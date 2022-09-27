У Росії обіцяють розглянути "приєднання" окупованих територій не раніше 4 жовтня

Рада Федерації Росії - верхня палата російського парламенту - не проводитиме позачергових засідань для ухвалення законів про входження до складу Росії нових суб’єктів.

Наступне за графіком пройде 4 жовтня, повідомив сенатор Андрій Клішас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Раніше російські державні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Рада Федерації може розглянути договір і закон про входження до складу РФ нових суб'єктів 29 вересня, а 30 вересня президент Росії Володимир Путін може звернутися до Федеральних зборів.

Водночас, за інформацією Der Spiegel, у Росії з’явилися перші повідомлення про результати "волевиявлення". На виборчих дільницях, відкритих у РФ, почали підрахунок. Очікувано, понад 97 відсотків виборців Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей нібито проголосували за приєднання рідних областей до Росії.

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Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), Кремль використає сфальсифіковані результати цих фіктивних референдумів, щоб незаконно анексувати всі окуповані Росією частини України та, ймовірно, також оголосить неокуповані частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей частиною Росії. Аналітики переконані, що плани Кремля з анексії націлені насамперед на внутрішню аудиторію; Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб "захистити" нещодавно заявлені території Росії.

23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на територіях сходу та півдня України заявили про початок "референдумів".

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"Група семи" вже засудила проведення "референдумів" на окупованих українських територіях, пообіцявши запровадити додаткові санкції.

В українському МЗС заявили, що фейкові "референдуми" та гібридна "мобілізація" нічого не змінять для РФ.