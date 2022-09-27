Зеленський у Радбезі ООН закликав ізолювати Росію: РФ іде за "Кримським сценарієм", з Путіним немає про що говорити

Президент України Володимир Зеленський виступив в Раді безпеки ООН онлайн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне, яке веде пряму трансляцію засідання Радбезу ООН, де обговорюється питання проведення Росією псквдореферендумів на території окупованої України.

Зеленський наголосив, що Росія намагається анексувати території України, де проводить "референдуми" і зараз "немає про що говорити з президентом РФ". Президент України закликав до повної ізоляції Росії.

"Визнання Росією результатів цього так званого "референдуму" на окупованих територіях означатиме, що з Путіним більше немає про що говорити", — сказав Зеленський в Радбезі.

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Він нагадав, що минулого тижня презентував Генеральній Асамблеї ООН формулу миру.

"Росія відреагувала на цей шлях до миру і оголосила мобілізацію. Крім того, Росія навмисне фокусує свою мобілізацію на саме корінних народах з території. Це не лише народи з Кавказу та Сибіру, все робиться для того, щоб мобілізувати якомога більше чоловіків саме корінних народів", — зауважив президент.

Така ж ситуація спостерігається й в окупованому Криму, додав Зеленський.

"Перед очима всього світу Росія проводить ці псевдореферендуми на окупованих територіях України. Людей змушують заповнити якісь папірці, погрожуючи їм зброєю", — підкреслив політик.

Гарант констатував, що окупанти визначили результати "референдумів" заздалегідь.

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"Анексія захоплених територій — це найгірше порушення хартії ООН. Це спроба вкрасти територію в іншої держави, спроби стерти норми міжнародного законодавства. Це дуже цинічна спроба змусити чоловіче населення на окупованих територіях України мобілізуватися до російської армії для того, щоб відправити їх боротися проти своїх же власних земляків", — зауважив він.

Відтак Зеленський закликав повністю ізолювати Росію та позбавити її права вето.

"Держава не може залишатися постійним членом Ради Безпеки ООН із правом вето, якщо ця держава створює і впроваджує політику геноциду просто зараз, лише за крок до радіаційної катастрофи, водночас погрожуючи ядерними ударами. Росію слід виключити з усіх міжнародних організацій", — наголосив глава держави.

Також президент закликав запровадити нові антиросійські санкції.

"Будь-які кримінальні дії Росії для нас нічого не міняють. Ми не будемо підпорядковуватись діями терористів", — підсумував Зеленський.