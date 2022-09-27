Кулеба - країнам, які пропонували посередництво з РФ: Припиніть цю гру, займіться тим, що зараз потрібно найбільше - підтримайте Україну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав усі країни, які пропонували свої послуги в посередництві Києва й Москви, "припинити цю гру" та однозначно стати підтримку України.

Про це Кулеба сказав у вівторок на пресконференції із французькою колегою Катрін Колонною, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Росія не хоче ніяких переговорів, припиніть грати в цю гру, займіться тим, що зараз потрібно найбільше: підтримайте Україну в цій боротьбі, а не уникайте цієї підтримки, прикриваючись маскою переговорника. Час переговорів, на жаль, не настав виключно через позицію РФ", – наголосив він.

Глава українського МЗС додав, що Москва своїми рішеннями послідовно демонструє відсутність прагнення до миру й дипломатичного вирішення конфлікту.

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"Тут я хочу також скористатися нагодою, щоб згадати слова президента Макрона у його зверненні до Генеральної Асамблеї ООН стосовно так званих нейтральних країн, які думають, що можуть відсидітися. Ні, на жаль, відсидітися для вас не вдасться, потрібно займати позицію – позицію справедливості, позицію міжнародного права і позицію захисту безпеки і миру в усьому світі", – додав Кулеба.