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Німеччина не має вимог до України щодо використання переданої зброї, - посол Фельдгузен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

фельдгузен

Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен сказала, що вона не чула, щоб її країна висувала Україні вимоги щодо використання німецького озброєння для контрнаступу на такі тимчасово окуповані території як Крим.

Про це вона сказала в інтерв'ю Європейській правді, передає Цензор.НЕТ.

"Я, як і ви, читала про нібито вимоги інших партнерів. Я про це щодо Німеччини нічого не читала, не чула. Я була зараз у Німеччині на конференції послів, про це не було сказано. Ми передаємо цю зброю і ми знаємо, що ми не можемо більше вплинути на те, що буде зроблено з цієї зброєю", – сказала Фельдгузен.

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На запитання, чи означає це, що ЗСУ самостійно ухвалюватимуть рішення щодо використання цієї зброї, вона відповіла: "Хто інший нею користуватиметься?".
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Топ коментарі
+9
Нема зброї - нема вимог!

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27.09.2022 23:05
+4
як можна заборонити використовувати те чого не надали???
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27.09.2022 23:08
+4
А кто вам сказал что Германия ничего не поставила Украине?Ольга ********* или Вовка СаСалВьев,?😝
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27.09.2022 23:16
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А коли вже по кремлю будете не против ?
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27.09.2022 23:03 Відповісти
ги, так і зброї за фактом ще нема чи вже немає
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27.09.2022 23:04 Відповісти
Нема зброї - нема вимог!

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27.09.2022 23:05 Відповісти
як можна заборонити використовувати те чого не надали???
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27.09.2022 23:08 Відповісти
Ты о чем?
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27.09.2022 23:50 Відповісти
Німеччина не дає танки «щоб не доводити ситуацію до стану війни між Росією та НАТО, тому що це було б катастрофою», - заявив Шольц.

https://nv.ua/ukr/world/countries/sholc-poyasniv-chomu-nimechchina-ne-vidpravlyaye-ukrajini-tanki-50272426.html
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27.09.2022 23:50 Відповісти
А кто вам сказал что Германия ничего не поставила Украине?Ольга ********* или Вовка СаСалВьев,?😝
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27.09.2022 23:16 Відповісти
25 ноября 1940 года министр индел дохлого Ссср Вячеслав Молотов был с официальным визитом в Берлине..в беседе с фюрером Молотов сказал..
Герр Канцлер..слова не всегда соответвуют реальным делам в политике...
После этой фразы Молотова, Гитлер позвал начштаба Вермахта и сказал..готовимся к войне с братом Сралиным..
Предварительное название План Барбаросса...
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27.09.2022 23:25 Відповісти
Какие требования ? Все по чесноку , постреляем и вернем , до последней гильзы , после победы. Слава Украине !!!
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27.09.2022 23:33 Відповісти
Панове журналісти, перестаньте бігати за ними з цими своїми дурнуватими питаннями. Все що треба, всі питання які треба, Залужний з'ясує без вас.
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27.09.2022 23:35 Відповісти
Отлично. Значит, подвешиваем ваши гарпуны на Миг-29 вместо HARM и работает по лахта-центру с низкой высоты (ракета такой небоскреб легко заметит по радиогоризонту как отдельную цель, не надо самолет высоко поднимать и попадать в радары). Приняли во внимание. Взлетим из Эстонии с пересадкой (при этом никто не докажет, что мы именно оттуда, могли и из Латвии), а назад своим ходом долетим в принципе.
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28.09.2022 01:41 Відповісти
О, тобто можно з марсу по білгороду в'їбать?)
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28.09.2022 02:23 Відповісти
 
 