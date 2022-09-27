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Франція і Україна зробили ще один крок до надання нових артилерійських систем Caesar, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

caesar,цезар

Франція та Україна зробили ще один крок уперед у вирішенні питання щодо передання нових артилерійських систем Caesar.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми сьогодні зробили ще один крок уперед у вирішенні питання про передання Україні нових артилерійських систем Caesar, які вже продемонстрували високу ефективність на полі бою. Я не сумніваюся, що спільними зусиллями ми доведемо цей контракт до успіху, і це додатково зміцнить оборонну спроможність України", - сказав Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Франції Катрін Колонною в Києві.

Кулеба додав, що Україна відчуває щоденну дієву підтримку Франції і на політичному рівні, і на рівні надання Україні військової підтримки.

У свою чергу Колонна підтвердила, що Франція й надалі підтримуватиме Україну у військовому плані. "Я можу підтвердити продовження такої підтримки. Так", - зазначила вона.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
Vcera tut pisali pro zimniju odezdu dlia soldat,tak Litva peredast takyje 25 tysiac stuk.Caesar eto otlycno
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27.09.2022 19:28
+8
Не понимаю я промедления в предоставлении нам оружия. Ведь орки собирает орду не только для войны с Украиной, но и Европой и это очевидно. Хотят сами с ними потом воевать или на амеров надеятся? Ну-ну
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27.09.2022 19:20
+6
С 1 октября в США стартует новый финансовый год,где Конгресс предоставит Украине все...кроме ядерного оружия...
Дышите глубже мавзолейные Окурки...🤣🤣💪
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27.09.2022 20:07
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и скока цезарей уже передала Франция?
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27.09.2022 19:19 Відповісти
Пару десятков, от 30 до 40 штук
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27.09.2022 19:22 Відповісти
прям ленд-лиз какой-то
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27.09.2022 19:23 Відповісти
А сколько всего у Франции "Цезарей"?
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27.09.2022 20:06 Відповісти
а вы с какой целью интересуетесь?
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27.09.2022 20:32 Відповісти
Я с целью уточнить % переданный нам лт общего числа. А вы с какой целью поинтересовались?
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28.09.2022 07:49 Відповісти
в травні передали 18 штук і все
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27.09.2022 20:41 Відповісти
18 из 72, состоящих на вооружении ВС Франции.
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27.09.2022 20:50 Відповісти
Т.е. четверть. А некоторые хотят что бы 100%. А про свою "Богдану" забыли сказать сколько Зеленский на вооружение поставил.
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28.09.2022 07:52 Відповісти
Ave Caesar!
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27.09.2022 19:20 Відповісти
вторая часть приветствия никак не подходит ((
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27.09.2022 19:37 Відповісти
Поэтому я ее и не приводил. А ширнармассы ваще не поймут, обчем речь.
)
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27.09.2022 20:37 Відповісти
ширмаси погуглили: «Аве Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!»
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27.09.2022 22:07 Відповісти
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27.09.2022 22:43 Відповісти
Не понимаю я промедления в предоставлении нам оружия. Ведь орки собирает орду не только для войны с Украиной, но и Европой и это очевидно. Хотят сами с ними потом воевать или на амеров надеятся? Ну-ну
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27.09.2022 19:20 Відповісти
Caesar б'є на відстань до 50 км . Такі установки ефективні.
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27.09.2022 19:21 Відповісти
"ще один крок уперед у вирішенні питання"... -Бюрократчний штамп ні про що. Дякую богу, що крок "уперед", а не назад. Скільки кроків ще треба? -Марафон?
А після " вирішення питання" почнуться переговори - "кроки" в обговоренні як поставити, коли поставити, хто платитиме.."

-
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27.09.2022 19:25 Відповісти
Vcera tut pisali pro zimniju odezdu dlia soldat,tak Litva peredast takyje 25 tysiac stuk.Caesar eto otlycno
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27.09.2022 19:28 Відповісти
Шаг впєрьод і два назад
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27.09.2022 19:50 Відповісти
Прямо спецназ Франции орудует против мавзолейных хряков путлера...😂
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27.09.2022 19:57 Відповісти
Украина запомнит и оценит все эти мизерные подачки
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27.09.2022 20:00 Відповісти
Среди 45 стран Мира Антипутлерской Коалиции глава Пентагона Ллойд Остин в Рамштайне распределил среди всех равновеликие доли...,кто то по где. 19 артсистем,,кто то 30 ..а кто то Джавелинов отвадить больше тыщи...у каждой страны разные военные бюджеты на год ..
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27.09.2022 20:02 Відповісти
С 1 октября в США стартует новый финансовый год,где Конгресс предоставит Украине все...кроме ядерного оружия...
Дышите глубже мавзолейные Окурки...🤣🤣💪
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27.09.2022 20:07 Відповісти
Ленд лиз от Байдена это пиар ход, продолжатся капельные поставки по 4 гаубицы + всякая дребедень(всё пригодится, но это не ленд лиз)
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28.09.2022 02:24 Відповісти
Франція п*здить-пиз*дить, але щось робить. А от німці....
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27.09.2022 21:03 Відповісти
Пане,Кирик-а от німці...1,2 млрд. євро,3 шт.М270 Марс,10 шт.САУ-PZH2000 і 10тис.снарядів ,30 САУ GEPARD-і снаряди,67 рефрижераторів. З паршивої вівці,хоч шерсті клок...
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27.09.2022 21:38 Відповісти
А ви гляньте на коментарі. Кому передавати - недоросам, які власним язиком рускій мір поширюють?
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28.09.2022 09:19 Відповісти
 
 