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Після інциденту на "Північних потоках" варто чекати ескалації в Україні, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

північний

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що інцидент із витоком газу на російських трубопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" може свідчити про підготовку Росією ескалації у війні з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми чітко можемо побачити, що це акт саботажу. Акт, який, імовірно, позначає наступний етап ескалації ситуації, з якою ми маємо справу в Україні", – сказав Моравецький у вівторок.

Він також наголосив, що ситуація показала небезпеку, яка крилася в енергетичній співпраці Росії та Німеччини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Витоки газу на "Північних потоках" сталися через диверсію, - німецькі ЗМІ

"Сьогодні нам також відомо, що "Північний потік-1" – це газогін, через який також текла кров українців", – додав польський прем’єр.

В інтерв’ю у вівторок увечері Моравецький підтримав думку, що інцидент на російських газогонах у Балтійському морі був актом саботажу.

"Тож це сигнал з боку Росії – найімовірніше, бо ми ще чекаємо на підтвердження цих обставин, і це дуже непокоїть. Це те, що показує, які засоби й механізми росіяни можуть використовувати, щоб дестабілізувати Європу ще більше", – вважає глава уряду Польщі.

Як повідомлялося, в ніч проти 26 вересня диспетчер берегового майданчика "Північного потоку-2" зафіксував різке падіння тиску у трубопроводі. Крім того, витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" - у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм.

У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій. Данія і Швеція не виключають, що може йтися про диверсію.
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Топ коментарі
+44
И где же сейчас Макрель, которая годами закладывала бомбу под свою Германию? Которая закрыла по сути программа атомной энергетики Германии, сделала абсолютно энергетически зависимой Германию от страны изгоя.
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27.09.2022 23:31
+26
Свинства, подібного кацапському, Світ ще не знав....
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27.09.2022 23:22
+21
Схоже на диверсію від самих москалів 100% 😠
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27.09.2022 23:28
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едина можлива ескалація, яка залишилась у парассії - термоядерний удар - все інше вже ніщо....
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27.09.2022 23:18 Відповісти
у них 140 млн мяса.. будут мясом закидывать до последнего кацапа
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27.09.2022 23:20 Відповісти
Мясо в нынешнем мире ничто без технологий,не в 1914,1939 слава богу)
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27.09.2022 23:22 Відповісти
Отож. Тому нам не треба розслаблятися. В них важкого озброєння ще занадто багато, щонайменш разів у десять більше ніж у нас. В них лише основна проблема в кількості мотивованого та навчаного військового персонала. Але, враховуючи кількість озброєння, біди вони нам ще можуть наробити.
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27.09.2022 23:55 Відповісти
мясо ничто, закидывать ракетами, заминировать границы где уже вышли и все. Да просят меня те кто на передке за мои познания
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27.09.2022 23:32 Відповісти
нету давно никаких 140 миллионов.
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27.09.2022 23:48 Відповісти
не 140 млн, мобилизационный резерв на бумаге 25 млн. Но и там половина мёртвые души, можно ещё детей и стариков призвать, но это бесполезное мясо
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28.09.2022 00:50 Відповісти
У них 87 млн.Половина чоловіків до 60-ти років - алкаші.
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28.09.2022 05:48 Відповісти
Кацапы могли бомбу закинуть в саму трубу, и взорвать, когда ее потоком газа отнесет на середину трубопровода
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27.09.2022 23:18 Відповісти
Не несите *****.
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28.09.2022 00:23 Відповісти
сами не несите *****
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28.09.2022 00:43 Відповісти
Якщо ви чогось не знаєте, то це все одно існує. Є пристрої для обслуговування таких труб які називають "свиня" чи "порося" і до нйого не проблема прикрипіти вибуховий пристрій.
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28.09.2022 01:54 Відповісти
А ти здатний проковтнути гранату? Може і можна, але яка мета?
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28.09.2022 05:52 Відповісти
Я это и имел ввиду. PIG - Pipeline Inspection Gauge. Скорость движения в трубе 1,5 м/c, автоматически регулируемый байпасс, одометр. Прицепить к нему фугас дело техники.
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28.09.2022 11:42 Відповісти
Несите не *****!
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28.09.2022 12:44 Відповісти
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27.09.2022 23:20 Відповісти
Жгути з автівки забув!
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28.09.2022 00:06 Відповісти
Свинства, подібного кацапському, Світ ще не знав....
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27.09.2022 23:22 Відповісти
У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій. Данія і Швеція не виключають, що може йтися про диверсію

В повоєнні часи офіційно вважалося, що Хрещатик знищили німці, пізніше - що диверсійна група Івана Кудрі. Жодне з цих тверджень не відбиває реальної картини.

Мінуванням Хрещатика займалися в серпні й першій половині вересня кілька взводів спеціального мінування 37-ї армії та мінери 18-ї дивізії НКВД.

Вони закладали радіокеровані міни Ф-10 - сигнал на вибух мав подаватися дистанційно з відстані до 600 кілометрів. На горища більшості замінованих будинків клали пляшки з "коктейлем Молотова" - для посилення полум'я.

В перші дні окупації завданням диверсійної групи було повідомити на радянську територію, в яких саме будинках розташувалися органи нової влади.

Інша річ, що німці, не маючи можливостей приборкати пожежу, вирішили ізолювати її шляхом підривання будинків, розташованих поруч з тими, що горять.

У повідомленні начальника поліції безпеки та СД №97 від 28 вересня 1941-го зазначено: "Боротьба з пожежею майже безрезультатна. Тепер вибухи для локалізації".

Центр Києва, таким чином, нищили обидві ворогуючі армії. Хоча внесок радянської сторони, безумовно, набагато більший.
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28.09.2022 17:45 Відповісти
то що газопроводи підірвали кацапи, тут і до бабки ходити не потрібно... тільки їм то вигідно.... Про нищення центру києва "обома ворогуючими арміями", це звичайний фейк і омана... ви чули про причину і наслідок? большевицько-фашистська причина основна, вона й побудила німців підірвати деякі сусідні будинки(це наслідок і розумний вчинок в тих умовах, німці підривали не з живими людьми, як комуно-фашисти...), щоб пожежа не пішла дальші... від кривавих рук большевиків багато тисяч людей, на Хрещатику й околицях, загинуло й залишилось без житла.... Про "коктейлі молотова" пишете правильно, таке було... Німці встигли розмінувати бегато будинків, але всих не було можливості... тільки з Будинку вителя дістали десятки ящиків повних тротилових шашок... так само й з Оперного театру, тим самим, зберегли їх для нас.... а комуно-фашист кудря зі своєю зграєю злочинців, коли німці літаками з Берліну привезли пожежне обладнання для гасіння пожеж Хрещатика й околиць, різав шланги, які тягнулись з Дніпра, щоб не дати німцям гасити пожежі. Така вона правда.
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28.09.2022 18:39 Відповісти
І це ми ще не починали, а потоки вже булькають . https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/2022/gaslakage-i-*********/
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27.09.2022 23:27 Відповісти
Схоже на диверсію від самих москалів 100% 😠
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27.09.2022 23:28 Відповісти
Зачем Газпром подорвал "Северный поток".
https://www.youtube.com/watch?v=b3l_2YqTh1A
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28.09.2022 00:10 Відповісти
Менше фрідом дивись, знайшов кому вірити.
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28.09.2022 08:42 Відповісти
Вся Європа про це вже говорить.
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28.09.2022 18:02 Відповісти
И где же сейчас Макрель, которая годами закладывала бомбу под свою Германию? Которая закрыла по сути программа атомной энергетики Германии, сделала абсолютно энергетически зависимой Германию от страны изгоя.
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27.09.2022 23:31 Відповісти
merkelsha gotovitca proxadit denacifikaciju, kak posobnica nacistkoi *****-raciji roSSiji
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27.09.2022 23:37 Відповісти
З Шредером криваве рашиське бабло рахують ..... мразоти.
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28.09.2022 00:53 Відповісти
Газ сейчас идет в ЕС по украинской ГТС... нагрузка что и всегда..вывод?если путлер скажем взорвет один из участков украинской ГТС,то на поставки газа в ЕС это не отразится,поскольку вчера ночью запущен газогон из Норвегии в Польшу..,следовательно вред будет нанесен только Украине...,в чем выгода путлера? А ни в чем..лишь бы СкреПОНОСом посрать..натура такая у депилов рабZeи...🦍
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27.09.2022 23:38 Відповісти
Если бы Норвегия могла обеспечить нужным объемом Европу, то от российского газа давно бы отказались.
Это так, к слову
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28.09.2022 01:06 Відповісти
власть на всем мире оккупационная, ЕС подсадили на иголку газа/нефти РФ - только что бы из old-славянства можно было сделать диванних "экспертов" перед геббельсСМИ - зомбировав и вот как сейчас закончить с русами геноцидом. Советую посмотреть Neo History на ютубе на факты которые расскажут для чего зачистка СНГ была сделана с "кровавого солнышка", НКВД и теперь "могилизация"... Все это - ради конца эпохи славянства, что бы в след эпоху наступила 1984 или реалии фильм "Время"(2011)...
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28.09.2022 02:54 Відповісти
А хто ж окупанти на ''всем мире''? Інопланетяни? Тошнить вже від ваших методичок про всесвітній зговір. Все росіянам хтось винний, що своєю бездушністю та байдужістю породжують таких монстрів. При цьому підсвідомо смертельно заздрять тим, хто бодай намагається з цього вилізти. А по відношенню до тих, кому це вдається, взагалі спрацьовує механізм - вбити, зруйнувати, але затягнути назад в своє криваве болото.
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28.09.2022 09:24 Відповісти
кастратова ікра- це ще той вилупок.
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28.09.2022 10:01 Відповісти
Якщо ви не знаете як Беня з продавця к/в комп'ютерів став мільярдером, який виплекав собі куколку Зе, авжеж у вас не достатньо п/н когнітивний зв'язків с дійсністю... Або як Чорновіл старший був вбитий, а його син став працювати на тих хто його вбив, чи то Кушнарьов який "поступився" місцем Януковичу в "РП"...
Мало знаєте - плюєтесь на дійсність. Такі ж принципи окупації та знекорення популусу в усьому світі... Чому б НКВД вбивало хлопців ОУН/УПА до сих пір в Закарпатських лісах...

А, ви ж нічого не знаєте... Так чому ображаєтесь? Може все ж щось вас торкнуло?

Чи вважаєте що прислів'я

"Вік живи - вік учись, а все одно дурнем помреш"

Вас ніяким чином не стосується.?, ну що ж тобі й ви не сильно відстаєте від москальського корабля.
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28.09.2022 17:03 Відповісти
Бабушке Меркель сегодня икалось, старой комсомольской суке.
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27.09.2022 23:40 Відповісти
Странно, что этот вытекающий газ не горит. Морские чайки не курят ?
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27.09.2022 23:56 Відповісти
если направить туда горящую баржу с картофелем и морковью, то неплохая уха там может получится. Хватит не только всей Дании, но и Швеции.
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28.09.2022 00:14 Відповісти
кажуть що при форс-мажорній ситуації ,як ця ...не потрібно платити штрафи за невиконання контрактів
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28.09.2022 00:02 Відповісти
я три роки тут писав що Балтійському морі повно мин ! мене ні хто не слухав ...
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28.09.2022 00:04 Відповісти
Брехня !
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28.09.2022 00:34 Відповісти
И где связь?
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28.09.2022 00:25 Відповісти
НАТО пора меняться и реагировать не только на военную агрессию, а и на экономическую.
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28.09.2022 00:35 Відповісти
ЦРУ попереджало Німеччину про можливі диверсії на "Північному потоці" - ЗМІ

Спецслужби США ще влітку попереджали федеральний уряд Німеччини про ризик можливих атак на російські трубопроводи, що пролягають дном Балтійського моря - а Берлін незадовго до інциденту навіть припускав, що це може статися.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Spiegel із посиланням на джерела.Стверджується, що влітку німецький уряд отримав повідомлення від Центрального розвідувального управління США про можливу диверсію на російських трубопроводах.

Понад те: у понеділок, коли стало відомо про суттєве падіння тиску в "Північних потоках", Берлін припустив, що йшлося про цілеспрямовану атаку.

Про небезпеку атак на підводні кабелі німецькі військові застерігали ще до повномасштабного вторгнення в Україну, розповів Spiegel співрозмовник у Бундесвері. На його думку, ситуація з "Північними потоками" може свідчити про те, що "така загроза, можливо, була недооцінена".
Наразі федеральний уряд Німеччини намагається встановити обставини інциденту. Зокрема звертатимуть увагу на підозрілу діяльність російських кораблів у Балтійському морі, яку аналізуватимуть через супутникові знімки.
Джерела Spiegel в органах безпеки стверджують, що атака на "Північні потоки" могла бути здійснена лише державою - приміром, за допомогою підводних човнів або водолазів.

Там поки не знають, чи могла бути причетна до атаки Україна або Росія. З одного боку, в Берліні немає впевненості, що українські спецслужби могли б вчинити таку диверсію технічно, та й політичні наслідки були б негативними для Києва.
Що ж стосується Росії, то технічно вона здатна здійснити підрив трубопроводів на такій глибині, але її політичний інтерес - за винятком звинувачення інших сторін - залишається незрозумілим.
https://www.spiegel.de/politik/beschaedigte-gasleitungen-cia-warnte-bundesregierung-vor-anschlag-auf-ostsee-pipelines-a-3ab0a183-8af6-4fb2-bae4-d134de0b3d57
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28.09.2022 00:39 Відповісти
Spiegel, Die Welt это махровый агитпроп. Нет нормальной немецкой аналитики?
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28.09.2022 02:12 Відповісти
Влаштували форс-мажор щоб не платити за невиконання контрактів. Це як склад палити при недостачі
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28.09.2022 08:23 Відповісти
В 2009 році стався вибух на газопроводі Середня Азія - Центр.
Так був прибраний конкурент Газпрому.
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28.09.2022 08:52 Відповісти
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток". "Спасибо, США", - и разместил в своем профиле цитату президента США Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток 2".
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28.09.2022 10:44 Відповісти
А вот что пишут орки:
"Сейсмологи в Швеции и Дании зафиксировали взрывы в районах утечек газа на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", передают западные СМИ со ссылкой на Шведский национальный центр сейсмологии. "Нет сомнений, что были взрывы", - приводит пресса слова эксперта этого центра Бьорна Лунда. СМИ уточняют, что центр зарегистрировал взрывы в понедельник
А ситуация после подрыва газопровода интересная - теперь качать можно только через Украину. Иначе ЕС получит экономическую катастрофу и войну с РФ на выходе. Без вариантов, ибо обвинят Россию. А качать через Киев значит никаких масштабных боевых действий и инфраструктурных ударов."
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28.09.2022 12:25 Відповісти
Назло маме, отморожу уши.
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28.09.2022 13:55 Відповісти
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28.09.2022 16:36 Відповісти
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29.09.2022 22:48 Відповісти
Проклали газопровід по мінному полі. ....В той же час на 48 сторінці вищезазначеного документа вказано, що детонація *********** може призвести до структурного пошкодження газопроводу. Там же безпековий коридор прокладання труби визначений 25 метрами. Водночас на 49 сторінці було вказано, що на данській ділянці на маршруті газопроводу була знайдена авіаційна бомба вагою 250 кг з гірчичним газом за 17 метрів від маршруту прокладання газопроводу. Після цього автори документу з незрозумілих причин звузили безпековий коридор до 10 метрів. .... За що боролися на та й напоролися.
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29.09.2022 10:14 Відповісти
 
 