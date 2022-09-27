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Кулеба - країнам, які пропонували посередництво з РФ: Припиніть цю гру, займіться тим, що зараз потрібно найбільше - підтримайте Україну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав усі країни, які пропонували свої послуги в посередництві Києва й Москви, "припинити цю гру" та однозначно стати підтримку України.

Про це Кулеба сказав у вівторок на пресконференції із французькою колегою Катрін Колонною, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Росія не хоче ніяких переговорів, припиніть грати в цю гру, займіться тим, що зараз потрібно найбільше: підтримайте Україну в цій боротьбі, а не уникайте цієї підтримки, прикриваючись маскою переговорника. Час переговорів, на жаль, не настав виключно через позицію РФ", – наголосив він.

Глава українського МЗС додав, що Москва своїми рішеннями послідовно демонструє відсутність прагнення до миру й дипломатичного вирішення конфлікту.

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"Тут я хочу також скористатися нагодою, щоб згадати слова президента Макрона у його зверненні до Генеральної Асамблеї ООН стосовно так званих нейтральних країн, які думають, що можуть відсидітися. Ні, на жаль, відсидітися для вас не вдасться, потрібно займати позицію – позицію справедливості, позицію міжнародного права і позицію захисту безпеки і миру в усьому світі", – додав Кулеба.
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Топ коментарі
+6
Кулеба був би взагалі супер міністром,якби не мав дерьмака-начальника...
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27.09.2022 21:25
+5
Хтось може розʼяснити, чому в США бзик щодо Абрамсів? Вони не то, щоб Україні не бажають надати - вони не дозволили Польші (оплоту НАТО на сході) їх офіційно купити...
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27.09.2022 21:18
+3
Помоєму Кулебі хтось штирь в зад вставив що він почав правильні слова говорити бо раніше крім квіточки в лацкані такого собі плюшевого ведмедика я міністра закордонних справ в ньому не бачив
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27.09.2022 21:26
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Хтось може розʼяснити, чому в США бзик щодо Абрамсів? Вони не то, щоб Україні не бажають надати - вони не дозволили Польші (оплоту НАТО на сході) їх офіційно купити...
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27.09.2022 21:18 Відповісти
Gdeto pisali chtobi ix dali snachalo nuzno obezpehit obuchenie ukrainskix voinov kak snimi polzovatsja, tak i obespechit servis obsluzivanija.
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27.09.2022 21:35 Відповісти
Оценка опасности прямого конфликта нато с россией вероятнее всего и есть пиичиной. Возможно до США донесено, что это как раз и есть одна из красных линий, которую опасно переступать.
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27.09.2022 21:37 Відповісти
скорее всего ***** заявило что в случае передачи он плюнет ядерной бомбой. Дедушка поднял ставки до небес, но вскрываться все-равно придется и все увидят, что у него одни шестерки =)
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27.09.2022 21:46 Відповісти
ну мудро?
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27.09.2022 21:20 Відповісти
мудро
тому що наразі "давайте бігом говорити за мир"= "я підтримую крихітку цахеса"
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27.09.2022 21:25 Відповісти
Кулеба був би взагалі супер міністром,якби не мав дерьмака-начальника...
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27.09.2022 21:25 Відповісти
Ми з таким орком зчепилися - не на життя а на смерть . В світі 200 краін і ніхто не хоче стати з нами плече - в - плече.
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27.09.2022 21:25 Відповісти
Багато людей інших країн з Україною плече в плече. Вам би зброю,а Воїни є. Вам би уряд нормальний
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27.09.2022 21:28 Відповісти
В Світову США Англія Франція СССР разом били фашистів і сателітів .
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27.09.2022 21:39 Відповісти
Разом? То я думаю чому Німеччина була розділена і так довго чекали на другий фронт
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27.09.2022 21:54 Відповісти
Яким боком німці до другого фронту.
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27.09.2022 22:02 Відповісти
Помоєму Кулебі хтось штирь в зад вставив що він почав правильні слова говорити бо раніше крім квіточки в лацкані такого собі плюшевого ведмедика я міністра закордонних справ в ньому не бачив
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27.09.2022 21:26 Відповісти
І не тільки Кулебі той штирь вставили...
Але це укранцям на руку.
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28.09.2022 00:48 Відповісти
МИД Польши рекомендует своим гражданам покинуть территорию России,вслед за Болгарией.
неужели будет привентивка.смотрим что госдеп скажет)покидать кацапстан или нет
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27.09.2022 21:34 Відповісти
БУДЕТ, но сначала ***** запустит ракету, ее собьют, а в ответ захерачать не тактической а мощной , по полной, как назидание потомкам, что атомное оружие это не игрушки , после чего паРаша будет ТОТАЛЬНО изолирована от всего мира на десятки лет, а что там произойдет за это время не сложно представить.,..............короче , апогей этих событий развернется в ближайшее время , от 2 до 3-х месяцев .
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27.09.2022 21:43 Відповісти
Борис Немцов однажды сказал..война стран НАТО и рабZeи закончится через час. ..самолеты-невидимки F-35 двумя эскадрильиями..а закончат работу за 5 минут... всего 2 бомбардировщика В-52...сбросив специальные бонбы на Саратовскую область и Камчатку...,там основное дерЬмо путлера..Камчатка...
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27.09.2022 22:33 Відповісти
Скажу навіть більше -- Україна повинна задекларувати таке "правило гри" при якій пропозиція будь якого іноземного державного діяча посередництва в перемовинах з московією будуть сприйматися як прихованно ворожіми діями й спробами примусити Україну до капітулянських намірів .

Бо навіть якщо у владі в Україні й знайдеться такий "діяч" , що згодиться навіть напівкапітулянськи умови , то народ України його миттєво знесе ...
Мінского договорняка вже достатньо для народа України , що б зрозуміти , для чого московія може погодитися на подібну "мирну змову" ... й чим це закінчується .
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27.09.2022 22:53 Відповісти
Умови для москальні залишаються одні - це вивести всі війська із Украіни та Криму і виплатити нам репараціі , все 😠
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27.09.2022 22:59 Відповісти
 
 