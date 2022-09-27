Це агресивна війна Росії проти України, НАТО не є стороною конфлікту, - Столтенберг
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Незважаючи на риторику представників РФ, НАТО не є стороною конфлікту в Україні. Альянс докладає зусиль, щоб не дозволити переростання цієї війни у повномасштабну війну у Європі.
Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Протягом кількох минулих днів ми бачили ескалацію цієї війни, що була спричинена Росією, її фейковими "референдумами" в чотирьох областях України, що поєднується з ядерною риторикою президента Путіна та інших російських лідерів, а також з рішенням про мобілізацією збройних сил в Росії. Це серйозна ескалація конфлікту, яка може призвести лише до більшої кількості страждань та смертей", - сказав керівник Альянсу.
Він окремо наголосив, що такі дії Росії не похитнуть політичну, економічну та військову підтримку НАТО та його країн-членів на адресу України, тож вони, разом з ЄС та іншими партнерами, підтримуватимуть Україну так довго, як це буде необхідним.
При цьому Столтенберг зауважив, що існує загроза ескалації цієї війни за межі України. Зараз війна несе дуже важкі іспити для народу України, але вона стане ще більш страшною, якщо переросте у повномасштабну війну між НАТО і Росією. Саме тому Альянс докладає зусиль, щоб не дозволити переростання цієї війни у повномасштабну війну у всій Європі.
"Зараз НАТО та союзники по НАТО не є стороною цього конфлікту. Так, ми підтримуємо Україну, але ми не маємо там військ НАТО або літаків НАТО у її повітрі. Україна має право на самооборону за положеннями Хартії ООН, як будь-яка держава, проти якої здійснюється атака. Ми підтримуємо Україну у дотриманні цього права. Але ми не є стороною конфлікту. При цьому Росія прагне зображувати цей конфлікт як війну між Росією і НАТО, як її війну із Заходом. Ця війна не є такою. Це агресивна війна Росії проти України. Ми підтримуємо Україну у самообороні, що не робить нас стороною конфлікту", - пояснив керівник Альянсу.
Генсек окремо наголосив, що важливою складовою політики стримування НАТО є готовність до захисту всіх союзників по НАТО. Атака на будь-кого з них потягне за собою відповідь усього Альянсу. Цей принцип дотриманий шляхом значного збільшення присутності військ НАТО, особливо у східній частині Альянсу. Наразі там знаходяться 40 тисяч військовослужбовців, за підтримки суттєвих військово-морських та повітряних сил.
"Це дуже важливе послання. Ми робимо це не для того, щоб спровокувати конфлікт, але щоб запобігти конфлікту. Завдання НАТО – зберігати мир, оскільки ми є оборонним Альянсом. Ми збільшуємо присутність на сході, щоб не залишити місця для жодних непорозумінь або прорахунків в Москві щодо нашої готовності та волі до захисту кожного дюйму території НАТО. Поки це є зрозумілим, країни НАТО не будуть атаковані", - зазначив Столтенберг.
Будь ласка, зачекайте...
а Столтенберг - миршава істота з мутним лівацьким минулим, що вискакує як чортик із пуделка зі своїми заявами на кшталт "не винувата я, він сам прийшов до мене"
відтак Столтенбергу до техаського Джоні - як до неба
що ж до ресурсів: вони однаково дебільні що тут, що по цілому світові, бо там базікають ті, хто не спроможний пролити ані краплини власної крові за будь-який ідеал, зокрема - за свободу
проте мова не про Джона, ходить тут про Столтенберга: його заяви вже 7 місяців поспіль відгонять тваринним страхом, тому виглядають особливо недоречними, невчасними й підозрілими: нечиста совість в нього переборює навіть інстинкт самозбереження
не важливо, чого саме боїться Столтенберг, важливо те, що ті, хто його обрав (призначив на посаду), ще жалюгідніші за Столтенберга, він для них як одноразовий розхідний ресурс, щось на кшталт "безпечного сексу"
ото й усе, що можна сказати про Столтенберга
Ви знаєте скільки країн в НАТО? Столтенберг лише озвучує спільну позицію цих країн. Або ви не в курсі як постійно перевзувається верхівка керівництва у Німеччині щодо надання нам важкої зброї? Та скількі там взагалі просовкової падалі? (десь під чверть або навіть третину населення). Або не в курсі сцикливої позиції той же Франції (яка, на хвилинку, десь третя у світі по ядерному озброєнні)? Тож тут не до Столтенберга питання а до сцикливості ********* Західного світу взагалом. Можливо ця сцикливість виправдана, я не справжній геополітик та військовий стратег, не знаю.
"Я не я, и лошадь не моя".
Всё правильно человек пишет, именно так и будет.
Если ты прав, займу, куплю, приеду и налью.
Позволишь, выпьем вместе.
Приймаються ставки на те, скільки разів Столтенберг повторить це протягом наступних трьох місяців.
Столтенберг новий Капітан-очевидість
А нам своє робить - разом зі США, Великобританією і рештою союзників.
Совпадєніє?
Регулярные части США не принимают участия в этой войне.
генерал, хренов...
Нато создавался как военный блок для защиты Демократии в Европе. Так написано в его уставных документах.
Столтенберг это позор.
Такие его заявления только провоцируют Москву.
Хорошо что осенью его переизберут.
Теперь, после этих рыл, рож и харь на призывных участках, сто пудов потянется к кнопке.
За двадцать лет они ничего ни в чём не добились при умопомрачительных ценах на нефть.
У них вообще ничего нет, кроме дидываивале.
А вяличия хочется. И тут такой одобрямс!
Может не сейчас, но не остановятся, пока кто-нибудь им не поднесёт хрен к носу на предмет понюхать.
Но пока таких не видно.
Опровергайте, если есть чем, по гроб обязан буду.
Но если будет всё, как сейчас, то 100% попытается.
Сам так хочу.
Надія, що Борис буде новим генсеком.