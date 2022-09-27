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Верховний суд Нідерландів відмовив Росії у продовженні термінів розгляду справи щодо скіфського золота

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

золото,скифское

Верховний суд Нідерландів відмовив так званим кримським музеям, яким не вдалося знайти адвокатів, котрі б представляли їхні інтереси в суді, у продовженні термінів подання письмових пояснень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"22 квітня 2022 року Верховний суд ухвалив, що сторони повинні подати розширені письмові пояснення до Верховного суду Нідерландів до 16 вересня. Разом із тим 14 вересня так звані кримські музеї направили до Верховного суду "термінове" клопотання про продовження термінів подачі письмових пояснень на 2 місяці нібито через те, що вони не можуть знайти юристів у Нідерландах. На їхню думку, це пов’язано із "політичною ситуацією в королівстві Нідерланди",- сказав адвокат з команди у справі "скіфського золота" Андрій Пилипенко..

Пилипенко зазначив, що Україна разом з музеєм Алларда Пірсона заперечили проти клопотання.

"Верховний суд ухвалив відмовити російській стороні в задоволенні їх запиту з огляду на відсутність поважних обставин. Тобто, письмові пояснення до Верховного суду загалом на користь України подані тільки державою Україна та музеєм Алларда Пірсона. З великою ймовірністю суд вже не дозволить російській стороні подати свої пояснення", - пояснив Пилипенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерландська юридична фірма відмовилася представляти РФ у справі скіфського золота

Нагадуємо, рішення Верховного суду Нідерландів у справі про приналежність колекції скіфського золота очікується 2023 року.

26 січня 2022 року так звані кримські музеї подали касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення скіфського золота Україні. Нідерландська юридична фірма Houthoff відмовилася представляти у Верховному суді в Гаазі інтереси "російських кримських музеїв" у справі "скіфського золота".

За наслідками слухань в Апеляційному суді Амстердама про приналежність колекції "скіфського золота" 26 жовтня 2021 року суд ухвалив рішення повернути експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі" до Києва, керуючись українським законодавством і виключним правом України розпоряджатися своїм культурним надбанням.

Однак чотири суб'єкти, що видають себе за кримські музеї - Центральний музей Тавриди, Керченський історико-культурний заповідник, Бахчисарайський історико-культурний заповідник і Національний заповідник "Херсонес Таврійський" – звернулися до Верховного суду Нідерландів, щоб оскаржити рішення Апеляційного суду в Амстердамі.

Колекцію скіфського золота привезли у музей в Амстердамі на виставку ще до окупації Криму Росією. Скіфське золото, доки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

Також читайте: Російські окупанти викрали скіфське золото з музею Мелітополя, - Офіс ГПУ. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
Верніть вже цінності господарю. Досить гратися. Та наголосить вердикт в справі Боінгу.
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27.09.2022 19:06
+10
Окупанти ще й з Мелітопольського музею скіфське золото грабонули.
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27.09.2022 19:09
+6
vsbu vsbu

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 27.09.2022

-----

Я з нулячимі профілями, яким 5 хвилин, не спілкуюсь...
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27.09.2022 19:13
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Верніть вже цінності господарю. Досить гратися. Та наголосить вердикт в справі Боінгу.
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27.09.2022 19:06 Відповісти
...а то ти ба, що з вітренко, заборонить...А я питаю про боінг, як там воно...300 життів
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27.09.2022 19:11 Відповісти
vsbu vsbu

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 27.09.2022

-----

Я з нулячимі профілями, яким 5 хвилин, не спілкуюсь...
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27.09.2022 19:13 Відповісти
Добре, але не завжди такі дані говорять про щось, відвідую цензор 10 років, реєстрація ...так особисті причини
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27.09.2022 19:17 Відповісти
vsbu vsbu

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:27.09.2022 - з днем нарождення, малятко!
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27.09.2022 19:14 Відповісти
Дякую
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27.09.2022 19:18 Відповісти
...їж, не обляпуйся
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27.09.2022 19:20 Відповісти
а мій аккаунт oqobo, шо ним тут з 2008 року, взобанили за те шо написав в коменті "впаде "Азов" - не встоїть Україна"
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27.09.2022 22:19 Відповісти
таки, дається взнаки приналежність цензора.так до СПУ
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27.09.2022 22:24 Відповісти
Верніть вже цінності господарю.
============
Так вимерли вже скіфи... а та к-згоден.воно українське.Кацапи яким боком до того золота? Ми ж у них лапті і какошнікі не крадемо.
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27.09.2022 19:36 Відповісти
Окупанти ще й з Мелітопольського музею скіфське золото грабонули.
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27.09.2022 19:09 Відповісти
апеляції, касації....
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27.09.2022 19:12 Відповісти
Зіновій

@FpfpDBcvSrP8yZQ

·

7 ч

Через незастосування закону про санкції українською владою, щодо російських олігархів Україною вже втрачено 2,5 мільярда доларів, - ЗМІ
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27.09.2022 19:14 Відповісти
На фото скифский золотой гребень (деталь) из кургана Солоха, найденный в 1913 году возле Каменки-Днепровской (Запорожская область) и хранящийся в Эрмитаже.
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27.09.2022 19:38 Відповісти
А чого воно там опинилось ? Недавно була інфа, що у бувшого губера із Криму знайшли скіфське золото. А враховуючи, що Мінкультом тоді керував відомий музейний крадій Діма Табачник, то нічого дивного немає. По дорозі у 2013 році розпатрошили колекцію. Наведу цікаву історію. Більше 130 років тому два одессита "кинули" Лувр на захмарну суму у 100 000 фр. Французи збирали гроші на викуп шолому скіфського царя. Переговори йшли два роки, була задіяна купа археологів. Викупили. Французи хвастались по всьому світу. А одеський ювелір неповірив що і його кинули, бо заплатили 3000 а самі ..... Він поїхав у Францію, показав як це зробив.... Французи почали шукати цих двох перців. Піймали їх згодом в Росії, коли намагалися втюрити скіфський меч іншим лохам.
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27.09.2022 19:47 Відповісти
А до чого тут росія?
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27.09.2022 19:50 Відповісти
а шо це за прокацаплене статтю озаглавило так, ніби Крим вже віддали росії
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27.09.2022 22:15 Відповісти
судячі з заплутаної історії цієї майже очевидної справи, можна собі уявити що нас чекає з доказами про агресію та різноманітні злочини, що вчиняє в Україні рашка..., це напевне десятиріччя...
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27.09.2022 22:38 Відповісти
В нашому місті чоловік директорки музею робив виставку "власної" колекції скіфського золота при чому в самому музею жодної одиниці таких історія них цінностей не було, а все що трохи ціне, то зникало. Це дало привід замислитись.
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28.09.2022 02:05 Відповісти
 
 