Президентка Грузії Зурабішвілі: Ми знаємо, що таке "референдуми" на окупованій території
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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що категорично засуджує проведення Росією псевдореферендумів на окупованих територіях України, назвавши їх "вкрай цинічною дією РФ".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Грузія Онлайн.
Зурабішвілі наголосила, що "ми маємо категорично засудити" фейкові референдуми на сході України, "оскільки ми знаємо, що означають і чим можуть бути референдуми, що відбуваються на окупованій території в умовах цієї війни".
"Це вкрай цинічна дія Росії, яка є абсолютно неприйнятною для нас, для світу, для цивілізованих людей", - заявила президентка Грузії.
Топ коментарі
+24 Tommy Lee
показати весь коментар27.09.2022 21:42
+18 Right Right 2d264255
показати весь коментар27.09.2022 21:43
+13 Валерий Викторович 053e9aad
показати весь коментар27.09.2022 21:45
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Вони будуть тримати своїх маріонеток у владі а дурні грузини будуть у них обслугою.
Осуждённый в Грузии экс-президент страны Михеил Саакашвили заявил, что журнал Time должен обязательно сделать обложку с главой ОП Андреем Ермаком, который является «талантливым организатором и блестящим дипломатом, который сыграл решающую роль в освобождении азовцев».https://t.me/berezoview/19470
https://t.me/larschats/28
П.с. віра в ЗСУ довжиною в 16 км,уявіть!
На Грузию! Она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасаяся врагов,
За гранью дружеских штыков.