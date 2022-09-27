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Нацгвардійці "демілітаризували" та взяли в полон 15 окупантів, серед яких два майори. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час контрнаступу на Ізюмському напрямку військовослужбовці Національної гвардії "демілітаризували" та взяли в полон 15 військових РФ, серед яких два майори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НГУ.

"Нацгвардійці спільно з підрозділами Збройних Сил України продовжують звільняти населені пункти Харківщини від російських окупантів", – йдеться у повідомленні.

НГУ опублікувала відео перестрілки, а потім взяття в полон російських окупантів, зняте одним з бійців.

Дивіться: Бійці 92-ї бригади полонили першого ЧМОбіка поблизу Куп’янська: "Служу три дня. Призван из Ростовской области". ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+38
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27.09.2022 17:48
+36
а говорили шо у них с офицерами проблемы
вон на 13 солдат аж 2 майора.
это как это?
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27.09.2022 17:48
+26
там майорам мабудь років по 25..
то раніш не було офіцерів, тепер в них немає рядових..прискорений курс
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27.09.2022 17:53
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27.09.2022 17:48 Відповісти
Дуже файно!
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27.09.2022 20:09 Відповісти
а говорили шо у них с офицерами проблемы
вон на 13 солдат аж 2 майора.
это как это?
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27.09.2022 17:48 Відповісти
там майорам мабудь років по 25..
то раніш не було офіцерів, тепер в них немає рядових..прискорений курс
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27.09.2022 17:53 Відповісти
Майор замість єфрейтора,а далі все як було.))
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27.09.2022 18:03 Відповісти
взлет, посадка..
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27.09.2022 19:35 Відповісти
Кадрові проблеми ,там молодшому складу вже пачками дають майорів і вище начеб то це розв'яже їх проблему...Дурні.
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27.09.2022 18:03 Відповісти
уявила Джамшута з Равшаном майорами

насяльнікааа!!!!
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27.09.2022 18:10 Відповісти
просто мені здавалося, що на майора якийсь досвід потрібен...
ну і освіта відповідна.
а то якщо єфрейтору дати майора він не замайорить.

це як до гусіні крильця приклеїти - вона від цього не літатиме.
врна звісно колись полетить, якщо пройде час і вона побуде куколкою аж тоді запрацюють крила...

хоча - якщо тебе не цікавить, як воно літатиме, то звісно можна крильця гусіні на суперцемент клеїти

тоді хоч зрозуміло, нахіба їм мільйонна армія мобіків - під керуванням сержантів вони навоюють.
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27.09.2022 18:34 Відповісти
вони ж обмінювати не хочуть - типу обмін повинен бути рівноцінним..ще півроку й у них всі генералами стануть..а у нас проблема - звання дають іншим чином..
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27.09.2022 19:47 Відповісти
Так звісно.Але було перебито в більшості командний склад керівної ланки.
І тепер мотивація до орківської могилізації. Луплять звання кожному кому не лінь.І так це не вирішить їх проблем а ще гірше робиться.Рашка, кончені.
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27.09.2022 19:57 Відповісти
Кацапня в лісі влаштувала табір
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27.09.2022 17:50 Відповісти
Братья Стругацкие, "Пикник на обочине".
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27.09.2022 18:45 Відповісти
Пікнік, бо консервацію у людей грабонули.
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27.09.2022 18:56 Відповісти
Так демлітаризували чи взяли в полон-розділіть кого куди-адмін?
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27.09.2022 17:52 Відповісти
мосінки повидбирали просто й все
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27.09.2022 17:54 Відповісти
Ну все правильно, як беруть в полон, то зброю забирають, от і демілітаризація. А судячи з того що вони неозочу сдавались, то могла бути денацифікація, але не вийшла)
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27.09.2022 18:40 Відповісти
Чого ж частково пройшла.але грамотно в кадр не попала.
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27.09.2022 18:58 Відповісти
в мене народилося хокку:
лежать тихесенько на землі, немов дохлі.
але, нажаль, не дохлі.
кацапи.
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27.09.2022 17:53 Відповісти
...***********!
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27.09.2022 18:02 Відповісти
Яка романтична поезія...
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27.09.2022 18:05 Відповісти
І не кажіть - аж сльоза...
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27.09.2022 18:09 Відповісти
ну це ж мистецтво, шановний. поезія! яка *****?!
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27.09.2022 19:10 Відповісти
Де там про "*****"?
Там "***********"...
Це як "вироБЛЯТЬ, оброБЛЯТЬ, перероБЛЯТЬ, ***********"
Одним словом!
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27.09.2022 20:52 Відповісти
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27.09.2022 19:06 Відповісти
Симби, хоку должно быть в размере 5-7-5 Сначала о природе дальше осмысление и в заключение неожиданный поворот сюжета. Попробуй ещё раз (улыбается)
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27.09.2022 20:08 Відповісти
Роща в пикселях
Сухим стакато дышит.
Кацап воняет
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27.09.2022 20:26 Відповісти
Палає неба край - рожевий як гілка сакури
Захід сонця - тиша.
Душа співає на межі реальності і вічності від щастя диво бачити.
Ледь-ледь смердить щось тухлим сиром неапетитним - придивися,
Лежать "Дор-блю" в онучах при дорозі, тихенько "зріють" - *********...
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27.09.2022 21:10 Відповісти
Це прекрасно - не зупиняйтеся!
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28.09.2022 14:52 Відповісти
Война в реальном режиме времени, это вам не Half Life и не Counter Strike. Репект бойцам ВСУ!
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27.09.2022 17:54 Відповісти
Представляю , какие крепкие нервы у наших бойцов .
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27.09.2022 17:55 Відповісти
Взяли на насесте, как птиц без мозгов)
Молодцы ребята! Слава Украине!!!
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27.09.2022 17:57 Відповісти
Тихо підійшли, оточили і змусили здатись. Я не розумію, кацапи настільки тупі?
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27.09.2022 17:58 Відповісти
Так.

Крім того, вони окупанти.
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27.09.2022 18:01 Відповісти
Ці якраз розумні. Сьогодні матимуть теплу вечерю в безпечному місці
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27.09.2022 18:05 Відповісти
Samie unie sami zdajutca a ne zdut poka ix zelajut xoroshim riSSkim 200
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27.09.2022 18:11 Відповісти
Сьогодні навряд😂 трохи тягла хапнуть, а от вже коли передадуть в табір, отам і накормалять чмирів
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27.09.2022 18:41 Відповісти
А може наші хлопці більш тямущі?
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27.09.2022 18:11 Відповісти
Это не кадыровские тиктокеры,воюющие с пустыми домами .это реальные воины!!!Слава ЗСУ
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27.09.2022 18:08 Відповісти
Это лучшее, что может произойти со свинособачими мобиками в Украине.
Хаймарс тот в плен брать не будет, там разговор короткий.
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27.09.2022 18:16 Відповісти
хароші .....карасі
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27.09.2022 18:17 Відповісти
Цука , шо звери , мусор , дерьмо, шалаш , это и есть новороссия .Оглянитесь уроды, за кого вы , воевать пришли , на нашу землю , щИ-куи полощи...
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27.09.2022 18:18 Відповісти
А где же знаменитый семиметровый стол? Или тут как в "горбатой горе" - полное доверие?
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27.09.2022 23:29 Відповісти
невже це правда - ми, звичайні люди, народили таке покоління супер-хлопців?
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27.09.2022 18:23 Відповісти
отпустите их!..им еще на Берлин идти!))
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27.09.2022 18:38 Відповісти
А зачем?
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27.09.2022 18:55 Відповісти
что б абисцялысь по пути...
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27.09.2022 19:14 Відповісти
Шоб немцы скорее нам дали танки.
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27.09.2022 21:42 Відповісти
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27.09.2022 22:12 Відповісти
Ви Наші Захісники Ви Найкращі Дякуємо ВАМ
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27.09.2022 18:59 Відповісти
Рашисти ***** вибрали між чорним пакетом і полоном, життя!!!
⚔️🇺🇦‼️❤️🇪🇪🇦🇿🇮🇩🇺🇸🇬🇧🇸🇪🇳🇴🇹🇷🇯🇵🇱🇹🇫🇮🇩🇪🇨🇿🇨🇦⚔️🇺🇦‼️❤️✌️✊👍🤣
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27.09.2022 19:52 Відповісти
У кацапов на одного рядового, восемь лейтенантов, шесть майоров и три генерала
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27.09.2022 20:40 Відповісти
Да, средний офицерский состав в тылу нужно менять на тех, кто себя показал на фронте.
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27.09.2022 23:31 Відповісти
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27.09.2022 22:07 Відповісти
Які стальні нерви у наших хлопців.
Низький уклін та подяка їм за очищення нашої землі від цієї наволочі.
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28.09.2022 04:56 Відповісти
 
 