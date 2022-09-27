Немає механізмів виключення Росії з ОБСЄ, але ми її ізолюємо, - представник США Карпентер

У рамках Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) немає процедури для виключення будь-якого члена.

Про все це ВВС News Україна розповів Майкл Карпентер, постійний представник США в ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

"Кожна міжнародна організація має свої обовʼязки, свої плюси і мінуси. ОБСЄ, в якій я працюю, в ідеалі має бути майданчиком для діалогу про побудову впевненості і про військову прозорість. Але прямо зараз, буду чесним з вами, це неможливо. Тому ми намагаємось ізолювати Росію, і ОБСЄ ізолювала Росію й Білорусь. Жодна країна світу не підтримує агресію проти України. Ми також покладаємо на них відповідальність за це, документуючи воєнні злочини, можливі злочини проти людяності і порушення законів міжнародного гуманітарного права. Ми зберігаємо всі ці дані для майбутніх судових процесів над окремими людьми", - повідомив Карпентер.

Також, за його словами, зараз ОБСЄ планує відправити місію в Україну без участі Росії і без можливості Росії накласти вето на це рішення.

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"На відміну від ООН, механізми ОБСЄ були розроблені у 1990-х, і у нас зовсім інші стосунки з Росією. Зараз кооперація з нею неможлива, тому ми шукаємо способи реалізовувати проєкти та підтримувати Україну й інші країни без схвалення Росією", - уточнив представник США.

Карпентер підкреслив, що розділяє настрої щодо виключення РФ з ОБСЄ.

"Поведінка Росії абсолютно варварська, і звичайно, це протирічить розуму, що країна, яка поводиться так брутально, може бути членом організації й брати участь у будь-яких обговореннях з будь-якого питання. З цим я абсолютно згоден. Однак, в ООН та ОБСЄ немає шляху, процедури виключення країни з організації. Все, що ми можемо зробити, це ізолювати Росію. Цінність ОБСЄ полягає в тому, що її членами є багато країн, які межують з Росією, центральноазійські країни, країни Кавказу, Балтії, Молдова. І багато з цих країн зараз також дуже гостро відчувають загрозу. ОБСЄ допомагає підтримувати з ними діалог про те, як разом ми можемо притягнути Росію до відповідальності та ізолювати її. І поки що цей механізм працює в ОБСЄ набагато краще, ніж в інших місцях. Ми маємо в організації абсолютну згоду щодо засудження російської агресії в Україні, це дуже цінно, адже Росія постійно повторює, що "Захід захопив ОБСЄ". Це означає, що ми як дипломати виконуємо свою роботу і ми будемо продовжувати це робити", - наголосив Карпентер.

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