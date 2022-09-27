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Зеленський (17376) Путін (21420) Радбез ООН (760) псевдореферендум (179)

Зеленський у Радбезі ООН закликав ізолювати Росію: РФ іде за "Кримським сценарієм", з Путіним немає про що говорити

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступив в Раді безпеки ООН онлайн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне, яке веде пряму трансляцію засідання Радбезу ООН, де обговорюється питання проведення Росією псквдореферендумів на території окупованої України.

Зеленський наголосив, що Росія намагається анексувати території України, де проводить "референдуми" і зараз "немає про що говорити з президентом РФ". Президент України закликав до повної ізоляції Росії.

"Визнання Росією результатів цього так званого "референдуму" на окупованих територіях означатиме, що з Путіним більше немає про що говорити", — сказав Зеленський в Радбезі.

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Він нагадав, що минулого тижня презентував Генеральній Асамблеї ООН формулу миру.

"Росія відреагувала на цей шлях до миру і оголосила мобілізацію. Крім того, Росія навмисне фокусує свою мобілізацію на саме корінних народах з території. Це не лише народи з Кавказу та Сибіру, все робиться для того, щоб мобілізувати якомога більше чоловіків саме корінних народів", — зауважив президент.

Така ж ситуація спостерігається й в окупованому Криму, додав Зеленський.

"Перед очима всього світу Росія проводить ці псевдореферендуми на окупованих територіях України. Людей змушують заповнити якісь папірці, погрожуючи їм зброєю", — підкреслив політик.

Гарант констатував, що окупанти визначили результати "референдумів" заздалегідь.

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"Анексія захоплених територій — це найгірше порушення хартії ООН. Це спроба вкрасти територію в іншої держави, спроби стерти норми міжнародного законодавства. Це дуже цинічна спроба змусити чоловіче населення на окупованих територіях України мобілізуватися до російської армії для того, щоб відправити їх боротися проти своїх же власних земляків", — зауважив він.

Відтак Зеленський закликав повністю ізолювати Росію та позбавити її права вето.

"Держава не може залишатися постійним членом Ради Безпеки ООН із правом вето, якщо ця держава створює і впроваджує політику геноциду просто зараз, лише за крок до радіаційної катастрофи, водночас погрожуючи ядерними ударами. Росію слід виключити з усіх міжнародних організацій", — наголосив глава держави.

Також президент закликав запровадити нові антиросійські санкції.

"Будь-які кримінальні дії Росії для нас нічого не міняють. Ми не будемо підпорядковуватись діями терористів", — підсумував Зеленський.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Здається, українці ядерної зброї бояться менше, ніж перемовин.
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27.09.2022 22:57
+15
З Зеленського робити патріота України це все одно,що з гівна ліпити кулю і думати,що вона полетить! Його патріотизм вже розкритий в таємному візиті до Омана,рятувані вагнера,розмінувані Чонгару! По друге-я не уявляю як собаку Бені можливо рівняти до Патрона!
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27.09.2022 23:00
+12
Люди перестали сміятися з анекдотів про зєлю бо думають, що це новини...
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27.09.2022 22:59
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А хто намагався зазирнути йому вглаз?
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27.09.2022 22:51 Відповісти
Крім Зеленського це робили усі світові політики, починаючи з 2014 року
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27.09.2022 22:55 Відповісти
Ви праві, нам не пощастило з цілою плеядою слабких західних політиків. Меркель, Обама, Трамп, Макрон та інші це слабаки. Зараз де не де з'являються нормальні політики.
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27.09.2022 22:59 Відповісти
Нам якраз пощастило. В нас якраз був кремінь - ніяких домовленностей з агресором. А потім ніяких других домовленостей
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27.09.2022 23:01 Відповісти
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27.09.2022 23:04 Відповісти
Гремя огнем, сверкая блеском стали
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет фельдмаршал Зеля
И Обдристович в бой нас поведет!
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27.09.2022 23:36 Відповісти
Основная масса его подписчиков - это подоляковская ботоферма!

Но много постсовковых тётушек действительно плотно сидят на его контенте
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28.09.2022 00:14 Відповісти
То есть, когда у нас совсем не было армии и Порошенко за полгода поняв, что договариваться с путлером невозможно, подписал Минск, чтобы выиграть 8 лет на создание армии, нужно было проголосовать за клоуна, который в 2019м поменял ракетную программу на Велике крадівництво и решил снова наступать на грабли переговоров с путлером? Для вас оба политика делали одно и то же?
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27.09.2022 23:25 Відповісти
можна подумати, що сам Байден сильно допоміг... не смішіть
Якби не сенатори - він взагалі б ніфіга Україні не дав
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27.09.2022 23:18 Відповісти
Я знаю лише що Байден до 24 лютого нам почав давати хоч щось. А при Обамі та Трампові нічого.
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27.09.2022 23:49 Відповісти
як це? Саме за Трампа Україна отримала вперше зброю від США:
https://www.dw.com/ru/wp-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5/a-41883709

от ви любите хаяти Трампа, а при ньому не було б такої війни!
Це він однозначно сказав путлеру: - бомбитимеш Україну, я бомбану тебе!
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28.09.2022 18:53 Відповісти
Він передав маленьку партію джавеленів, але умова була не використовувати проти кацапів. Така собі допомога. Ви почитайте що трамп говорив на початку вторгнення
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28.09.2022 19:18 Відповісти
я суджу людей у справах, а не тому, що хтось про когось сказав. Тим більше за переказами.
Так собі допомога - це якраз зараз стосується Байдена. Щодо 18-ти HIMARS, що до ленд-лізу... Я особисто не впевнений, що він взагалі почнеться.
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29.09.2022 10:25 Відповісти
"Для постачання Україні нових 18 HIMARs знадобиться кілька років, - Пентагон"
https://censor.net/ua/news/3370337/***************************************************************************
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29.09.2022 10:27 Відповісти
Активність війни (від 2014-го) за Трампа, якщо дивитися річні втрати, наблизилася до нуля! А за Байдена - путлер чекав саме його перемоги на виборах, так і почалася справжня війна.
Якби Трамп був у друзях у путлера - то чому ж війна тоді не почалася? Відповідь проста - чекав саме Байдена та його адміністрації.
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29.09.2022 10:42 Відповісти
Він хотів через трампа політично змусити нас капітулювати. трамп постійно робив заяви що Україна повинна піти на компроміс. Ви або жили в печері або просто живете у власному вигаданому світі. ***** напав бо час піджимає, йому всі говорили те що він хотів почути. Спецслужби казали що ми не будемо оборонятися, агенти такі як медведчук казали що влада втікне а їх будуть зустрічати з хлібом та сіллю. Міністерство економіки казало що санкції сильні вводити не будуть бо це не вигідно. Є ще багато факторів які вплинули на рішення про атаку.
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29.09.2022 12:59 Відповісти
про печеру можу також і вам сказати... Ось час покаже, як і що.
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29.09.2022 13:35 Відповісти
Я не правду сказав про трампа? Всі його слова та дії легко можна перевірити.
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29.09.2022 14:01 Відповісти
Я вже казав - я не довіряю всяким там чуткам. Ні? Тоді викладіть відео з Трампом, де він говорить про те, про що стверджуєте.
А там побачимо, час покаже, коли піде Байден.
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29.09.2022 14:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GjpGfjzheeo В цьому відео він каже що треба подивитися на Крим, бо люди там хотіли би бути з кацапами
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29.09.2022 14:54 Відповісти
Не почув цього. Йдеться про Обаму та його адміністрацію, про їхнє рішення не давати зброю Україні та про те, що Крим на совісті Обами з НАТО і він - Трамп до цього жодного стосунку не має. Він зазначив лише один сприятливий момент, що відносини з Росією не погіршилися і це було на той момент непогано.
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29.09.2022 16:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rGNNhmFYtWM&t=37s Тут це чмо говорить що нам треба сісти та вирішити наші проблеми. трамп це чор
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29.09.2022 14:58 Відповісти
На другому - відносини Трампа до Зеленського зіпсувалися, це так. А чому ви знаєте? Через приховування корупції синка Байдена в Україні. Трамп просив "ці матеріали" про синка Байдена, але Зеленський відмовив у їхній передачі. До речі, і сам Байден теж по-вуха був у цій корупції замішаний.
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29.09.2022 17:01 Відповісти
Я бачу ти доморожчений трампіст. Дивно бачити українця з німецьким прапором який фанатіє від трампа. Трамп буде сидіти, на це потрібен лише час
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29.09.2022 17:05 Відповісти
хто сидітиме, це ми подивимося
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29.09.2022 17:07 Відповісти
факти про останніх президентів США:
https://youtu.be/GvhFWZt550k
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08.10.2022 22:05 Відповісти
«Ястреб» Байден vs «миротворец» Трамп
https://youtu.be/LyDMl5Q2pHg
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13.10.2022 01:11 Відповісти
раджу послухати, а не витати у хмарах:
Сергей Любарский | Украина в огне, а Запад в нерешительности…
https://youtu.be/xbD-vDiym8k
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18.10.2022 22:06 Відповісти
Однажды в Америке #4. Взгляд изнутри
https://youtu.be/yVpNIMa8Qlk
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21.10.2022 13:35 Відповісти
Молодой бил, понімаєшь, зєльоний...
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27.09.2022 22:55 Відповісти
Люди перестали сміятися з анекдотів про зєлю бо думають, що це новини...
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27.09.2022 22:59 Відповісти
Здається, українці ядерної зброї бояться менше, ніж перемовин.
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27.09.2022 22:57 Відповісти
Перемовин не бояться,їх не хочуть.
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27.09.2022 23:27 Відповісти
Куйло проводит "рехверендумы" там, где ему создали все условия, разминировав и отведя войска. Но виновато в этом только Куйло, а не те предатели, кто создал ему все условия...
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27.09.2022 23:00 Відповісти
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27.09.2022 23:02 Відповісти
Эти 5 "вопросов" заданы только ради 4-го.
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28.09.2022 08:03 Відповісти
З Зеленського робити патріота України це все одно,що з гівна ліпити кулю і думати,що вона полетить! Його патріотизм вже розкритий в таємному візиті до Омана,рятувані вагнера,розмінувані Чонгару! По друге-я не уявляю як собаку Бені можливо рівняти до Патрона!
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27.09.2022 23:00 Відповісти
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27.09.2022 23:18 Відповісти
Щольц предложил путлеру сдацца..у путлера нет времени ...до дня рождения Пуйла осталась по факту неделя...иначе генералитет мавзолейного Вермахта застрелит негодяя...
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27.09.2022 23:04 Відповісти
А самому хоч щось крім відосиків зробити??? Компанії, які мають власників з росії та Білорусі отримали ‼️майже 1 мільярд бюджетних гривень після вторгнення‼️ Перемогли на тендерах і їм влада все заплатила. І ніхто з влади не захотів зупинити або скасувати конкурси!

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27.09.2022 23:08 Відповісти
Зеле для переговоров с кремлевскими баранами надо предложить кандидатуру генерал-полковника Ивашова..толковый мужик.. перед войной говорил..путлер не лезь в Украину..иначе тебе звиздец...по полному тарифу...
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27.09.2022 23:10 Відповісти
кого не запропонуй - а все-одно буде д'єрмак
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28.09.2022 01:20 Відповісти


тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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27.09.2022 23:10 Відповісти
Да, пока миллион орков не угандошим, русские не заметят потери бойца, мужа, сына (нужное подчеркнуть).
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27.09.2022 23:27 Відповісти
Просто потрібно прийняти той факт, що війна на багато років, і нам потібні реальні союзники а не співчуття і занепокоєність і допомога на здач. А захід і його лідери дійсно слабкі, пітерський гопник їх досі розводить.
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27.09.2022 23:11 Відповісти
Тільки вбивати, причому не вибірково ... всіх підряд мокшан
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27.09.2022 23:13 Відповісти
А коли санкції проти росіян введуть в Україні?
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27.09.2022 23:27 Відповісти
тільки зебіл в штаті подляка здатен вважати, що в цьому висері є щось толкове.
Увага, запитання: а чому?
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28.09.2022 01:22 Відповісти
Мабуть той, хто пише переможні гундосіки про ізоляцію росії в той самий час, коли в реальності з України робить прихисток для путінських олігархів?

Як там бізнес Абрамовіча, Фрідмана, Авена, Ротенбергів в Україні себе почуває, ізолятор ти наш?
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28.09.2022 08:43 Відповісти
ПРО СЛУГ ОЛІГАРХІВ І ЇХ ДРУЖБУ З ОПЗЖ У ВР
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28.09.2022 03:16 Відповісти
Всмісле, а ти же хотів з цим підаром зустрітись побалакати, в очі зазирнути, невже щось трапилось?
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28.09.2022 06:47 Відповісти
ЗЕБилы!!! а не сильно дорого Украина платит за заглянуть в очко путлеру, за млитый юг Украины, за где то на половину и т.д???
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28.09.2022 07:19 Відповісти
Петро Порошенко:
Нашою спільною реакцією на «офіціалізацію» окупації через псевдореферендуми-фарс мають стати п'ять чітких кроків:
1️⃣ Контрнаступ ЗСУ зі звільненням тимчасово окупованих територій України.
2️⃣ Прискорення надання Україні потужної західної зброї.
3️⃣ Негайний початок процедури вступу України до НАТО.
4️⃣ Запровадження посилених «ядерних» санкцій проти рф.
5️⃣ Невідкладне скликання надзвичайної спецсесії ГА ООН з ухваленням Резолюції про вигнання росії з ООН та організацій її системи.
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29.09.2022 17:37 Відповісти
 
 