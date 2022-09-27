Псевдореферендуми РФ не легітимні та порушують міжнародне право, - НАТО (оновлено)

Фіктивні референдуми, які проводить Росія на окупованих нею українських територіях, не мають легітимності та є грубим порушенням міжнародного права.

Про це після розмови з президентом Володимиром Зеленський заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Щойно спілкувався з президентом Зеленським і ясно дав зрозуміти, що союзники по НАТО непохитно підтримують суверенітет і право України на самооборону. Фіктивні референдуми, які проводить Росія, не мають легітимності та є грубим порушенням міжнародного права. Ці землі – Україна", – написав він.

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Зеленський написав у Twitter, що подякував Столтенбергу за рішуче засудження незаконних російських "референдумів".

"Обговорили актуальну ситуацію на полі бою та подальшу підтримку Збройних Сил України з боку держав – членів Альянсу", – написав Зеленський.