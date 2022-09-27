Зеленський у Радбезі ООН закликав ізолювати Росію: РФ іде за "Кримським сценарієм", з Путіним немає про що говорити
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Президент України Володимир Зеленський виступив в Раді безпеки ООН онлайн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне, яке веде пряму трансляцію засідання Радбезу ООН, де обговорюється питання проведення Росією псквдореферендумів на території окупованої України.
Зеленський наголосив, що Росія намагається анексувати території України, де проводить "референдуми" і зараз "немає про що говорити з президентом РФ". Президент України закликав до повної ізоляції Росії.
"Визнання Росією результатів цього так званого "референдуму" на окупованих територіях означатиме, що з Путіним більше немає про що говорити", — сказав Зеленський в Радбезі.
Він нагадав, що минулого тижня презентував Генеральній Асамблеї ООН формулу миру.
"Росія відреагувала на цей шлях до миру і оголосила мобілізацію. Крім того, Росія навмисне фокусує свою мобілізацію на саме корінних народах з території. Це не лише народи з Кавказу та Сибіру, все робиться для того, щоб мобілізувати якомога більше чоловіків саме корінних народів", — зауважив президент.
Така ж ситуація спостерігається й в окупованому Криму, додав Зеленський.
"Перед очима всього світу Росія проводить ці псевдореферендуми на окупованих територіях України. Людей змушують заповнити якісь папірці, погрожуючи їм зброєю", — підкреслив політик.
Гарант констатував, що окупанти визначили результати "референдумів" заздалегідь.
"Анексія захоплених територій — це найгірше порушення хартії ООН. Це спроба вкрасти територію в іншої держави, спроби стерти норми міжнародного законодавства. Це дуже цинічна спроба змусити чоловіче населення на окупованих територіях України мобілізуватися до російської армії для того, щоб відправити їх боротися проти своїх же власних земляків", — зауважив він.
Відтак Зеленський закликав повністю ізолювати Росію та позбавити її права вето.
"Держава не може залишатися постійним членом Ради Безпеки ООН із правом вето, якщо ця держава створює і впроваджує політику геноциду просто зараз, лише за крок до радіаційної катастрофи, водночас погрожуючи ядерними ударами. Росію слід виключити з усіх міжнародних організацій", — наголосив глава держави.
Також президент закликав запровадити нові антиросійські санкції.
"Будь-які кримінальні дії Росії для нас нічого не міняють. Ми не будемо підпорядковуватись діями терористів", — підсумував Зеленський.
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Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет фельдмаршал Зеля
И Обдристович в бой нас поведет!
Но много постсовковых тётушек действительно плотно сидят на его контенте
Якби не сенатори - він взагалі б ніфіга Україні не дав
https://www.dw.com/ru/wp-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5/a-41883709
от ви любите хаяти Трампа, а при ньому не було б такої війни!
Це він однозначно сказав путлеру: - бомбитимеш Україну, я бомбану тебе!
Так собі допомога - це якраз зараз стосується Байдена. Щодо 18-ти HIMARS, що до ленд-лізу... Я особисто не впевнений, що він взагалі почнеться.
https://censor.net/ua/news/3370337/***************************************************************************
Якби Трамп був у друзях у путлера - то чому ж війна тоді не почалася? Відповідь проста - чекав саме Байдена та його адміністрації.
А там побачимо, час покаже, коли піде Байден.
https://youtu.be/GvhFWZt550k
https://youtu.be/LyDMl5Q2pHg
Сергей Любарский | Украина в огне, а Запад в нерешительности…
https://youtu.be/xbD-vDiym8k
https://youtu.be/yVpNIMa8Qlk
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Увага, запитання: а чому?
Як там бізнес Абрамовіча, Фрідмана, Авена, Ротенбергів в Україні себе почуває, ізолятор ти наш?
Нашою спільною реакцією на «офіціалізацію» окупації через псевдореферендуми-фарс мають стати п'ять чітких кроків:
1️⃣ Контрнаступ ЗСУ зі звільненням тимчасово окупованих територій України.
2️⃣ Прискорення надання Україні потужної західної зброї.
3️⃣ Негайний початок процедури вступу України до НАТО.
4️⃣ Запровадження посилених «ядерних» санкцій проти рф.
5️⃣ Невідкладне скликання надзвичайної спецсесії ГА ООН з ухваленням Резолюції про вигнання росії з ООН та організацій її системи.