УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8900 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
1 350 4
війна (56107) Зеленський (17376) НАТО (5098) Столтенберг Єнс (1338) псевдореферендум (179)

Псевдореферендуми РФ не легітимні та порушують міжнародне право, - НАТО (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

столтенберг

Фіктивні референдуми, які проводить Росія на окупованих нею українських територіях, не мають легітимності та є грубим порушенням міжнародного права.

 Про це після розмови з президентом Володимиром Зеленський заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Щойно спілкувався з президентом Зеленським і ясно дав зрозуміти, що союзники по НАТО непохитно підтримують суверенітет і право України на самооборону. Фіктивні референдуми, які проводить Росія, не мають легітимності та є грубим порушенням міжнародного права. Ці землі – Україна", – написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг закликав членів НАТО поповнювати запаси боєприпасів якомога швидше

Зеленський написав у Twitter, що подякував Столтенбергу за рішуче засудження незаконних російських "референдумів".

"Обговорили актуальну ситуацію на полі бою та подальшу підтримку Збройних Сил України з боку держав – членів Альянсу", – написав Зеленський.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это и всё?
показати весь коментар
27.09.2022 20:41 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2022 20:42 Відповісти
і що???
крим віджали, і що????
7,5 роки линири динири і що????
за майже 7 місяців повномаштабної війни ВИ, МЛЯТЬ, заплатили ***** 185млрд баксів
а оборонбюджет раші на рік 65 млрд, іщо????
в німечині орки проводять мітинги, автомарші, іщо???
а нам німці важкої зброї не дають
українці вмирають сьогодня а санкції діють через роки!!!!
ричагів виключити рашу з обсє нема, ****, бо такі правила
а обіз,яна з ядерною зброєю це по яких правилах???
а згідно меморандуму, країна яка погрожує ядерним ударом за ці слова має бути атакована ядерною зброєю, тільки за намір.
і під цим правилом є підпис раші
короче, киздіти не мішки носити....
показати весь коментар
27.09.2022 21:10 Відповісти
 
 