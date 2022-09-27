Верховний суд Нідерландів відмовив Росії у продовженні термінів розгляду справи щодо скіфського золота

Верховний суд Нідерландів відмовив так званим кримським музеям, яким не вдалося знайти адвокатів, котрі б представляли їхні інтереси в суді, у продовженні термінів подання письмових пояснень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"22 квітня 2022 року Верховний суд ухвалив, що сторони повинні подати розширені письмові пояснення до Верховного суду Нідерландів до 16 вересня. Разом із тим 14 вересня так звані кримські музеї направили до Верховного суду "термінове" клопотання про продовження термінів подачі письмових пояснень на 2 місяці нібито через те, що вони не можуть знайти юристів у Нідерландах. На їхню думку, це пов’язано із "політичною ситуацією в королівстві Нідерланди",- сказав адвокат з команди у справі "скіфського золота" Андрій Пилипенко..

Пилипенко зазначив, що Україна разом з музеєм Алларда Пірсона заперечили проти клопотання.

"Верховний суд ухвалив відмовити російській стороні в задоволенні їх запиту з огляду на відсутність поважних обставин. Тобто, письмові пояснення до Верховного суду загалом на користь України подані тільки державою Україна та музеєм Алларда Пірсона. З великою ймовірністю суд вже не дозволить російській стороні подати свої пояснення", - пояснив Пилипенко.

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Нагадуємо, рішення Верховного суду Нідерландів у справі про приналежність колекції скіфського золота очікується 2023 року.

26 січня 2022 року так звані кримські музеї подали касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення скіфського золота Україні. Нідерландська юридична фірма Houthoff відмовилася представляти у Верховному суді в Гаазі інтереси "російських кримських музеїв" у справі "скіфського золота".

За наслідками слухань в Апеляційному суді Амстердама про приналежність колекції "скіфського золота" 26 жовтня 2021 року суд ухвалив рішення повернути експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі" до Києва, керуючись українським законодавством і виключним правом України розпоряджатися своїм культурним надбанням.

Однак чотири суб'єкти, що видають себе за кримські музеї - Центральний музей Тавриди, Керченський історико-культурний заповідник, Бахчисарайський історико-культурний заповідник і Національний заповідник "Херсонес Таврійський" – звернулися до Верховного суду Нідерландів, щоб оскаржити рішення Апеляційного суду в Амстердамі.

Колекцію скіфського золота привезли у музей в Амстердамі на виставку ще до окупації Криму Росією. Скіфське золото, доки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

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