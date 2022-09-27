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Україна не проти переговорів з РФ щодо контрибуцій та репарацій, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данилов,данілов

Завдання з деокупації України і дефрагментації Росії будуть виконані згідно з планами і графіками.

Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна ніколи не була проти переговорів з рф... щодо контрибуцій і репарацій. Чим довше кремлівський режим відтягує ці перемовини – тим гірші умови і більші суми. Завдання з деокупації України і дефрагментації росії будуть виконані в повному обсязі, згідно планів і графіків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито зберігає готовність до переговорів з Україною.

Також читайте: Україна лобіює в ООН ухвалення резолюції, яка дозволить отримати репарації від Росії, - The Guardian

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Данілову-респект...
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27.09.2022 18:23
+17
молодець. Я ніяк не зрозумію, що він насправді за фрукт, але висловитися правильно він вміє
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27.09.2022 18:27
+12
За что респект ? За про%баное начало войны ? За чёрную рубашку полгода ? За Бучу, Ирпень, Мариуполь ? За разминированный Чонгар и Херсон ? Гупии, @лядь, с пятнадцатисекундной памятью - сегодня пан сказал шутку - хлопаем и смеёмся, а за вчера уже забыли. И вас таких большинство ...
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27.09.2022 18:50
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Данілову-респект...
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27.09.2022 18:23 Відповісти
За что респект ? За про%баное начало войны ? За чёрную рубашку полгода ? За Бучу, Ирпень, Мариуполь ? За разминированный Чонгар и Херсон ? Гупии, @лядь, с пятнадцатисекундной памятью - сегодня пан сказал шутку - хлопаем и смеёмся, а за вчера уже забыли. И вас таких большинство ...
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27.09.2022 18:50 Відповісти
Війна почалася в 14-му.
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27.09.2022 18:58 Відповісти
та не заморочуйся, йому просто терміново потрібно було вставити слово респект щоб зняти вподобайки
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27.09.2022 19:34 Відповісти
Та заберіть вже в Чуднівця хоча б пару мішків респектів!
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27.09.2022 19:52 Відповісти
та ж поганого нічого не пише , але якось все однотипно
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27.09.2022 20:00 Відповісти
Запитайте в цього респекта, де рішення РНБО про конфіскацію активів русні в Україні, це недорозуміня вміє гарно їздити по вухам, роблячи зовсім протилежне....
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27.09.2022 21:05 Відповісти
На каком языке ? лавров только лошадиным владеет . Переводчика у нас нет .
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27.09.2022 18:23 Відповісти
і ще суржиком лаоскай народно-демократичной))))
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27.09.2022 18:28 Відповісти
молодець. Я ніяк не зрозумію, що він насправді за фрукт, але висловитися правильно він вміє
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27.09.2022 18:27 Відповісти
тексти зелені дійсно норм фігачать... справи правда в них того
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27.09.2022 18:29 Відповісти
Яка різниця? Головне що вони це говорять в голос.
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27.09.2022 18:41 Відповісти
В голос вони здебільшого брешуть. Але направду, яка різниця?
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27.09.2022 19:07 Відповісти
Привчає світову спільноту, що гондурасєю прийдеться ділити та вивертати їй кишені...
І це правильно!
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27.09.2022 19:44 Відповісти
Ну раз так сказал на таком уровне, табакерку или пресс папье уже стоит на столе.
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27.09.2022 18:29 Відповісти
Данілов просто молоток,
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27.09.2022 18:29 Відповісти
Які в біса плани і графіки? Є мета, а от її досягнення залежить від дуже багатьох факторів багато з яких неможливо взагалі передбачити. Одні уже планували взяти Київ за три дні...
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27.09.2022 18:31 Відповісти
Ну блін це ж так вже товсто було від нього, що як можна було не зрозуміти??? Це ж калька на їхні заяви щодо цілей "спецоперації"
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27.09.2022 18:33 Відповісти
Це він ***** тролить...
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27.09.2022 18:51 Відповісти
"Відзеркалювання" ***** мені, наприклад, вже трохи приїлось. Постійне повторення одного і того ж прийому тролінгу... це як на граблі наступати...
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27.09.2022 19:28 Відповісти
ну колись вже пора починати)
хай думають, чим платитимуть за це все.
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27.09.2022 18:37 Відповісти
Ну нарешті. Ідея дефрагментації цього зоопарку повинна лунати частіше, голосніше, як невідворотність. Можна навіть збацать попередню карту, які у кожному великому звіринці присутні.😎
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27.09.2022 18:48 Відповісти
Контрибуції заборонені
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27.09.2022 18:49 Відповісти
А репарации?
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27.09.2022 19:06 Відповісти
А репарации приветствуются
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27.09.2022 19:14 Відповісти
Этот зоотехник всегда оживляется когда речь идёт о деньгах.
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27.09.2022 19:05 Відповісти
🤣
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27.09.2022 19:34 Відповісти
По-перше, не зоотехнік, а ветеринар. По-друге, узнайте про його другу та третю освіти.
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27.09.2022 21:03 Відповісти
***** не потрібно знати, де це бидло ще купило "деплом",це бидло злочинець і стаття у нього козирна 111,воно знало про майбутній напад і ***** не зробило,це як мінімум злочинна халатність,а максимум 111та
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27.09.2022 21:47 Відповісти
Судячи по вживанню матів, для Вас дЕплома ніколи не надрукують.
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28.09.2022 00:44 Відповісти
Ваня, а вы из интелигенции? И в чем он не прав, кроме мата? Хотя мат, это единственное, что приходит в голову, когда выдишь этого ветеринара на этом посту.
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28.09.2022 07:47 Відповісти
Зебил, запомни, ПЕРВОЕ образование накладывает отпечаток на всю жизнь. И какая нам разница кто этот утырок по своему образованию, ветеринар или курощюп или ассенизатор, как не назови его - просто негодяй зеленого разлива.
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28.09.2022 07:45 Відповісти
Ну, на ваше життя ніяка освіта не наклала відбитку. Повний штиль.
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28.09.2022 15:09 Відповісти
Зебил, ты то сам, какую бурсу сам оканчивал? Тот же межколхоэный зоотехникум, что и этот ветеринар в чёрном?
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28.09.2022 15:11 Відповісти
Ну тут перше із зеленими погоджуюсь
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27.09.2022 20:30 Відповісти
Данілов, не дефрагментація - а фрагментація московії.
Чув дзвін - а про шо він хер його зна.
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27.09.2022 20:38 Відповісти
фрагментации только, а не дефрагментации
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27.09.2022 20:54 Відповісти
Вважаю Данилова адекватною людиною. Після перемоги ми ще узнаємо про його корисні дії. Критикам - не він відповідає за оборону і не він керував розмінуванням Чогару.
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27.09.2022 21:05 Відповісти
вважаю тебе відмінним сраколизом,воно голова РНБО,воно ПОВИННО ЗНАТИ,який стан оборони і безпеки країни,а все решта *******
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27.09.2022 21:49 Відповісти
Мені начхати ким ти мене вважаєш. Данилов ні міністр оборони, ні головнокомандувач. Почитай про функції РНБО і тоді випендривайся.
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28.09.2022 00:40 Відповісти
гарно сраколиз лижеш гарно,молодець
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28.09.2022 14:25 Відповісти
влучно й доречено.
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27.09.2022 23:13 Відповісти
Мабуть - "фрагментації"
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27.09.2022 23:47 Відповісти
 
 