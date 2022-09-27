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У Росії обіцяють розглянути "приєднання" окупованих територій не раніше 4 жовтня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

псевдореферендум

Рада Федерації Росії - верхня палата російського парламенту - не проводитиме позачергових засідань для ухвалення законів про входження до складу Росії нових суб’єктів.

Наступне за графіком пройде 4 жовтня, повідомив сенатор Андрій Клішас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Раніше російські державні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Рада Федерації може розглянути договір і закон про входження до складу РФ нових суб'єктів 29 вересня, а 30 вересня президент Росії Володимир Путін може звернутися до Федеральних зборів.

Водночас, за інформацією Der Spiegel, у Росії з’явилися перші повідомлення про результати "волевиявлення". На виборчих дільницях, відкритих у РФ, почали підрахунок. Очікувано, понад 97 відсотків виборців Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей нібито проголосували за приєднання рідних областей до Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський сенатор Ісаков зрікся дочки, яка виступила проти війни

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), Кремль використає сфальсифіковані результати цих фіктивних референдумів, щоб незаконно анексувати всі окуповані Росією частини України та, ймовірно, також оголосить неокуповані частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей частиною Росії. Аналітики переконані, що плани Кремля з анексії націлені насамперед на внутрішню аудиторію; Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб "захистити" нещодавно заявлені території Росії.

23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на територіях сходу та півдня України заявили про початок "референдумів".

Також читайте: Серед "міжнародних спостерігачів" на псевдореферендумах були іноземні "журналісти", пов’язані з РФ, - Центр національного спротиву

"Група семи" вже засудила проведення "референдумів" на окупованих українських територіях, пообіцявши запровадити додаткові санкції.

В українському МЗС заявили, що фейкові "референдуми" та гібридна "мобілізація" нічого не змінять для РФ.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+11
Орда . Зашли в хату , сказали "моё" . Референдум в зверинце .
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27.09.2022 18:21
+9
Та все зрозуміло, сцикливо їм... Херні наробити, багато розуму не треба.
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27.09.2022 18:16
+8
І це нічого не змінить . Війну анексією не зупинить . Будуть вибивати орду навіть якщо і анексують. Україну це не повинно хвилювати.
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27.09.2022 18:25
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Ну, треба ж кожний бюлетень перерахувати... І спостерігачів опитати: чи не було порушень.
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27.09.2022 18:15 Відповісти
Та все зрозуміло, сцикливо їм... Херні наробити, багато розуму не треба.
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27.09.2022 18:16 Відповісти
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27.09.2022 18:59 Відповісти
Орда . Зашли в хату , сказали "моё" . Референдум в зверинце .
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27.09.2022 18:21 Відповісти
Терористи запросили міліон баксів і вертольот до 4го жовтня інакше всім кирдик
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27.09.2022 18:21 Відповісти
4 числа вся північ Донецькой області вже буде звільнена
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27.09.2022 18:24 Відповісти
І це нічого не змінить . Війну анексією не зупинить . Будуть вибивати орду навіть якщо і анексують. Україну це не повинно хвилювати.
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27.09.2022 18:25 Відповісти
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27.09.2022 18:27 Відповісти
"верхняя полата расейкага парламєнта" означає лише місце розташування однієї з кімнат в будівлі....
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27.09.2022 18:28 Відповісти
"Референдум" за три дня, такого шапито мир еще не видывал
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27.09.2022 18:31 Відповісти
Вот это пердимонокль!А шо такое?Ссыкотно,шлимазлы?Шо то пашло не так?Дебилы,***....
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27.09.2022 18:36 Відповісти
Мавзолейная крыса 🦍 загнанная в клетку может теперь проводить рехверендум в любом Зимбабве Мира,где есть хотя бы один рюZZkий баран и присоединять Зимбабве с Госдурасом себе в Концлагерь... иначе кину вам ядренную бонбу прямо под ноги...👽☠️, ибо мавзолейная Бимба сама страшная...🦍🦅🐓из Мавзолейного Курятника...🐔🐔🐔🐓🐓🐓
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27.09.2022 18:54 Відповісти
Вже сьогодні був витік інформації, що кацапи намалюють 97-98%
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27.09.2022 18:55 Відповісти
Що буде такий результат було відомо ще коли вони вперше заїкнулися, що збираються проводити т.з. "рехферендуми". Тут вже навіть сталінський принцип, не важливо як головують, важливо як рахують, не діє - головне які результати проголошують.
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27.09.2022 19:20 Відповісти
Мавзолейный аналоГовнет это вам не в космосе дырки на МКС заклеял Скотчем и ты впереди Планеты всей...и кто то же верит на Западе в эту Туфту...🤣🤣🤣🤣🤣
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27.09.2022 18:59 Відповісти
Готуються святкувати днюха карлика
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27.09.2022 19:03 Відповісти
Скільки часу пройшло, а вони не змінилися...
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27.09.2022 19:12 Відповісти
Скорей всего РФ «присоединит» ЛДНР, и объявит «независимыми» ХНР и ЗНР ради необходимого гандикапа в переговорах с Украиной.
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27.09.2022 19:57 Відповісти
Палата № 6 та 7 збереться 29, цей Ішіас лукавить як завжди.
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27.09.2022 20:30 Відповісти
Питання: і шо?
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27.09.2022 20:55 Відповісти
Очень интересно было бы узнать реальные результаты, без приписок. В принципе, наверное по Донецкой области за россию не меньше 51%. Возможно и по Луганску большинство. А вот по Запорожской, там ещё мозги населения не так запудрены. Так мне кажется.
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27.09.2022 22:57 Відповісти
Да там вроде явка была всего несколько процентов от всего населения... Хотя вряд ли там вообще будут что-то подсчитывать - просто выдадут какую-то цифру и всё. Правда, кроме них самих, вся эта мышиная возня никого нисколько не интересует.
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28.09.2022 03:23 Відповісти
Ну отчего же кроме них самих, никому не интересно? Это важно знать реальные настроения. Всё таки каждый человек имеет право распоряжаться своей жизнью и своим телом по своему усмотрению. Например отрезать у себя чего ни будь или наоборот пришить, мужчина стать женщиной и наоборот, язык разрезать как у змеи и зубы проредить и заточить или татуировку на лбу сделать. То его право. А здесь тем более. Всё таки по ним стреляли же зачем то. Должны же они как то реагировать.
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28.09.2022 06:37 Відповісти
Похоже, что дальнобойные ракеты пока ещё не приехали, к сожалению...
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28.09.2022 03:11 Відповісти
Ну, ясно - жди внеочередных заседаний для принятия законов о вхождении etc
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28.09.2022 07:31 Відповісти
 
 