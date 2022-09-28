За згодою Ізраїлю Україна вже отримує від США те, що потрібно для боротьби з іранськими дронами, - посол Корнійчук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За згодою Ізраїлю Україна вже отримує від США те, що потрібно для боротьби з іранськими дронами-камікадзе.
Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Посол відповів на запитання, чи може Ізраїль допомогти Україні в боротьбі з іранськими дронами, які армія РФ почала використовувати на фронті.
"Насправді іранські дрони є копіями американських, які були збиті Іраном на території Сирії. Вони зробили максимально схожу копію. Але, безумовно, та ізраїльська промисловість, яка працює в цьому секторі, вона є фактично вся спільним підприємством зі Сполученими Штатами. І, за моєю інформацією, ми саме від Сполучених Штатів вже отримуємо те, що нам потрібно. Знову ж таки, не без згоди Ізраїлю", - сказав Корнійчук.
Дипломат пояснив, що, як правило, для всіх ноу-хау та патентованих розробок потрібен дозвіл від країни-виробника чи розробника.
"Тобто якщо в спільному підприємстві з американцями частина розроблена Ізраїлем або це ізраїльська розробка, яку виробляють у Британії чи інших європейських країнах, Ізраїль такий дозвіл надасть через треті країни. На сьогодні, я вважаю, що це найважливіше зрушення, яке сталося за останні місяці завдяки нашому нескінченному тиску на ізраїльську сторону", - розповів Корнійчук.
Будь ласка, зачекайте...
Можливо, і з США також
https://www.youtube.com/shorts/tUFiE_ENmZw
«Голос Америки» и «Радио «Свобода» официально объявили о запуске круглосуточного русскоязычного телеканала «Настоящее время». Планируется, что новостные программы будут доступны для зрителей 24 часа в сутки, семь дней в неделю, а основная аудитория телеканала, помимо России, будет находиться в странах Балтии, Закавказья и Центральной Азии. При этом создатели ресурса не собираются ограничиваться распространением телевизионного сигнала через кабельные и спутниковые сети. Самостоятельное интернет-вещание будет развиваться в социальных сетях, а главные сюжеты станут темой интерактивных дискуссий со зрителями.
https://www.golosameriki.com/a/current-time-washington/3710187.html
до звільненого Ізюму на Харківщині , привітав з перемогою
Сирського , а про Залужного ні слова !
Саме Генерал Залужний для кремлівських карликів , це як кістка в горлі
і тому дЄрмак все робитиме для того, щоби прибрати Залужного !!
Я дал шанс Зеленскому в 2019 и больше его ему не дам.
Я дам шанс Залужному в 2024 и посмотрю на его друзей и его деяния.
Якщо ***** якихось іудєїв не сгоден чепати , так саме хасидів , бо саме хасіди в США й Ізраїлі частково є якщо не про*****вське лобі , так переконують усіх (на кого впливають) що в цій війні варто бути нейтральним ...
А Ізраїлі якщо й є якісь антиамериканські сили , так це саме хасіди ашкіназі (севарди не їздять в Умань , бо рабі Нахман не їх цадек) ...
https://www.youtube.com/shorts/tUFiE_ENmZw
ну, дякувати тамтому послу, тепер стає зрозумілим, звідки в іранських дронах американські мікросхеми
побільше би таких послів
Але при наймі одної умови -- повної й абсолютної діскретності . Бо поки Московія буде здібна робити шкоду Ізраїлю , до тих пір усе буде робитися таємно . Й при будь якому витіку подібної інфи -- моментальне припинення будь яких контактів ...
А ЗЕ й особливо його оточення такі нестриманні на слова , то з такою владою в Україні ризикі значно перебільшують спільний інтерес .
Перший складний етап уже позаду. Схоже, що ЗСУ наближаються до майже 100% збиття. Саме так сталося вчора увечері та сьогодні зранку в Одесі, коли ворог запустив по місту дві зграї по три БПЛА. І всі вони були збиті нашим ППО. Це хороший сигнал та надія, що незабаром це озброєння може бути остаточно нейтралізоване.
На катерах ВМСУ є зенітні кулемети. Це так, між іншим, як варіант.
По ходу, кацапы от безысходности, купили "иранские мопеды" по цене "Боинга", но оказались в пролёте....
https://twitter.com/i/status/1574805417586302976
третьего не дано
Однако , их военные базы , частично, занял Иран, которые периодически бомбит Израиль.
Но, Россия держит нити террористических формирований, обстреливабщих Израиль.
отож !!!
Об этом рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины изданию "Бабель". По данным ведомства, в течение нескольких дней Вооруженные силы Украины сбили на юге более десяти Shahed-136.
Часть беспилотников захватчики запустили с территории оккупированного Крыма. Они целились по паломническим объектам с массовым скоплением людей, сообщили в ГУР.
В разведке добавили, что теракты против граждан Израиля были одним из условий передачи БПЛА Ираном РФ.
"Это не первый пример сотрудничества двух террористических стран. Не так давно в Иране сбили украинский гражданский самолет, якобы по ошибке. Но за этим случаем просматриваются интересы Кремля", - отметили в ГУР.
Дятлы Мавзолейные..не партесь..все пучком...Моссад в Украине работает по полному тарифу... Найдет всех ...
В частности, старые советские танки получили современные 105-миллиметровые пушки, новую броню и компьютер систем ведения огня, позволивший вести огонь на ходу.
Модернизация проводилась на основании опыта, полученного в ходе работ с советскими танками, захваченными в ходе войн Израилем
Кстати, Израиль никода не сообщвет о своих ударах по врагам:
- молча разбомбил иранский завод беспилотников в Сирии
- молчит, что Моссад вместе с ЦРУ, установила высокопоставленных кротов в Украинн ... аресты в СБУ, это результат их работы. Видимо, это , только, начало.
Бо в Ізраїлі давно вже вивчили той урок , який Україна тільки в лютому-березні остаточно зрозуміла . Допомога -- скільки можливо , й усе більше й більше . Але воювати з агресором , вмирати від їх куль тільки самі . Тому Ізраїль не зацікавленний , що б Московія отримала прямі докази співпраці Ізраїля з Україною й помстилася Ізраїлю черговими ніштяками для Хізбалли чи Хамаса ...
Как и в Украине, руководили войсками в Сирии, ведущие генералы России...
Статья называется : Как была уничтожена ПВО и авиация Сирии, а также сотни советских инструкторов
В июне 1982 года в небе над Ливаном развернулось крупнейшее со времен Второй мировой войны воздушное сражение, в котором с обеих сторон участвовали сотни боевых самолетов.
В ходе сражения израильские ВВС буквально стерли с лица земли русские системы ПВО, в воздушных боях сбили более восьмидесяти вражеских МиГов, не потеряв ни одного своего самолета.
Впервые в мире израильтяне широко использовали беспилотные самолеты
https://cripo.com.ua/stories/?p=195809/