в них одні і тіж, той же телеканала і ті ж "слуги" і один єдиний ворог Порошенко, не пуйло. Той хто розмінував Чонгар, той і зрадив "Азов". А винні у всьому 73%.
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27.09.2022 20:38 Відповісти
...вам не соромно)))))) ну вы и шутник)))
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27.09.2022 20:54 Відповісти
Всі вони там одним гівном мазані - пох*й яка "фракція"...
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27.09.2022 17:57 Відповісти
І ОПЗЖ і СЛУГИ - це в більшості своїй - РИГИ! Зеленський був за ПР, Єрмак і Ко. теж такі самі.
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27.09.2022 17:58 Відповісти
Якщо серйозно, то парламент не відповідає теперішнім викликам і є залежним.
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27.09.2022 18:04 Відповісти
"Слуги Зеленського" і "слуги януковича" це одне ціле і одні і тіж особи. Подивіться на офіс Президента.
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27.09.2022 18:08 Відповісти
Вижу три рыла, которых тоже можно поменять на наших.
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27.09.2022 18:09 Відповісти
Є таке чудове прислівʼя у англійській - "birds of feather flock together"
Вони усі пташки з гнізда януковича
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27.09.2022 18:18 Відповісти
Хай ця зелена ***** Шуляк спочатку розповість, як її чоловік на початку війни примудрився вивезти з України налом більше мільйона доларів, а потім співає про співробітництво.
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27.09.2022 18:20 Відповісти
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27.09.2022 18:24 Відповісти
Мне одному непонятно, почему засруцьнявые депутаны еще живы и их имущество не конфисковано?
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27.09.2022 18:26 Відповісти
Блудні сини повертаються додому, до цицьки.
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27.09.2022 18:27 Відповісти
Одна шобла, діти одної мами.
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27.09.2022 18:33 Відповісти
ОПЗЖ-,, люди,, с высокими моральными принципами. Им нет разницы за что и за кого голосовать - сегодня за Медведчука, завтра за Зеленского и за Путина проголосующий за Гитлера. ,,Феня,, не имеет слов средств выражения, чтобы выразить своё отношение к Шуфричам, Бойкам, Рабиновичам.
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27.09.2022 18:35 Відповісти
так хто кому слуга?
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27.09.2022 18:41 Відповісти
Ніяк не можу зрозуміти. ВР прикриває держзлочинців? А може тре ВР послати на перевибори? Здається така нагода сталася.
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27.09.2022 18:52 Відповісти
Так это ж вроде хорошо, когда люди прозревают и становятся на проукраинскую позицию, или их нужно послать на х.., чтобы они были нашими врагами?
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27.09.2022 19:34 Відповісти
Хто прозріває? Зебеніне кодло? Чи Ригианали? Може досить вірити в казочки?
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27.09.2022 20:22 Відповісти
Сильно ошибаетесь, считая одинаковыми эти политсилы.
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27.09.2022 21:19 Відповісти
А ну, просвіти мене! Де ж там різниця? Що одні зрадники і колаборанти, що інші малороси, барыги і пристосуванці!
До речі, найбільше колаборантів на окупованих територіях саме серед членів цих партій.
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28.09.2022 00:41 Відповісти
Ну вам оттуда, конечно, виднее, переубеждать не стану. Однако между ними разница существенная слуги не связаны со схемами подкупами и откатами, а опэзэжопцы поголовно во всём этом говне.
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28.09.2022 12:31 Відповісти
Так це ж одне кодло.
Зелебобіки, і ніхто з вас не напише "Жму руку, обнимаю"?
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27.09.2022 20:21 Відповісти
Стефанчук-Зеленський такою «дружньою співпрацьою» з опожопіцями плюють в очі Захисникам Україні під час їх смертельної боротьби з рашистам *****!!
Стефанчука-Зеленському уже, як півроку треба визначитися, вони за Україну чи агентів ***** в Україні!
Це продовження історії із Харківськими Угодами з ****** та злиттям вагнерівців!!
Або хрестик, або труси - це на мирний час, а під час такої кривавої оборони України від рашистів *****, це уже пряма підтримка *****!!
🇺🇦‼️⚔️❤️💀😡👺👺👺👹👹👹👹
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27.09.2022 20:24 Відповісти
Вважаю , що час "лагідної українізації" , а факторно верніше це називати "поступовим лагідним подоланням наслідків колонізації й імперського московитського шовінізму" ... Так ось термін минув йще 2014 . Але термін минув , а кількість лагідних українців тільки збільшилася .... Тому з лютого 2022 Україна потребує негайної й брутально-жорстокої українізації .
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27.09.2022 20:36 Відповісти
 
 