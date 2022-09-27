Псевдореферендуми РФ не легітимні та порушують міжнародне право, - НАТО (оновлено)
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Фіктивні референдуми, які проводить Росія на окупованих нею українських територіях, не мають легітимності та є грубим порушенням міжнародного права.
Про це після розмови з президентом Володимиром Зеленський заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Щойно спілкувався з президентом Зеленським і ясно дав зрозуміти, що союзники по НАТО непохитно підтримують суверенітет і право України на самооборону. Фіктивні референдуми, які проводить Росія, не мають легітимності та є грубим порушенням міжнародного права. Ці землі – Україна", – написав він.
Зеленський написав у Twitter, що подякував Столтенбергу за рішуче засудження незаконних російських "референдумів".
"Обговорили актуальну ситуацію на полі бою та подальшу підтримку Збройних Сил України з боку держав – членів Альянсу", – написав Зеленський.
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крим віджали, і що????
7,5 роки линири динири і що????
за майже 7 місяців повномаштабної війни ВИ, МЛЯТЬ, заплатили ***** 185млрд баксів
а оборонбюджет раші на рік 65 млрд, іщо????
в німечині орки проводять мітинги, автомарші, іщо???
а нам німці важкої зброї не дають
українці вмирають сьогодня а санкції діють через роки!!!!
ричагів виключити рашу з обсє нема, ****, бо такі правила
а обіз,яна з ядерною зброєю це по яких правилах???
а згідно меморандуму, країна яка погрожує ядерним ударом за ці слова має бути атакована ядерною зброєю, тільки за намір.
і під цим правилом є підпис раші
короче, киздіти не мішки носити....