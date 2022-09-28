Після інциденту на "Північних потоках" варто чекати ескалації в Україні, - Моравецький
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Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що інцидент із витоком газу на російських трубопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" може свідчити про підготовку Росією ескалації у війні з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Ми чітко можемо побачити, що це акт саботажу. Акт, який, імовірно, позначає наступний етап ескалації ситуації, з якою ми маємо справу в Україні", – сказав Моравецький у вівторок.
Він також наголосив, що ситуація показала небезпеку, яка крилася в енергетичній співпраці Росії та Німеччини.
"Сьогодні нам також відомо, що "Північний потік-1" – це газогін, через який також текла кров українців", – додав польський прем’єр.
В інтерв’ю у вівторок увечері Моравецький підтримав думку, що інцидент на російських газогонах у Балтійському морі був актом саботажу.
"Тож це сигнал з боку Росії – найімовірніше, бо ми ще чекаємо на підтвердження цих обставин, і це дуже непокоїть. Це те, що показує, які засоби й механізми росіяни можуть використовувати, щоб дестабілізувати Європу ще більше", – вважає глава уряду Польщі.
Як повідомлялося, в ніч проти 26 вересня диспетчер берегового майданчика "Північного потоку-2" зафіксував різке падіння тиску у трубопроводі. Крім того, витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" - у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм.
У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій. Данія і Швеція не виключають, що може йтися про диверсію.
Будь ласка, зачекайте...
В повоєнні часи офіційно вважалося, що Хрещатик знищили німці, пізніше - що диверсійна група Івана Кудрі. Жодне з цих тверджень не відбиває реальної картини.
Мінуванням Хрещатика займалися в серпні й першій половині вересня кілька взводів спеціального мінування 37-ї армії та мінери 18-ї дивізії НКВД.
Вони закладали радіокеровані міни Ф-10 - сигнал на вибух мав подаватися дистанційно з відстані до 600 кілометрів. На горища більшості замінованих будинків клали пляшки з "коктейлем Молотова" - для посилення полум'я.
В перші дні окупації завданням диверсійної групи було повідомити на радянську територію, в яких саме будинках розташувалися органи нової влади.
Інша річ, що німці, не маючи можливостей приборкати пожежу, вирішили ізолювати її шляхом підривання будинків, розташованих поруч з тими, що горять.
У повідомленні начальника поліції безпеки та СД №97 від 28 вересня 1941-го зазначено: "Боротьба з пожежею майже безрезультатна. Тепер вибухи для локалізації".
Центр Києва, таким чином, нищили обидві ворогуючі армії. Хоча внесок радянської сторони, безумовно, набагато більший.
https://www.youtube.com/watch?v=b3l_2YqTh1A
Это так, к слову
Мало знаєте - плюєтесь на дійсність. Такі ж принципи окупації та знекорення популусу в усьому світі... Чому б НКВД вбивало хлопців ОУН/УПА до сих пір в Закарпатських лісах...
А, ви ж нічого не знаєте... Так чому ображаєтесь? Може все ж щось вас торкнуло?
Чи вважаєте що прислів'я
"Вік живи - вік учись, а все одно дурнем помреш"
Вас ніяким чином не стосується.?, ну що ж тобі й ви не сильно відстаєте від москальського корабля.
Спецслужби США ще влітку попереджали федеральний уряд Німеччини про ризик можливих атак на російські трубопроводи, що пролягають дном Балтійського моря - а Берлін незадовго до інциденту навіть припускав, що це може статися.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Spiegel із посиланням на джерела.Стверджується, що влітку німецький уряд отримав повідомлення від Центрального розвідувального управління США про можливу диверсію на російських трубопроводах.
Понад те: у понеділок, коли стало відомо про суттєве падіння тиску в "Північних потоках", Берлін припустив, що йшлося про цілеспрямовану атаку.
Про небезпеку атак на підводні кабелі німецькі військові застерігали ще до повномасштабного вторгнення в Україну, розповів Spiegel співрозмовник у Бундесвері. На його думку, ситуація з "Північними потоками" може свідчити про те, що "така загроза, можливо, була недооцінена".
Наразі федеральний уряд Німеччини намагається встановити обставини інциденту. Зокрема звертатимуть увагу на підозрілу діяльність російських кораблів у Балтійському морі, яку аналізуватимуть через супутникові знімки.
Джерела Spiegel в органах безпеки стверджують, що атака на "Північні потоки" могла бути здійснена лише державою - приміром, за допомогою підводних човнів або водолазів.
Там поки не знають, чи могла бути причетна до атаки Україна або Росія. З одного боку, в Берліні немає впевненості, що українські спецслужби могли б вчинити таку диверсію технічно, та й політичні наслідки були б негативними для Києва.
Що ж стосується Росії, то технічно вона здатна здійснити підрив трубопроводів на такій глибині, але її політичний інтерес - за винятком звинувачення інших сторін - залишається незрозумілим.
https://www.spiegel.de/politik/beschaedigte-gasleitungen-cia-warnte-bundesregierung-vor-anschlag-auf-ostsee-pipelines-a-3ab0a183-8af6-4fb2-bae4-d134de0b3d57
Так був прибраний конкурент Газпрому.
"Сейсмологи в Швеции и Дании зафиксировали взрывы в районах утечек газа на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", передают западные СМИ со ссылкой на Шведский национальный центр сейсмологии. "Нет сомнений, что были взрывы", - приводит пресса слова эксперта этого центра Бьорна Лунда. СМИ уточняют, что центр зарегистрировал взрывы в понедельник
А ситуация после подрыва газопровода интересная - теперь качать можно только через Украину. Иначе ЕС получит экономическую катастрофу и войну с РФ на выходе. Без вариантов, ибо обвинят Россию. А качать через Киев значит никаких масштабных боевых действий и инфраструктурных ударов."