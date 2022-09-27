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Це агресивна війна Росії проти України, НАТО не є стороною конфлікту, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

нато,столтенберг

Незважаючи на риторику представників РФ, НАТО не є стороною конфлікту в Україні. Альянс докладає зусиль, щоб не дозволити переростання цієї війни у повномасштабну війну у Європі.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протягом кількох минулих днів ми бачили ескалацію цієї війни, що була спричинена Росією, її фейковими "референдумами" в чотирьох областях України, що поєднується з ядерною риторикою президента Путіна та інших російських лідерів, а також з рішенням про мобілізацією збройних сил в Росії. Це серйозна ескалація конфлікту, яка може призвести лише до більшої кількості страждань та смертей", - сказав керівник Альянсу.

Він окремо наголосив, що такі дії Росії не похитнуть політичну, економічну та військову підтримку НАТО та його країн-членів на адресу України, тож вони, разом з ЄС та іншими партнерами, підтримуватимуть Україну так довго, як це буде необхідним.

При цьому Столтенберг зауважив, що існує загроза ескалації цієї війни за межі України. Зараз війна несе дуже важкі іспити для народу України, але вона стане ще більш страшною, якщо переросте у повномасштабну війну між НАТО і Росією. Саме тому Альянс докладає зусиль, щоб не дозволити переростання цієї війни у повномасштабну війну у всій Європі.

"Зараз НАТО та союзники по НАТО не є стороною цього конфлікту. Так, ми підтримуємо Україну, але ми не маємо там військ НАТО або літаків НАТО у її повітрі. Україна має право на самооборону за положеннями Хартії ООН, як будь-яка держава, проти якої здійснюється атака. Ми підтримуємо Україну у дотриманні цього права. Але ми не є стороною конфлікту. При цьому Росія прагне зображувати цей конфлікт як війну між Росією і НАТО, як її війну із Заходом. Ця війна не є такою. Це агресивна війна Росії проти України. Ми підтримуємо Україну у самообороні, що не робить нас стороною конфлікту", - пояснив керівник Альянсу.

Також читайте: Псевдореферендуми РФ не легітимні та порушують міжнародне право, - НАТО (оновлено)

Генсек окремо наголосив, що важливою складовою політики стримування НАТО є готовність до захисту всіх союзників по НАТО. Атака на будь-кого з них потягне за собою відповідь усього Альянсу. Цей принцип дотриманий шляхом значного збільшення присутності військ НАТО, особливо у східній частині Альянсу. Наразі там знаходяться 40 тисяч військовослужбовців, за підтримки суттєвих військово-морських та повітряних сил.

"Це дуже важливе послання. Ми робимо це не для того, щоб спровокувати конфлікт, але щоб запобігти конфлікту. Завдання НАТО – зберігати мир, оскільки ми є оборонним Альянсом. Ми збільшуємо присутність на сході, щоб не залишити місця для жодних непорозумінь або прорахунків в Москві щодо нашої готовності та волі до захисту кожного дюйму території НАТО. Поки це є зрозумілим, країни НАТО не будуть атаковані", - зазначив Столтенберг.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
хера ви оправдуєтесь перед дибілами ...там уже запрограмовані тим що НАТО 2 роки як напала на вєлікую дєржаву ...і отступать нжкуда позаді Масква ..Дибілам пуйло підсунув ролеву гру "дєдиваєвалі" -вони повелися ..А посуті міль просто мстить Україні за те що його охрестили нескромною назвою ...
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27.09.2022 23:45
+11
Ліл. Ви читали статтю? НАТО лише спростовує заяви русні про те, що начебто с руснею в Україні воює ціле НАТО. І так, НАТО це оборонний альянс. У данному конкретному випадку це наша проблема, що ми у НАТО навіть не думали вступали десь років 15 тому. А зараз, чому якійсь Джон з Техасу має марно ризикувати своїм життям під ядерну війну? Принаймі, чатково ці Джони зараз так вважають.
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27.09.2022 23:49
+9
Ми бажали вступати в НАТО - в 2008 році Ющенко все зробив, щоб отримати ПДЧ. Але Меркель на прохання пуйла все сказувала. Тільки вона з поста восени 2021 пішла, нищівна стаття вийшла в Spiegel, де все по полицям поклали: ось історія з НАТО, ось блокування снайперських та електронних гвинтівок, ось лобування СП2, ось відговорювала Терезу Мей щодо дій за справою Скрипаля тощо.
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28.09.2022 00:01
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Всё. Занавес. Получите ядерную бомбу, а потом атаку на страны Балтии, Польшу и т.д.
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27.09.2022 23:41 Відповісти
Ліл. Ви читали статтю? НАТО лише спростовує заяви русні про те, що начебто с руснею в Україні воює ціле НАТО. І так, НАТО це оборонний альянс. У данному конкретному випадку це наша проблема, що ми у НАТО навіть не думали вступали десь років 15 тому. А зараз, чому якійсь Джон з Техасу має марно ризикувати своїм життям під ядерну війну? Принаймі, чатково ці Джони зараз так вважають.
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27.09.2022 23:49 Відповісти
не смеши, будет опять порция стурбованности!
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27.09.2022 23:51 Відповісти
Ви зараз навіть мій коментар не читали?
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27.09.2022 23:58 Відповісти
Ми бажали вступати в НАТО - в 2008 році Ющенко все зробив, щоб отримати ПДЧ. Але Меркель на прохання пуйла все сказувала. Тільки вона з поста восени 2021 пішла, нищівна стаття вийшла в Spiegel, де все по полицям поклали: ось історія з НАТО, ось блокування снайперських та електронних гвинтівок, ось лобування СП2, ось відговорювала Терезу Мей щодо дій за справою Скрипаля тощо.
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28.09.2022 00:01 Відповісти
Меркельші меркельшами, але більше половини населення України тоді були проти вступу у НАТО. Щоб могла зробити одна Меркель, якби весь український народ бажав би вступу до НАТО?
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28.09.2022 00:05 Відповісти
бро, Джон із Техасу - на боці України, яка захищає те, про що Джоні думає та говорить щоразу, коли співає гімн США

а Столтенберг - миршава істота з мутним лівацьким минулим, що вискакує як чортик із пуделка зі своїми заявами на кшталт "не винувата я, він сам прийшов до мене"

відтак Столтенбергу до техаського Джоні - як до неба
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28.09.2022 00:05 Відповісти
Ну, зайдіть до англомовних ресурсів та почитайте там коментарі. Звісно, Джони пітримують Україну, та непроти щоб нам постачали зброю, але вони бояться відкритого конфлікту між НАТО та руснею. В них же там зараз спокійне життя, ніяких обстрілів, ніяких ядерних війн.
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28.09.2022 00:08 Відповісти
бро, я власне особисто знаю того Джоні, він за Україну і про таку джонову підтримку не може помріяти жоден політик США: чи демократ, чи республіканець

що ж до ресурсів: вони однаково дебільні що тут, що по цілому світові, бо там базікають ті, хто не спроможний пролити ані краплини власної крові за будь-який ідеал, зокрема - за свободу

проте мова не про Джона, ходить тут про Столтенберга: його заяви вже 7 місяців поспіль відгонять тваринним страхом, тому виглядають особливо недоречними, невчасними й підозрілими: нечиста совість в нього переборює навіть інстинкт самозбереження

не важливо, чого саме боїться Столтенберг, важливо те, що ті, хто його обрав (призначив на посаду), ще жалюгідніші за Столтенберга, він для них як одноразовий розхідний ресурс, щось на кшталт "безпечного сексу"

ото й усе, що можна сказати про Столтенберга
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28.09.2022 00:25 Відповісти
Те що ви знаєте одного, чи кількох таких Джонів, не означає, що я не мав рацію. Я пишу про спільноту загалом, а не про окремих людей.
Ви знаєте скільки країн в НАТО? Столтенберг лише озвучує спільну позицію цих країн. Або ви не в курсі як постійно перевзувається верхівка керівництва у Німеччині щодо надання нам важкої зброї? Та скількі там взагалі просовкової падалі? (десь під чверть або навіть третину населення). Або не в курсі сцикливої позиції той же Франції (яка, на хвилинку, десь третя у світі по ядерному озброєнні)? Тож тут не до Столтенберга питання а до сцикливості ********* Західного світу взагалом. Можливо ця сцикливість виправдана, я не справжній геополітик та військовий стратег, не знаю.
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28.09.2022 01:46 Відповісти
Бро, а я знаю купу довбойобів які волають що "Юкрейн із нот аур бізнес" і давайте краще "від хелп сінгл мама віз тен чілдрен".
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28.09.2022 04:15 Відповісти
Читали.
"Я не я, и лошадь не моя".
Всё правильно человек пишет, именно так и будет.
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28.09.2022 07:14 Відповісти
Та тут такі прогнозисти, арестович рядом не валявся.
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28.09.2022 08:09 Відповісти
Давай адрес.
Если ты прав, займу, куплю, приеду и налью.
Позволишь, выпьем вместе.
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28.09.2022 08:22 Відповісти
***** розв"яже третю Світову.
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27.09.2022 23:43 Відповісти
хера ви оправдуєтесь перед дибілами ...там уже запрограмовані тим що НАТО 2 роки як напала на вєлікую дєржаву ...і отступать нжкуда позаді Масква ..Дибілам пуйло підсунув ролеву гру "дєдиваєвалі" -вони повелися ..А посуті міль просто мстить Україні за те що його охрестили нескромною назвою ...
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27.09.2022 23:45 Відповісти
Так усі ці заяви не до русні адресовані, а до світової спільноти.
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27.09.2022 23:50 Відповісти
Сцикуны!
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27.09.2022 23:50 Відповісти
У тексті зустрілося мінімум тричі "ми не є стороною конфлікту".

Приймаються ставки на те, скільки разів Столтенберг повторить це протягом наступних трьох місяців.
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27.09.2022 23:54 Відповісти
Багато, якщо русня остаточно не їбанеться (що цілком вірогідно) та нападе на одну з країн НАТО.
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28.09.2022 08:12 Відповісти
... пришийте Столтенбергу яйця,зараз він для церковного хору тільки годиться. Хвилююсь за НАТО ! як би ЗСУ не прийшлось їх захищати...
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27.09.2022 23:55 Відповісти
Похоже частям ВСУ на западе Украины нужно напасть на НАТО и отнять у них оружие, которым ВСУ смогли бы защищать НАТО от рашки.
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27.09.2022 23:58 Відповісти
йбнутого, тупого хйла треба знищити, а не оправдуватись перед кремлівським *******.
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27.09.2022 23:56 Відповісти
Незважаючи на риторику представників РФ, НАТО не є стороною конфлікту в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3370049


Столтенберг новий Капітан-очевидість
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27.09.2022 23:57 Відповісти
Столтенфельд в своём репертуаре.
А нам своє робить - разом зі США, Великобританією і рештою союзників.
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28.09.2022 00:09 Відповісти
Дайте мне ядерную бомбу , лично отвезу ,довезу , в багажнике на красную площадь, этой твари..
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28.09.2022 00:12 Відповісти
Прізвище очільника НАТО якось підозріло схоже на прізвище бундесканцлера, - Штольценберг. )))
Совпадєніє?
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28.09.2022 00:15 Відповісти
Зачем он это заявляет, чтобы подбодрить Россию???
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28.09.2022 00:16 Відповісти
Ничего общего, тем более "буквально". ЕС тогда еще не существовало, а регулярная армия СССР скрытно принимала участие в войне во Вьетнаме.

Регулярные части США не принимают участия в этой войне.
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28.09.2022 00:59 Відповісти
Ничего общего, это вранье
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28.09.2022 01:01 Відповісти
Он, мля, ещё и оправдывается!?!!!

генерал, хренов...

Нато создавался как военный блок для защиты Демократии в Европе. Так написано в его уставных документах.

Столтенберг это позор.
Такие его заявления только провоцируют Москву.

Хорошо что осенью его переизберут.
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28.09.2022 00:53 Відповісти
Він не генерал, він колишній аґент кгб. І "лівацький", тіпа, політик.
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28.09.2022 10:53 Відповісти
Россия применит ядерное оружие против Украины. Украина обладала 3 ядерным потенциалом в мире и поверила США и UK о защите и отказалась от него. И теперь все ждут, когда РФ нанесет ядерные удары по Украине. Верните Украине ядерный статус!!!
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28.09.2022 00:54 Відповісти
Как пить дать, применит, к бабке не ходи.
Теперь, после этих рыл, рож и харь на призывных участках, сто пудов потянется к кнопке.
За двадцать лет они ничего ни в чём не добились при умопомрачительных ценах на нефть.
У них вообще ничего нет, кроме дидываивале.
А вяличия хочется. И тут такой одобрямс!
Может не сейчас, но не остановятся, пока кто-нибудь им не поднесёт хрен к носу на предмет понюхать.
Но пока таких не видно.
Опровергайте, если есть чем, по гроб обязан буду.
Но если будет всё, как сейчас, то 100% попытается.
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28.09.2022 07:24 Відповісти
Да не применит он ЯО. Это пугалка для взятия на понт. Тогда его же кореша их Китая и Индии будут его всеми правдами и неправдами из бункера выковыривать. Потому что это создаст прецедент безнаказанного приминения ЯО. А ***** не хочет помирать, он хоочет жить в своих дворцах, жрать дорогие блюда и нухать кокс из голых шлюх.
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28.09.2022 08:06 Відповісти
Спасибо тебе, добрый человек, дай тебе бог хорошую жену и послушных детей.
Сам так хочу.
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28.09.2022 08:19 Відповісти
цей сцикливий дід задовбав.
Надія, що Борис буде новим генсеком.
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28.09.2022 01:16 Відповісти
Это игра на российскую публику, типа мы вам не враги. Геополитика это прежде всего хитрожопость.
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28.09.2022 02:08 Відповісти
От саме такими заявами Генсек НАТО й інші (з подібною ж позиціэю) - і провокують подальшу ескалацію з боку Росіі по відношенню до Украіни. Бо якщо б НАТО в особі того ж таки Генсека, заявило свою рішучу позицію про захист Украіни (хай навіть, формально, Украіна й не э членом НАТО) - то Росія б одразу ж всралася. Бо захист Украіни, для НАТО, за нинішніх обставин - це, найперше, захист краін НАТО, і це також захист світу й світового порядку від подальшоі руйнаціі, захист світу від війни.
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28.09.2022 07:21 Відповісти
Їхня хата с краю.
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28.09.2022 07:21 Відповісти
З такими лідерами, як ця мямля, одна надія, що за Україну все ж таки впишеться так конкретно Господь
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28.09.2022 07:28 Відповісти
Респект Столтенберг!!! Он тактично заявил что НАТО не является стороной конфликта. На самом деле благодаря НАТО украинское сопротивление достойно защищает страну. Вспомним случай когда Россия цинично заявлял что не помогает боевикам лднр мол они сами защищаются. Что посеешь то пожнешь. Теперь НАТО также успешно пользуется этим методом. Надо продолжать в таком же духе. Враг будет разбит. Удачи!!!
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28.09.2022 07:42 Відповісти
Ну да, есть "золотой миллиард", и все остальные.
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28.09.2022 08:24 Відповісти
"А ми на дєрєво", хто б сумнівався.
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28.09.2022 09:05 Відповісти
Столтенберг превратил НАТО в клуб благородных девиц которые сами себя боятся. Позорище.
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28.09.2022 10:08 Відповісти
 
 