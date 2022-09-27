Німеччина не має вимог до України щодо використання переданої зброї, - посол Фельдгузен

Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен сказала, що вона не чула, щоб її країна висувала Україні вимоги щодо використання німецького озброєння для контрнаступу на такі тимчасово окуповані території як Крим.

Про це вона сказала в інтерв'ю Європейській правді, передає Цензор.НЕТ.

"Я, як і ви, читала про нібито вимоги інших партнерів. Я про це щодо Німеччини нічого не читала, не чула. Я була зараз у Німеччині на конференції послів, про це не було сказано. Ми передаємо цю зброю і ми знаємо, що ми не можемо більше вплинути на те, що буде зроблено з цієї зброєю", – сказала Фельдгузен.

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На запитання, чи означає це, що ЗСУ самостійно ухвалюватимуть рішення щодо використання цієї зброї, вона відповіла: "Хто інший нею користуватиметься?".