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Решта макрофіну ЄС у 3 млрд євро для України буде грантом, а не позикою, - посол Німеччини Фельдгузен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

євро

Остання частина макрофінансової допомоги Євросоюзу для України у розмірі 3 мільярдів євро буде надана у вигляді грантів, а не позики.

Про це розповіла посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Це була наша позиція. Ми вважаємо, що Україна зараз не може повернути гроші. Ми хотіли, щоб всі кошти були надані у вигляді грантів. Але як завжди довелося шукати компроміс: 5 млрд буде позикою і 3 млрд буде у вигляді грантів", - сказала Фельдгузен.

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Посол не змогла назвати конкретні терміни, коли ЄС зможе надати ці кошти, але висловила впевненість, що це буде точно до кінця року.

"У Брюсселі над цим працюють, і я як єврооптиміст вірю, що вони найдуть компроміс", - додала вона.
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как будет распределена помощь США. Если коротко: живых денег , слава Богу, нам не дают. Все под контролем.
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27.09.2022 22:09 Відповісти
живых денег , слава Богу, нам не дают
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27.09.2022 22:43 Відповісти
тобто зеплесень зможе закатати їх в асфальт без контролю... прелесно
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27.09.2022 22:11 Відповісти
В країні дурнів закипить робота.
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27.09.2022 22:18 Відповісти
Ну наконец то .. Зе построит трассу Киев-Лондон..в десять полос...🤣😂покупаем чуваки Мерса и Ламборджиню...
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27.09.2022 22:37 Відповісти
 
 