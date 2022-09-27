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Новини Війна в Україні
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Азов (678) полонені (1938)

Ще майже 800 азовців, з них понад 40 жінок, перебувають у полоні, - "Азов"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон,викрадення

У російському полоні залишаються близько 800 азовців, з них понад 40 жінок, серед яких є вагітні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівниця відділу у роботі з полоненими та їх сім'ями патронатної служби "Азову" Ольга Кравченко повідомилав ефірі "Суспільного".

"У полонених, які вийшли, ми побачили майже у 90% крайню стадію анорексії, моральне та психологічне виснаження, в такій стадії, що ми просто були шоковані...

Поранення - застарілі осколкові та вогнепальні у важкій запущеній формі, адже лікування належного ні на Азовсталі, ні в полоні не було. Всі осколки залишись у хлопців та дівчат всередині тіла, які потрібно оперувати. Є травми: перебиті сухожилля та втрата органів зору".

На питання чи дають належну медичну підтримку вагітним у полоні, Ольга відповіла, що про неї не йдеться й їх треба перевозити на підконтрольну територію.

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Патронатна служба розподілила по медичних закладах всіх бійців. Наразі працюють над діагностикою, адже дуже багато прихованих і не виявлених хвороб. Нікого з повернутих з полону не відправили додому, бо всі абсолютно потребують медичного лікування.

За словами Кравченко, у полоні залишилось багато людей похилого віку у яких, крім бойових травм, є ще хронічні захворювання.

Велику різницю у стані здоров'я полонених військових бачимо між першим обміном — 3 місяці тому, і другим — 21 вересня.

Місія ООН та Червоний хрест повинні мати доступ до українських полонених, але цього не відбувається, адже російська сторона не підпускає їх.

"Всім, хто звертається до нашої служби щодо інформації про родичів у полоні повідомляємо, що наразі ми не можемо опитувати повернених військових з полону, адже хлопці ще не готові до розпитувань. Зараз така стадія, що ми можемо тільки слухати те, що вони кажуть. Коли ми задаємо питання, то бійці знічуються та кажуть, що не пам'ятають".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
За наказом верховного ці люди в руках катів
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27.09.2022 18:51
+14
зелёные пройдохи манипулируют понятиями. здесь на основании того, что отсутствует конкретное определение "азовец". если это только те те, кто числился за полком, то это одна ужасная трагедия. но совсем другая, ещё более ужасная, если это все, и нацгвардейцы, и морпехи, и ЗСУ,..? если имеются ввиду все те подразделения, которые оказались в первую неделю боёв вместе с полком "азов" в окружении и до конца сражались в городе, а затем и на "азовстали", то картина будет Абсолютно трагичной. оценив разницу в приблизительных цифрах по числу всех, кто начинал сражаться в котле (цифры по началу мелькали в инфе) и сравнивая в итоге с 2400 выжившими, которых ещё раз предали, подло сдав их в плен оркам, то всю зелёную шоблу нужно расстреливать без суда и следствия, в тепле их кабинетов в собственных властных креслах, купленных на нажитое непосильным трудом. подлог сравним с тем, что официально за 7 месяцев погибло около 6 тыс. гражданских, без участия в боях и опять же официальных 10 тыс военных, все эти месяцы находящихся в аду жесточайших боях.
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27.09.2022 19:29
+12
Молимося.
А також сподіваємося, що буде легше - питання лише обмінного фонду. Якщо рашистські старші офіцери будуть потрапляти у полон, то справа буде рухатися. Ще важливо кадирівців полонити - їхніьому падішаху в першу чергу на зустріч пуйло йде.
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27.09.2022 18:21
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Молимося.
А також сподіваємося, що буде легше - питання лише обмінного фонду. Якщо рашистські старші офіцери будуть потрапляти у полон, то справа буде рухатися. Ще важливо кадирівців полонити - їхніьому падішаху в першу чергу на зустріч пуйло йде.
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27.09.2022 18:21 Відповісти
А де ж ділися ще 1200 воїнів ?
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27.09.2022 21:43 Відповісти
Боже я тебе благаю збережи наших Героїв
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27.09.2022 18:38 Відповісти
Знову "анорексія" ДИСТРОФІЯ!
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27.09.2022 18:42 Відповісти
За наказом верховного ці люди в руках катів
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27.09.2022 18:51 Відповісти
Азовців в полоні до 800 чоловік, а всіх захисників з Азовсталі в полоні більше 2400.

porosheldon

( пише ) Мама Іллі Самойленка, який був звільнений з полону.
Під інтерв'ю верещучки про кілька тисяч полонених.

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27.09.2022 18:58 Відповісти
Что там Самойленко пишет про "больше 9000 ТЫСЯЧ пленных"???
Это 9 миллионов! 😱Мозги включайте, прежде постить такую чушь.
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27.09.2022 21:50 Відповісти
Не кіпішуйте. 9 000.
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27.09.2022 21:55 Відповісти
Все-таки незрозуміло: хто давав чи не давав гарантії "Азову", коли наказали їм йти в полон - Червоний хрест, Ердоган, Верещук?
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27.09.2022 19:11 Відповісти
Предложение- поменять всех Азовцев на одного гундосого, из-за которого они попали в плен.
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27.09.2022 19:14 Відповісти
зелёные пройдохи манипулируют понятиями. здесь на основании того, что отсутствует конкретное определение "азовец". если это только те те, кто числился за полком, то это одна ужасная трагедия. но совсем другая, ещё более ужасная, если это все, и нацгвардейцы, и морпехи, и ЗСУ,..? если имеются ввиду все те подразделения, которые оказались в первую неделю боёв вместе с полком "азов" в окружении и до конца сражались в городе, а затем и на "азовстали", то картина будет Абсолютно трагичной. оценив разницу в приблизительных цифрах по числу всех, кто начинал сражаться в котле (цифры по началу мелькали в инфе) и сравнивая в итоге с 2400 выжившими, которых ещё раз предали, подло сдав их в плен оркам, то всю зелёную шоблу нужно расстреливать без суда и следствия, в тепле их кабинетов в собственных властных креслах, купленных на нажитое непосильным трудом. подлог сравним с тем, что официально за 7 месяцев погибло около 6 тыс. гражданских, без участия в боях и опять же официальных 10 тыс военных, все эти месяцы находящихся в аду жесточайших боях.
показати весь коментар
27.09.2022 19:29 Відповісти
 
 