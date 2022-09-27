Місія ООН опублікувала звіт щодо війни в Україні: жертви, насильство та страти

Моніторингова місія ООН задокументувала вже майже 15 тис. жертв серед цивільних у війні РФ проти України.

Про це під час брифінгу розповіла голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Богнер зазначила, що у періодичній доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, яка охоплює період з 1 лютого до 31 липня 2022 року, був представлений звіт щодо ситуації з правами людини в Україні. Звіт містить інформацію, отриману від 78 виїздів на місця, 20 виїздів у місця тримання під вартою, понад 1 тис. інтерв’ю з жертвами та свідками порушень та інших джерел інформації.

За словами Богнер, з 24 лютого станом на цей тиждень було задокументовано 5996 загиблих осіб, 8848 дістали поранення. Серед загиблих 382 дитини. Вона зазначила, що це підтверджені випадки, але фактичні цифри є значно більшими.

За звітний період було зафіксовано 407 випадків насильницьких зникнень та свавільних затримань, з яких 18 осіб були згодом знайдені мертвими.

Також вона повідомила, що протягом звітного періоду було задокументовано 9 випадків зґвалтувань – 8 жінок та однієї дитини, 15 випадків сексуального насильства відносно чоловіків та 11 випадків примусу до публічного роздягання.

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Представник ООН також висловила свою стурбованість порушеннями права на справедливий судовий розгляд, задокументованими у провадженнях проти російських збройних сил. У 19 випадках обвинувачені не мали можливості спілкуватись з адвокатами, а в 11 випадках судовий розгляд проводився у прискореному форматі.

"Ми взяли до уваги, що уряд України порушив розслідування випадків щодо нелюдського поводження з військовополоненими з боку сил безпеки України, а також випадків свавільних затримань. Очікуємо на притягнення до відповідальності винних осіб", - заявила вона.

Моніторингова місія ООН стурбована також погіршенням ситуації навколо свободи слова на територіях, окупованих Росією. За її словами, застосування російського законодавства невиправдано обмежило право на свободу думок та суттєво звузило простір для висловлення поглядів на питання, що становлять суспільний інтерес.

Крім того, Богнер заявила, що українських військовополонених наражають на позасудові страти, сексуальне насильство та інші наруги російські сили та пов'язані з ними збройні формування.