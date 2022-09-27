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Грузія (1418) псевдореферендум (179)

Президентка Грузії Зурабішвілі: Ми знаємо, що таке "референдуми" на окупованій території

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

оон,зурабишвили

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що категорично засуджує проведення Росією псевдореферендумів на окупованих територіях України, назвавши їх "вкрай цинічною дією РФ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Грузія Онлайн.

Зурабішвілі наголосила, що "ми маємо категорично засудити" фейкові референдуми на сході України, "оскільки ми знаємо, що означають і чим можуть бути референдуми, що відбуваються на окупованій території в умовах цієї війни".

"Це вкрай цинічна дія Росії, яка є абсолютно неприйнятною для нас, для світу, для цивілізованих людей", - заявила президентка Грузії.

Також читайте: Не збираємося визнавати результати російських псевдореферендумів, - глава МЗС Франції Колонна

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
Та у вас в Сакартвело скоро половина населення будуть кацапи. Мабуть "референдуми" вас нічого не навчили.
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27.09.2022 21:42
+18
Скоро без референдумів в не оккпованій Грузії буде більше кацапів ніж грузинів
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27.09.2022 21:43
+13
грузины еще плакать будут от кацапни .
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27.09.2022 21:45
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Та у вас в Сакартвело скоро половина населення будуть кацапи. Мабуть "референдуми" вас нічого не навчили.
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27.09.2022 21:42 Відповісти
Скоро без референдумів в не оккпованій Грузії буде більше кацапів ніж грузинів
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27.09.2022 21:43 Відповісти
Блинкен: Украина может применять западное оружие в регионах, где РФ провела псевдореферендумы. США пообещали поддержку Украине.
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27.09.2022 22:52 Відповісти
et vy tak Gruziju uspokoitj xoteli?
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28.09.2022 00:55 Відповісти
Скоро и увидите опять на границе колонны русни, как в 08.
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27.09.2022 21:44 Відповісти
грузины еще плакать будут от кацапни .
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27.09.2022 21:45 Відповісти
А зараз що не плачуть, території окуповані рашкою, але вони сказали, що стараються для України - менше русні буде у нас.
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27.09.2022 21:48 Відповісти
кацапни туда набежало под сотню тысяч, где они будут жить , работать, жрать , и тд ? , сейчас еще есть бабло, а через пару месяцев ? ты думаешь там все айтишники работающие на удаленке ? кацапы начнут грузию превращать в паРашу .
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27.09.2022 22:00 Відповісти
Гопникам все равно где кошельки вымагать. В Грузии так в Грузии
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27.09.2022 23:01 Відповісти
Тому Грузія пускає до себе російських прихильників руцького міра? Їх вже незабаром буде там більше за грузин. І що ви будете казати, коли вони проголосять Грузію теріторією рашкі? А?
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27.09.2022 21:48 Відповісти
Щось мені здається що так і задумано - забрати Грузію у грузин - нинішнє маріонеточне керівництво виконує наказ х.йла...
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27.09.2022 21:51 Відповісти
Тільки теріторією рашки вони не будуть проголошувати. Навіщо?

Вони будуть тримати своїх маріонеток у владі а дурні грузини будуть у них обслугою.
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27.09.2022 21:54 Відповісти
Мабуть саме тому ви продовжуєте пускати кацапських окупантів до країни...
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27.09.2022 21:51 Відповісти
Вам еще осталось приютить *****, для полного щастья.
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27.09.2022 21:56 Відповісти
Грузинов 3,5 миллиона,рюZZких Шариковых 5 млн...Грузия независима от быдла Путлера...
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27.09.2022 22:09 Відповісти
Шах і МАТ ... Або лише - МАТ ..

Осуждённый в Грузии экс-президент страны Михеил Саакашвили заявил, что журнал Time должен обязательно сделать обложку с главой ОП Андреем Ермаком, который является «талантливым организатором и блестящим дипломатом, который сыграл решающую роль в освобождении азовцев».https://t.me/berezoview/19470
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27.09.2022 22:23 Відповісти
Скоро еще узнаете что такое "референдум" в неоккупированном Тбилиси
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27.09.2022 22:25 Відповісти
Як там ся має Карлсон?
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27.09.2022 22:28 Відповісти
Даремно москалі тоді до Тбілісі не доїхали,обралися ви б тоді .
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27.09.2022 22:37 Відповісти
А шо скаже сам Гарібашвілі на фейкові референдуми ? Він чітко слідує вказівкам Іванішвілі-Путін наш друг. Президент в Грузії без дозволу Гарібашвілі навіть поїхати в іншу країну не може, тільки з приватгими візитами.
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27.09.2022 22:46 Відповісти
Ага! Саме тому ми пускаємо до себе тисячи кацапських мерзотників!
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27.09.2022 22:52 Відповісти
Вам в Грузии новые гости ещё устроят новый референдум терпилы.
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27.09.2022 23:30 Відповісти
Всі бажаючі можуть зайти на телеграм канал грузинського кордону і зробити життя кацапів не комфортним навіть у черзі в Грузію )))

https://t.me/larschats/28

П.с. віра в ЗСУ довжиною в 16 км,уявіть!
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27.09.2022 23:35 Відповісти
Грузия находилась в составе Российской империи с 1801 по 1917 год. И я не удивлюсь, если кое-кто захочет вернуть исконно русские земли.
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27.09.2022 23:36 Відповісти
"Ми знаємо, що таке референдуми, але кацапів приймаємо тисячами..." Грузини, якщо вже хочете підзаробити "на туризмі", то після закінчення у кацапів грошей, випроваджуйте їх назад у рашку.
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27.09.2022 23:55 Відповісти
Ещё немного понабегавших кацапов и будет рефферендум в Грузии тоже.
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28.09.2022 00:22 Відповісти
И божья благодать сошла
На Грузию! Она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасаяся врагов,
За гранью дружеских штыков.
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28.09.2022 07:30 Відповісти
И толку, что ты знаешь? Убийц грузинов принемаешь десятками тысячь и они тебе еще устроят референдум. Позорище.
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28.09.2022 07:40 Відповісти
Коли вже грузини прокинуться від московитського гіпнозу? Саме час скидати кремлівських маріонеток та вертати рідні землі додому. Гадаю, є чим повертати, бо ж у НАТО прагнуть.
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28.09.2022 08:56 Відповісти
 
 