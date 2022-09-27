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Місія ООН опублікувала звіт щодо війни в Україні: жертви, насильство та страти

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оон

Моніторингова місія ООН задокументувала вже майже 15 тис. жертв серед цивільних у війні РФ проти України.

Про це під час брифінгу розповіла голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Богнер зазначила, що у періодичній доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, яка охоплює період з 1 лютого до 31 липня 2022 року, був представлений звіт щодо ситуації з правами людини в Україні. Звіт містить інформацію, отриману від 78 виїздів на місця, 20 виїздів у місця тримання під вартою, понад 1 тис. інтерв’ю з жертвами та свідками порушень та інших джерел інформації.

За словами Богнер, з 24 лютого станом на цей тиждень було задокументовано 5996 загиблих осіб, 8848 дістали поранення. Серед загиблих 382 дитини. Вона зазначила, що це підтверджені випадки, але фактичні цифри є значно більшими.

За звітний період було зафіксовано 407 випадків насильницьких зникнень та свавільних затримань, з яких 18 осіб були згодом знайдені мертвими.

Також вона повідомила, що протягом звітного періоду було задокументовано 9 випадків зґвалтувань – 8 жінок та однієї дитини, 15 випадків сексуального насильства відносно чоловіків та 11 випадків примусу до публічного роздягання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Місія ООН досі не потрапила до місць, де перебувають українські полонені, - голова місії Богнер

Представник ООН також висловила свою стурбованість порушеннями права на справедливий судовий розгляд, задокументованими у провадженнях проти російських збройних сил. У 19 випадках обвинувачені не мали можливості спілкуватись з адвокатами, а в 11 випадках судовий розгляд проводився у прискореному форматі.

"Ми взяли до уваги, що уряд України порушив розслідування випадків щодо нелюдського поводження з військовополоненими з боку сил безпеки України, а також випадків свавільних затримань. Очікуємо на притягнення до відповідальності винних осіб", - заявила вона.

Моніторингова місія ООН стурбована також погіршенням ситуації навколо свободи слова на територіях, окупованих Росією. За її словами, застосування російського законодавства невиправдано обмежило право на свободу думок та суттєво звузило простір для висловлення поглядів на питання, що становлять суспільний інтерес.

Крім того, Богнер заявила, що українських військовополонених наражають на позасудові страти, сексуальне насильство та інші наруги російські сили та пов'язані з ними збройні формування.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
На заседании ООН группа независимых юристов заявила, что рашистские солдаты насиловали и пытали в Украине детей в возрасте 4 лет.
Жду реакции зеленского. Это же не Денисова, которую можно было загнобить за разглашение неугодной ермаку информации.
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27.09.2022 21:50
+5
Перші пішли: ЗСУ вже встигли взяти у полон російських вояків, мобілізованих з Москви (відео)



Українські військові вже беруть у полон росіян, яких призвали після оголошення мобілізації у Росії.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук показав відео, на якому полонени росіянин розповідає, за яких обставин потрапив на війну в Україну.

Відповідне відео Братчук оприлюднив у своєму Telegram.

https://core.telegram.org/widgets

Російський вояка розповів, що був мобілізований всього кілька днів тому - 21 вересня - від Московського військкомату. Солдат РФ розповів, що його направили до Куп'янська Харківської області, аби "вбивати націоналістичні батальйони". На щастя, російський окупант зрозумів, що "воює" лише з мирними жителями, тому "щиро шкодує" про скоєне.
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27.09.2022 21:55
+3
слабаки. Вон у нас Малюк с СБУ ботоферму Порошенко на миллион ботов накрыл, правда теперь найти ее не может, чтобы показать на запрос депутатов. Ну то такое. Нашел/потерял...
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27.09.2022 21:49
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А дії цієї фірми де?
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27.09.2022 21:44 Відповісти
Опублікували...оце потужно. А то за 8 місяців вже і глухі, і сліпі почули й побачили...
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27.09.2022 21:56 Відповісти
так, яка робота, без них ми і не знали б, що творили двуногі виродки
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27.09.2022 21:59 Відповісти
Все ж таки СБУ нелюдські поводилась, а Уряд порушив проти них справу і ООН очікує звіту. І ще: "Представник ООН також висловила свою стурбованість порушеннями права на справедливий судовий розгляд, задокументованими у провадженнях проти російських збройних сил. Джерело: https://censor.net/ua/n3370032"

Все ж таки ми погані, а кацапи жертви. Нема слів. Ще одні уроди.
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27.09.2022 22:07 Відповісти
Такі зрада. "...розслідування випадків щодо нелюдського поводження з військовополоненими з боку сил безпеки України Джерело: https://censor.net/ua/n3370032"
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27.09.2022 22:01 Відповісти
Nedali advakatov roSSijskim nacistam...
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27.09.2022 21:53 Відповісти
слабаки. Вон у нас Малюк с СБУ ботоферму Порошенко на миллион ботов накрыл, правда теперь найти ее не может, чтобы показать на запрос депутатов. Ну то такое. Нашел/потерял...
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27.09.2022 21:49 Відповісти
На заседании ООН группа независимых юристов заявила, что рашистские солдаты насиловали и пытали в Украине детей в возрасте 4 лет.
Жду реакции зеленского. Это же не Денисова, которую можно было загнобить за разглашение неугодной ермаку информации.
показати весь коментар
27.09.2022 21:50 Відповісти
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27.09.2022 21:50 Відповісти
Перші пішли: ЗСУ вже встигли взяти у полон російських вояків, мобілізованих з Москви (відео)



Українські військові вже беруть у полон росіян, яких призвали після оголошення мобілізації у Росії.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук показав відео, на якому полонени росіянин розповідає, за яких обставин потрапив на війну в Україну.

Відповідне відео Братчук оприлюднив у своєму Telegram.

https://core.telegram.org/widgets

Російський вояка розповів, що був мобілізований всього кілька днів тому - 21 вересня - від Московського військкомату. Солдат РФ розповів, що його направили до Куп'янська Харківської області, аби "вбивати націоналістичні батальйони". На щастя, російський окупант зрозумів, що "воює" лише з мирними жителями, тому "щиро шкодує" про скоєне.
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27.09.2022 21:55 Відповісти
Але якщо так піде і надалі, то куди будемо їх дівати, товариство? Годувати? Гріти?Купати? Ніц не второпаю...а потім ще...що?
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27.09.2022 22:02 Відповісти
Ось ми і розкрили справжній план русні! Вони відправляють мільйони м'яса на фронт, м'ясо здається в полон мильйонами, наші не знають як прогодувати усю цю товпу, українська економіка колапсує, так расія побєдіт! (жартую, звісно).
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27.09.2022 23:12 Відповісти
официально:
по гражданским -"станом на цей тиждень було задокументовано 5996 загиблих осіб"
по военным 22.08.22 (месяц тому), залужный: "Майже 9 тисяч українських героїв загинули у війні" (через месяц будем считать что 10 тысяч, так как со слов "найвеличнішого" від 23 вересня "За кожен день війни з Росією гине приблизно 50 українських захисників")
в среднем получаем - потери гражданских не принимающих участие в боях составляют вобщем то 60% от потерь ЗСУ в ежедневных битвах. и если военные теряют в день 50 человек, то мы можем сказать, что ежедневно гибнет 30 человек гражданских (60%).
не синхронизация информации по одному и тому же пункту между оон, медиа, военными, властями,...... позволяет каждому из нас оценить как ложь властей, так и истинную ситуацию.
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27.09.2022 22:06 Відповісти
В 1964 году на Гаити прошёл референдум о пожизненном правлении президента Дювалье. В бюллетенях был только ответ "да". Голосовать можно было сколько угодно раз. Я это к чему. Тот референдум был чеснее по сравнению с тем, что устроила Россия сейчас в украинских областях.
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27.09.2022 22:10 Відповісти
России надо было ********** сразу до Европы, зря путин связался с Украиной. Ударный кулак через белорусь и вперед. Эти соплежуи все равно ответку не дали бы, пока разбирались бы "что же произошло", у всех ли россиян есть адвокаты, пока бы прошли стадии от озабоченности до крайней степени охренения, кацапы были бы уже у Ла-манша. А если бы ООН собралось, то кацапы в ООН вето наклали бы и те все равно ничего не смогли бы сделать. Дело было верняк. А так увязли в Украине. Теперь уже поздняк метаться, вот кацапы и бесятся.
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27.09.2022 23:21 Відповісти
 
 