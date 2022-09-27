УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8594 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 708 8
війна (56107) Кривий Ріг (809) крилаті ракети (872) Одеса (4014) ППО (1811)

Силами ППО знищено три крилаті ракети Х-59, випущених по Одещині і Кривому Рогу, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,х59

Силами ППО знищено три крилаті ракети Х-59, випущених ворогом по Одеській області і Кривому Рогу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

"По Одещині ворог наніс ракетний удар. Двома винищувачами Су-35 з боку Чорного моря, з кримського напряму випущено 2 ракети класу "повітря - поверхня" Х-59. Силами протиповітряної оборони обидві ракети знищено в повітрі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог спрямував аналогічний удар і по Кривому Рогу.

"Ще один винищувач Су-35 випустив ракету Х-59 з напрямку Мелітополя. І вона була знищена силами ППО", - додали в ОК "Південь".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Силами ППО збито ударний БпЛА іранського виробництва "Mohajer-6", - Повітряні сили ЗСУ. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуемо нашим захистникам. Бережи вас Господь.
показати весь коментар
27.09.2022 22:37 Відповісти
А в Харкові був жах.
показати весь коментар
27.09.2022 22:37 Відповісти
А в Токмаку розважається Бавовнятко.
показати весь коментар
27.09.2022 22:38 Відповісти
З Токмаку по запорiжжю бьють с300 , сьогоднi 10 прильотiв .
показати весь коментар
27.09.2022 22:45 Відповісти
Щось там знищили.
показати весь коментар
27.09.2022 22:53 Відповісти
чмобікі вже дохнуть
показати весь коментар
27.09.2022 22:46 Відповісти
Хороша звістка,це значить що в рашки вже дефіцит гарматної біомаси.
показати весь коментар
27.09.2022 23:02 Відповісти
на лбу хоть пишут шариковой ручкой друг другу ФИО и дату рождения?
показати весь коментар
27.09.2022 23:02 Відповісти
 
 