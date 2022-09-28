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війна (56107) Ізраїль (1226) Іран (1336) США (14430) дрони (2456)

За згодою Ізраїлю Україна вже отримує від США те, що потрібно для боротьби з іранськими дронами, - посол Корнійчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

герань,шахед

За згодою Ізраїлю Україна вже отримує від США те, що потрібно для боротьби з іранськими дронами-камікадзе.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Посол відповів на запитання, чи може Ізраїль допомогти Україні в боротьбі з іранськими дронами, які армія РФ почала використовувати на фронті.

"Насправді іранські дрони є копіями американських, які були збиті Іраном на території Сирії. Вони зробили максимально схожу копію. Але, безумовно, та ізраїльська промисловість, яка працює в цьому секторі, вона є фактично вся спільним підприємством зі Сполученими Штатами. І, за моєю інформацією, ми саме від Сполучених Штатів вже отримуємо те, що нам потрібно. Знову ж таки, не без згоди Ізраїлю", - сказав Корнійчук.

Дипломат пояснив, що, як правило, для всіх ноу-хау та патентованих розробок потрібен дозвіл від країни-виробника чи розробника.

"Тобто якщо в спільному підприємстві з американцями частина розроблена Ізраїлем або це ізраїльська розробка, яку виробляють у Британії чи інших європейських країнах, Ізраїль такий дозвіл надасть через треті країни. На сьогодні, я вважаю, що це найважливіше зрушення, яке сталося за останні місяці завдяки нашому нескінченному тиску на ізраїльську сторону", - розповів Корнійчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В іранських дронах-камікадзе знайшли американські процесори

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+20
США заступились за Залужного. Крах Ермака
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27.09.2022 20:09
+17
Я вважаю , що Щапошніков правий , так як Зе із Єрмаком , приіхавши
до звільненого Ізюму на Харківщині , привітав з перемогою
Сирського , а про Залужного ні слова !

Саме Генерал Залужний для кремлівських карликів , це як кістка в горлі
і тому дЄрмак все робитиме для того, щоби прибрати Залужного !!




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27.09.2022 20:44
+15
Мурзілка. 1938 рік. )))

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27.09.2022 20:25
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журнал юный техник 79 год )
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27.09.2022 20:07 Відповісти
Мурзілка. 1938 рік. )))

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27.09.2022 20:25 Відповісти
💯🤣
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27.09.2022 20:34 Відповісти
Шахід 38
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27.09.2022 20:37 Відповісти
Шахід май 38
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27.09.2022 21:05 Відповісти
Наверное, уже долетел.
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28.09.2022 12:25 Відповісти
Україна отримує антидрони на з США, а з Польщі, але нехай розвідники пограються в свої ігри.

Можливо, і з США також
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27.09.2022 20:09 Відповісти
Хахиды буквально носят наших Защитников на руках. 🤗
https://www.youtube.com/shorts/tUFiE_ENmZw
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28.09.2022 11:24 Відповісти
США заступились за Залужного. Крах Ермака
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27.09.2022 20:09 Відповісти
На кого цей гівнюк працює? Ще фамілія руснява.
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27.09.2022 20:11 Відповісти
А на кого работает журнал "Time"?
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27.09.2022 20:30 Відповісти
На Сполучені Штати Америки 😕
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27.09.2022 20:45 Відповісти
не позорься зелебот - в видео все правдиво рассказано про вашу ботоферму и интернет помойки - типа Украинская правда Европейская правда, настоящее время - которые принижают Залужного
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27.09.2022 20:43 Відповісти
"Настоящєє врємя", - це американський канал., створений "Голосом Америки" і "Радіо Свобода". Виходить з 2017 року.

«Голос Америки» и «Радио «Свобода» официально объявили о запуске круглосуточного русскоязычного телеканала «Настоящее время». Планируется, что новостные программы будут доступны для зрителей 24 часа в сутки, семь дней в неделю, а основная аудитория телеканала, помимо России, будет находиться в странах Балтии, Закавказья и Центральной Азии. При этом создатели ресурса не собираются ограничиваться распространением телевизионного сигнала через кабельные и спутниковые сети. Самостоятельное интернет-вещание будет развиваться в социальных сетях, а главные сюжеты станут темой интерактивных дискуссий со зрителями.
https://www.golosameriki.com/a/current-time-washington/3710187.html
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27.09.2022 20:53 Відповісти
пардон ошибка издание ермаковское это Новое Время а не Настоящее время
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27.09.2022 21:00 Відповісти
но в редакторах на пример радио свобода было очень много фсб-шных кротов или просто скрытых пропагандонов
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27.09.2022 21:02 Відповісти
Ганя Герман там працювала. Та, що потім пояснювала, що мав на увазі Янукович.
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28.09.2022 12:40 Відповісти
там и без герман полно фсб-шных кротов в русском филиале работало
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28.09.2022 18:22 Відповісти
Вы оба ошиблись. НВ - это "Новое время", а не настоящее время. Дискус не о чем.
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27.09.2022 21:10 Відповісти
А на кого ти працюєшь?
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28.09.2022 00:37 Відповісти
Я вважаю , що Щапошніков правий , так як Зе із Єрмаком , приіхавши
до звільненого Ізюму на Харківщині , привітав з перемогою
Сирського , а про Залужного ні слова !

Саме Генерал Залужний для кремлівських карликів , це як кістка в горлі
і тому дЄрмак все робитиме для того, щоби прибрати Залужного !!




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27.09.2022 20:44 Відповісти
Я дал шанс Порошенко в 2014 и больше его ему не дам.
Я дал шанс Зеленскому в 2019 и больше его ему не дам.
Я дам шанс Залужному в 2024 и посмотрю на его друзей и его деяния.
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28.09.2022 14:06 Відповісти
Есть инфа что иран хотел хасидов в умане покошмарить, так израиль быстро дал что надо.
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27.09.2022 20:09 Відповісти
Не друкуйте дурницю ...
Якщо ***** якихось іудєїв не сгоден чепати , так саме хасидів , бо саме хасіди в США й Ізраїлі частково є якщо не про*****вське лобі , так переконують усіх (на кого впливають) що в цій війні варто бути нейтральним ...
А Ізраїлі якщо й є якісь антиамериканські сили , так це саме хасіди ашкіназі (севарди не їздять в Умань , бо рабі Нахман не їх цадек) ...
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27.09.2022 20:59 Відповісти
***** і своїх кошмарить, що йому хасиди.
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28.09.2022 12:42 Відповісти
Ну а по-поводу этого видео,что скажите? ☺️
https://www.youtube.com/shorts/tUFiE_ENmZw
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28.09.2022 14:02 Відповісти
Гарний настрій.
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28.09.2022 14:19 Відповісти
Насправді іранські дрони є копіями американських Джерело: https://censor.net/ua/n3370020


ну, дякувати тамтому послу, тепер стає зрозумілим, звідки в іранських дронах американські мікросхеми

побільше би таких послів
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27.09.2022 20:12 Відповісти
хтось з блогерів ,якраз говорив що Ізраїль не впустить шанс,для випробування протидронових комплексів/здається Іван Яковина/
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27.09.2022 20:12 Відповісти
Это все домыслы и болтовня. Откуда он знает?
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27.09.2022 20:28 Відповісти
якшо хочете самі можете послухати,Яковина говорив що Ізраїль зацікавлений в збитті іранських беспілотників у нього якраз на кордоні проблеми..і він втіхаря може передати протидронові системи...а тут новина шо відкрито дає..Це ж великий полігон..не віртуальний а реальний
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27.09.2022 20:34 Відповісти
Даже если это и так, откуда об этом Яковина знает, Моссад расказал? Таких версий можно мешок придумать и друг друга ими кормить. Послу Корнейчуку главное рот закрыть, что бы меньще выбалтывал конфиденциальной информации.
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27.09.2022 20:44 Відповісти
Какое втихаря? Только ленивый кажется уже не знает, что что эта система через Польшу идет. И не суть важно с США или с Израиля.Израиль - разработчики, а выпускать могут где угодно по договору.
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27.09.2022 21:49 Відповісти
так он может двойной агент кремлевский или пропагандон
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27.09.2022 20:46 Відповісти
Ізраїль дуже був би зацікавлений в будь якій співпраці з Україною в галузі беспеки . Дуже зацікавлений в перевірці свого обладнання на більш сильному супротивнику ніж араби .
Але при наймі одної умови -- повної й абсолютної діскретності . Бо поки Московія буде здібна робити шкоду Ізраїлю , до тих пір усе буде робитися таємно . Й при будь якому витіку подібної інфи -- моментальне припинення будь яких контактів ...
А ЗЕ й особливо його оточення такі нестриманні на слова , то з такою владою в Україні ризикі значно перебільшують спільний інтерес .
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27.09.2022 22:05 Відповісти
Ми не полігон для випробувань ! Якщо хочете отримувати інформацію платіть, або чекайте доки іранське лайно не прилетить по Ізраiлю
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28.09.2022 01:40 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/tUFiE_ENmZw 🤗
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28.09.2022 14:04 Відповісти
Іранські безпілотники завдали реальних проблем нашим армійцям. І все через наявність у дронах, виготовлених у глибоко й давно підсанкційній країні західних (здається із США) електронних елементів. Вони допомагають нейтралізувати наші засоби РЕБ. Тепер американці матимуть роботу - вишукувати, через кого пройшло незаконне постачання. Дотепер головним способом виявлення дронів був їх гучний, схожий на радянський мотоцикл звук при роботі. Тепер, коли над морем збили й дослідили майже не ушкоджений БПЛА, способів раннього виявлення та перехоплення стане більше.

Перший складний етап уже позаду. Схоже, що ЗСУ наближаються до майже 100% збиття. Саме так сталося вчора увечері та сьогодні зранку в Одесі, коли ворог запустив по місту дві зграї по три БПЛА. І всі вони були збиті нашим ППО. Це хороший сигнал та надія, що незабаром це озброєння може бути остаточно нейтралізоване.
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27.09.2022 20:16 Відповісти
скільки ж тупеньких тут у коментарях пасеться ... ось одне з таких вище відписалось .... пише про літаючі шахід-мопеди, а потім згадує про "збитий" над морем розвідувально-тактичний дрон ... і навіть не розуміє що це різні дрони ... ох бл... експерти ... і, по-друге, той ударний дрон був не збитий ракетою, він цілий, скоріш за все його рашисти самі втопили ... в нас навесні теж один Байрактар був розбитий оператором об землю через брак досвіду ...
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27.09.2022 20:31 Відповісти
А Тарас і не написав, що дрон був збитий ракетою.
На катерах ВМСУ є зенітні кулемети. Це так, між іншим, як варіант.
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27.09.2022 20:41 Відповісти
Вспомнилось, как хаяли "умники" эти катера. Не доходило никак, что при активных боевых действиях любая стреляющая лоханка имеет свое назначение. В дрон пулять из чего- то серьезного - это как из пушки по воробьям.
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27.09.2022 21:54 Відповісти
Соррі , але ж повідомили що компанія (Техас ……)яка виготовила чіпи , відкрито продає продукцію . Саме ті чіпи які в мопедах
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27.09.2022 22:22 Відповісти
Порадуемся за РФ!
По ходу, кацапы от безысходности, купили "иранские мопеды" по цене "Боинга", но оказались в пролёте....
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27.09.2022 20:20 Відповісти
они поменяли полсотни "шахидов" у Хензбаллы на зерно, спижженное у нас же.
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27.09.2022 22:40 Відповісти
Появилось видео того, как была потеряна эта ценная российская станция глушения Р-330Ж - Р-330Ж вместе с другим грузовиком КамАЗ попал в засаду возле Петропавловки, #Харьковская область, а затем оба были уничтожены БТР-4Е 92-й бригады Украины.

https://twitter.com/i/status/1574805417586302976
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27.09.2022 20:24 Відповісти
а чем это так красиво наши как в тире стреляют - это же не пулемет?
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27.09.2022 20:51 Відповісти
То лазерна зброя, чути ж як стріляє, піу-піу)
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27.09.2022 21:01 Відповісти
ну так Джедаи ЗСУ на марше
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27.09.2022 21:04 Відповісти
30 мм пушка.
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27.09.2022 21:01 Відповісти
крутая штука с такого расстояния и так точно
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27.09.2022 21:03 Відповісти
30-мм пушка.
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27.09.2022 21:03 Відповісти
Треба гарненькі протидронові гвинтівки-- шахіди ж літают низенько.
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27.09.2022 20:26 Відповісти
винтовка стоит около пол миллиона гривен - депутат Гончаренко на такие деньги собирал - крутая вещь
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27.09.2022 20:53 Відповісти
Не хіло.
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27.09.2022 20:55 Відповісти
10 штук закупляє.
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28.09.2022 12:49 Відповісти
Зачем об этом трындеть, выпячивая свои заслуги. Завтра кремль надавит на Израиль и дозвiл заберут. Шо потом будет Корнейчук расказывать? Не дипломатия, а клоунада Квартал 95.
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27.09.2022 20:26 Відповісти
тут два варианта - или зе-слуги полезные идиоты или предатели
третьего не дано
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27.09.2022 20:54 Відповісти
Россия забрала свои войска, стоящие на границе с Израилем, в Сирии, и перевела их в Украину.
Однако , их военные базы , частично, занял Иран, которые периодически бомбит Израиль.
Но, Россия держит нити террористических формирований, обстреливабщих Израиль.
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27.09.2022 22:03 Відповісти
ну а как вы думаете ужалось сбить на Уманью все три дрона из трёх ?
отож !!!
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27.09.2022 20:26 Відповісти
удалось* (пардон))
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27.09.2022 20:37 Відповісти
а разве над Уманем сбили дроны? когда?
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27.09.2022 20:56 Відповісти
Российские оккупанты целенаправленно запускали по Умани Черкасской области дроны-камикадзе Shahed-136 производства Ирана. Их целью были хасиды, которые сейчас празднуют Рош ха-Шана.

Об этом рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины изданию "Бабель". По данным ведомства, в течение нескольких дней Вооруженные силы Украины сбили на юге более десяти Shahed-136.

Часть беспилотников захватчики запустили с территории оккупированного Крыма. Они целились по паломническим объектам с массовым скоплением людей, сообщили в ГУР.

В разведке добавили, что теракты против граждан Израиля были одним из условий передачи БПЛА Ираном РФ.

"Это не первый пример сотрудничества двух террористических стран. Не так давно в Иране сбили украинский гражданский самолет, якобы по ошибке. Но за этим случаем просматриваются интересы Кремля", - отметили в ГУР.
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27.09.2022 23:04 Відповісти
ни хрена себе и что хасиды это все путину-шеломову простят?
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27.09.2022 23:07 Відповісти
а я знаю? ))))
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27.09.2022 23:11 Відповісти
ну если узнаешь - маякнешь
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27.09.2022 23:13 Відповісти
З яких пір беруть прізвище зятя? Путін "кацап звичайний".
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28.09.2022 12:52 Відповісти
тебя что в гугле забанили? путин такой же кацап как и ты украинец!
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28.09.2022 18:20 Відповісти
А яка їх дальність що біля Умані збили?
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27.09.2022 21:35 Відповісти
если парашники и правда пролетят с дронами, то это будет очередной хрендиозной победой *****. скорее всего, иран получил не только деньги но и какие-то смаколыки по ядерных вещах от параши, а ***** опять пролетел на летающих бобах ))
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27.09.2022 20:27 Відповісти
Хорошо это, если посол не ошибается и просто не лоббирует Израиль, что бы Зеля на земляков бочки не катил за их пассивность в борьбе с рашистскими фашистами
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27.09.2022 20:28 Відповісти
Российский переносной радар разведки местоположения миномета 1Л271 был захвачен украинской армией в Рубцах Донетской области вместе с двумя десятками 120-мм минометных мин ОФ-843Б.

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27.09.2022 20:34 Відповісти
на "Искру" отдадут разобрать. Хотя, думаю. особо ничего нового и примечательного наши там не увидят.
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27.09.2022 22:48 Відповісти
Ну не любит Израиль анонсировать помощь Украине...офицер ЦАХАЛ Игаль Левин говорил об этом ещё весной...
Дятлы Мавзолейные..не партесь..все пучком...Моссад в Украине работает по полному тарифу... Найдет всех ...
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27.09.2022 20:34 Відповісти
Вы правы, аресты кротов в СБУ, результат совместной работы Моссада и ЦРУ
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27.09.2022 21:50 Відповісти
только главных зеленых кротов пока не трогают
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27.09.2022 23:09 Відповісти
Дроны эти уже сбивают и будут сбивать всё чаще. Ничего особо страшного они сделать не смогут. Пережили Калибры, Искандеры и прочие Х-101 и С-300 - и уж дроны с 20-30 кг взрывчатке переживем точно. Научатся наши скоро их срезать только так.
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27.09.2022 21:26 Відповісти
Хотілось би віритт
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27.09.2022 21:28 Відповісти
Це добре. Це по єврейські. Було би не зрозуміло як би Ізраіль не підтримав Україну де президентом є єврей. Тим паче , що расєя у відкриту стала підтримувати персів.
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27.09.2022 21:30 Відповісти
Це не по єврейські, а тому, що поразка росії на користь Ізраїлю. Вважай, що твої юдофобські натяки були зрозумілі.
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28.09.2022 13:04 Відповісти
І с чого ти узяв , що я юдофоб? Навпаки , я вважаю євреїв самою вумною частиною людяності. 25% нобелевськіх лауреатів , це євреї. Сама краща медицина , це в Ізраілі.Кращі лікарі дві тисячі років тому теж були євреї. Кращі фінансисти, банкіри Ротшильд, джи Пи Морган теж жвреї. Ти де небудь , та коли небудь бачив єврея ,що не міг читати , та писати? То біш не грамотного єврея? То то і воно. Нема таких. А то що ти маєш за увагу , що називая єврея євреєм я їх ображаю. То це звичайне невігластво.
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28.09.2022 15:20 Відповісти
Словения объявила, что передаст Украине 28 танков советского производства Т-55, прошедших в 1990-е годы процесс модернизации, за который отвечал израильской оборонный концерн "Эльбит Маарахот".

В частности, старые советские танки получили современные 105-миллиметровые пушки, новую броню и компьютер систем ведения огня, позволивший вести огонь на ходу.
Модернизация проводилась на основании опыта, полученного в ходе работ с советскими танками, захваченными в ходе войн Израилем

Кстати, Израиль никода не сообщвет о своих ударах по врагам:
- молча разбомбил иранский завод беспилотников в Сирии
- молчит, что Моссад вместе с ЦРУ, установила высокопоставленных кротов в Украинн ... аресты в СБУ, это результат их работы. Видимо, это , только, начало.
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27.09.2022 21:45 Відповісти
Скажу більше -- якщо хтось в Україні з чинуш дуже широко відриє рота й почне рекламувати співпрацю з Ізраїлем є ризик того, що контакти моментально можуть припинитися .
Бо в Ізраїлі давно вже вивчили той урок , який Україна тільки в лютому-березні остаточно зрозуміла . Допомога -- скільки можливо , й усе більше й більше . Але воювати з агресором , вмирати від їх куль тільки самі . Тому Ізраїль не зацікавленний , що б Московія отримала прямі докази співпраці Ізраїля з Україною й помстилася Ізраїлю черговими ніштяками для Хізбалли чи Хамаса ...
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27.09.2022 22:21 Відповісти
Якщо Україна впаде, то росія так допоможе хезболлі, що Ізраїль опиниться в Антарктиді!
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28.09.2022 01:48 Відповісти
В СМИ Украниы есть большая статья, как в 1982г. Израиль уничтожил на ,родине Хисболы, дивизию ПВО России, которая защищала небо Сирии и Ливана,
Как и в Украине, руководили войсками в Сирии, ведущие генералы России...
Статья называется : Как была уничтожена ПВО и авиация Сирии, а также сотни советских инструкторов
В июне 1982 года в небе над Ливаном развернулось крупнейшее со времен Второй мировой войны воздушное сражение, в котором с обеих сторон участвовали сотни боевых самолетов.
В ходе сражения израильские ВВС буквально стерли с лица земли русские системы ПВО, в воздушных боях сбили более восьмидесяти вражеских МиГов, не потеряв ни одного своего самолета.
Впервые в мире израильтяне широко использовали беспилотные самолеты
https://cripo.com.ua/stories/?p=195809/
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28.09.2022 02:35 Відповісти
Посади обезьяну хоть в самолёт, хоть в систему ПВО, результат будет один. Всё советское вооружение на экспорт в банановые республики шло в ограниченном, "экспортном" варианте. А использовалось местным персоналом с плохой подготовкой. Не оружие воюет, а люди. Индийцы на советском оружии громили Пакистан с американским вооружением, за счёт боевой выучки
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28.09.2022 03:02 Відповісти
Щось цього разу ніхто не пнув Ізраїль. Дивно.
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28.09.2022 12:56 Відповісти
 
 