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Україна не проти переговорів з РФ щодо контрибуцій та репарацій, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Завдання з деокупації України і дефрагментації Росії будуть виконані згідно з планами і графіками.
Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна ніколи не була проти переговорів з рф... щодо контрибуцій і репарацій. Чим довше кремлівський режим відтягує ці перемовини – тим гірші умови і більші суми. Завдання з деокупації України і дефрагментації росії будуть виконані в повному обсязі, згідно планів і графіків", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито зберігає готовність до переговорів з Україною.
Топ коментарі
+22 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар27.09.2022 18:23
+17 Ольга Жмудовська
показати весь коментар27.09.2022 18:27
+12 Андрей Николаенко 51e1638b
показати весь коментар27.09.2022 18:50
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Будь ласка, зачекайте...
І це правильно!
хай думають, чим платитимуть за це все.
Чув дзвін - а про шо він хер його зна.