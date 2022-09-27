Нацгвардійці "демілітаризували" та взяли в полон 15 окупантів, серед яких два майори. ВIДЕО

Під час контрнаступу на Ізюмському напрямку військовослужбовці Національної гвардії "демілітаризували" та взяли в полон 15 військових РФ, серед яких два майори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НГУ.

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"Нацгвардійці спільно з підрозділами Збройних Сил України продовжують звільняти населені пункти Харківщини від російських окупантів", – йдеться у повідомленні.

НГУ опублікувала відео перестрілки, а потім взяття в полон російських окупантів, зняте одним з бійців.

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