УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9100 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
2 233 23
війна (56107) ОБСЄ (3402) Росія (47115) Карпентер (70)

Немає механізмів виключення Росії з ОБСЄ, але ми її ізолюємо, - представник США Карпентер

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

россия,обсе

У рамках Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) немає процедури для виключення будь-якого члена.

Про все це ВВС News Україна розповів Майкл Карпентер, постійний представник США в ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

"Кожна міжнародна організація має свої обовʼязки, свої плюси і мінуси. ОБСЄ, в якій я працюю, в ідеалі має бути майданчиком для діалогу про побудову впевненості і про військову прозорість. Але прямо зараз, буду чесним з вами, це неможливо. Тому ми намагаємось ізолювати Росію, і ОБСЄ ізолювала Росію й Білорусь. Жодна країна світу не підтримує агресію проти України. Ми також покладаємо на них відповідальність за це, документуючи воєнні злочини, можливі злочини проти людяності і порушення законів міжнародного гуманітарного права. Ми зберігаємо всі ці дані для майбутніх судових процесів над окремими людьми", - повідомив Карпентер.

Також, за його словами, зараз ОБСЄ планує відправити місію в Україну без участі Росії і без можливості Росії накласти вето на це рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення інтегрувати Росію у всі міжнародні структури було помилкою, - посол США при ОБСЄ Карпентер

"На відміну від ООН, механізми ОБСЄ були розроблені у 1990-х, і у нас зовсім інші стосунки з Росією. Зараз кооперація з нею неможлива, тому ми шукаємо способи реалізовувати проєкти та підтримувати Україну й інші країни без схвалення Росією", - уточнив представник США.

Карпентер підкреслив, що розділяє настрої щодо виключення РФ з ОБСЄ.

"Поведінка Росії абсолютно варварська, і звичайно, це протирічить розуму, що країна, яка поводиться так брутально, може бути членом організації й брати участь у будь-яких обговореннях з будь-якого питання. З цим я абсолютно згоден. Однак, в ООН та ОБСЄ немає шляху, процедури виключення країни з організації. Все, що ми можемо зробити, це ізолювати Росію. Цінність ОБСЄ полягає в тому, що її членами є багато країн, які межують з Росією, центральноазійські країни, країни Кавказу, Балтії, Молдова. І багато з цих країн зараз також дуже гостро відчувають загрозу. ОБСЄ допомагає підтримувати з ними діалог про те, як разом ми можемо притягнути Росію до відповідальності та ізолювати її. І поки що цей механізм працює в ОБСЄ набагато краще, ніж в інших місцях. Ми маємо в організації абсолютну згоду щодо засудження російської агресії в Україні, це дуже цінно, адже Росія постійно повторює, що "Захід захопив ОБСЄ". Це означає, що ми як дипломати виконуємо свою роботу і ми будемо продовжувати це робити", - наголосив Карпентер.

Також читайте: Присутність ОБСЄ в Україні буде відновлено найближчими тижнями, - посол США Карпентер

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
чертешо
вообще-то в любой уважающей себя организации обязательно должны быть механизмы исключения (как принятия так и исключения)...
ну и потом...если нет механизмов...то не пора ли начинать их разрабатывать????
показати весь коментар
27.09.2022 17:39
+6
9 гр в бошку--так краще і назавжди
показати весь коментар
27.09.2022 17:38
+5
Бесполезная контора, которую надо было закрыть ещё в 2008 или хотя бы в 2014 году
показати весь коментар
27.09.2022 18:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
оk.
Я як чемодан заблокувати???
показати весь коментар
27.09.2022 17:37 Відповісти
А як його заблокувати???
показати весь коментар
27.09.2022 17:38 Відповісти
Rostreljat ili povesit putina *****...
показати весь коментар
27.09.2022 17:43 Відповісти
Це ті чемодани, шо він Собчаку носив? Тоді не страшно
показати весь коментар
27.09.2022 17:40 Відповісти
Такий не страшно...
Не путайте чемодан для ........
та для........
показати весь коментар
27.09.2022 17:44 Відповісти
9 гр в бошку--так краще і назавжди
показати весь коментар
27.09.2022 17:38 Відповісти
чертешо
вообще-то в любой уважающей себя организации обязательно должны быть механизмы исключения (как принятия так и исключения)...
ну и потом...если нет механизмов...то не пора ли начинать их разрабатывать????
показати весь коментар
27.09.2022 17:39 Відповісти
То взяли і прописали механізми. Які проблеми? Об'явили проект обсє закритим, об'явили проект "ОБСЄ без гавна" відкритим, і запросили до нього всіх крім сасії.

Або можна просто ********* 24/7 що механізмів немає, нічого не робити і чекати, коли все нормалізується і можна буде далі гранти пиляти.
показати весь коментар
27.09.2022 17:42 Відповісти
Немає механізмів виключення Росії з ОБСЄ, але ми її ізолюємо

Краще - зарізати нахх.
показати весь коментар
27.09.2022 17:44 Відповісти
якісь дивні..нічого в них немає..навіть в голімих господпрчих договорах є розділ про розірвання догорору, причини й штрафи за невиконання умов..

а тут ніякої відподідальності...тобто один з учасників не виконує й грубо порушує всі умови, а йнші - вже тупо терпіли, сидять утираються, навіть по хрюкальнику дати не можуть й викинути за межі договору..шедевральні юристи складали..
показати весь коментар
27.09.2022 17:44 Відповісти
Коли чогось нема, його винаходять. ОБСЄ теж колись не було, але це не завадило її створити
показати весь коментар
27.09.2022 17:53 Відповісти
Колеса теж колись не було - придумали!
показати весь коментар
27.09.2022 17:59 Відповісти
Бесполезная контора, которую надо было закрыть ещё в 2008 или хотя бы в 2014 году
показати весь коментар
27.09.2022 18:01 Відповісти
ППЦ! Людей тримають за ідіотів в планетарних маштабах! Тут хату продаєш/купуєш -все розписано, а ось коли створювали міжнародну організацію «забули вписати механізми»! Єпать-калатіть! Тут механізм дуже простий-якщо один із членів не виконує взяті зобов'язування-організація припиняє своє юридичне існування! Ось цього як раз, вгодовані бюрократи не озвучують!
показати весь коментар
27.09.2022 18:06 Відповісти
Ця організація - непотріб. Доречі, її Брєжнєв створив.

PS. ООН - теж непотріб.
показати весь коментар
27.09.2022 18:08 Відповісти
ОБСЄ вже можна розпускати. Свою роль вона вже відіграла. Всі принципи ОБСЄ вже порушені кацапстаном. Користі від неї вже не буде.
показати весь коментар
27.09.2022 18:08 Відповісти
Механізми включення є, а механізмів виключення не має, ні з ОБСЄ, ні з ООН, ні з Європейського союзу. Орбану з угорщиною не можуть нічого зробити в ЄС, бо не має механізму виключення. Парашу не можуть вигнати з ООН, бо не має механізму. Параша навіть не проходила процедуру вступу в ООН. П'яний Єльцин написав листа, що параша є правонаступницею ссср і на підставі того листа параша стала членом радбезу ООН.
показати весь коментар
27.09.2022 18:16 Відповісти
кацапоїдам ця ОБСЕ не цікава. Царь вийшов з Хельсінківської угоди ще у 2008 році, після війни з Грузією. Ніколи кацапоїди не стануть дотримуватись будь яких норм, в тому числі загальноприйнятих, бо в них лишня хромосома і не парна кількість.
показати весь коментар
27.09.2022 19:13 Відповісти
А якщо росія припинить існування ви заради приколу будете тримати табличку з її назвою?
показати весь коментар
27.09.2022 20:17 Відповісти
ідіоти ****
війну позпочати є механізми,
людей вбивати є механізми,

а якусь бюрократичну хрень зробити то нема механізмів
показати весь коментар
27.09.2022 21:07 Відповісти
Класні устави позробили ліваки в цих шаражкіних конторах! Втім, чому дивуватися, адже ці шаражки саме ліваки й придумали.
показати весь коментар
27.09.2022 22:29 Відповісти
 
 