Президентка Грузії Зурабішвілі: Ми знаємо, що таке "референдуми" на окупованій території

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що категорично засуджує проведення Росією псевдореферендумів на окупованих територіях України, назвавши їх "вкрай цинічною дією РФ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Грузія Онлайн.

Зурабішвілі наголосила, що "ми маємо категорично засудити" фейкові референдуми на сході України, "оскільки ми знаємо, що означають і чим можуть бути референдуми, що відбуваються на окупованій території в умовах цієї війни".

"Це вкрай цинічна дія Росії, яка є абсолютно неприйнятною для нас, для світу, для цивілізованих людей", - заявила президентка Грузії.

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