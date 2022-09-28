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Фарс, який Росія влаштувала на окупованій території, нічого не змінить для України, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 216 дня повномасштабної війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Будь-які злочинні дії Росії нічого не змінять для України. Ми визнаємо Статут ООН, ми визнаємо базові принципи співжиття народів і ми будемо діяти й надалі для того, щоб захистити нормальне життя в Україні, Європі та світі. Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей: і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини, і в Криму.

Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів. Що намалюють замість результату – ми знали заздалегідь. Нібито явку, нібито відсотки. Навіть розвідці не треба було особливо старатися. Погоджені цифри для цього фарсу – були вкинуті у засоби масової інформації. Росія навіть не ховається.

Єдина раціональна відповідь на таку зухвалість окупанта – ще більше підтримки для України. І я дякую нашим партнерам, які підтверджують таку підтримку: оборонну, фінансову, санкційну", - сказав Зеленський.

Читайте також: Зеленський у Радбезі ООН закликав ізолювати Росію: РФ іде за "Кримським сценарієм", з Путіним немає про що говорити

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
А навіщо ти здав південь без бою?
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27.09.2022 23:58
+11
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28.09.2022 00:08
+7
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28.09.2022 02:20
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А навіщо ти здав південь без бою?
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27.09.2022 23:58 Відповісти
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28.09.2022 00:08 Відповісти
Що брехня? Я щось пропустив?
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28.09.2022 11:09 Відповісти
Росія не має права володіти ядерною зброєю - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що погрози Росії щодо застосування ядерної зброї доводять, що РФ не має права володіти ядерною зброєю і має бути ізольованою від цивілізованого світу.
Джерело: виступ президента на ГА ООН 27 вересня

Пряма мова: "Погрози застосування ядерної зброї стали постійним наративом російських посадовців і пропагандистів.
Це доводить, що Росія не має права володіти ядерною зброєю, оскільки не здатна гарантувати безпеку світу навіть від погроз застосування ядерної зброї".
Деталі: За словами Зеленського, Росію потрібно залишили у повній ізоляції у відповідь на все те, що вона робить.
Пряма мова: "Не може залишатись постійним членом Ради безпеки ООН з правом вето держава, яка прямо зараз реалізує геноцидну політику, утримує світ за крок від радіаційної катастрофи і ще при цьому погрожує ядерними ударами".
Деталі: Президент вважає, що Росія має бути виключена з усіх міжнародних організацій. Якщо таке виключення ускладнено процедурно, її участь має бути призупинена.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/27/7369373
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28.09.2022 00:10 Відповісти
Заберіть у нього айфон.
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28.09.2022 00:11 Відповісти
Аристович здав Єрмака.
https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1571857198011092995
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28.09.2022 00:18 Відповісти
Вони звідтіля оба

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28.09.2022 02:23 Відповісти


тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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28.09.2022 00:18 Відповісти
Это на внутреннего потребителя.
Чтобы мобикам сказать "на территорию россии нападают, вы защищаете территорию россии"
О они уже , как бы , защитники родины, а не оккупанты на чужой территории".

Увидите какая агрессивная риторика будет пропагандистов после первого октября "Отечество в опасности! Вы защищаете родину!"
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28.09.2022 00:23 Відповісти
Подивимося в жовтні, брехло зелене
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28.09.2022 00:58 Відповісти
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28.09.2022 02:19 Відповісти
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28.09.2022 02:20 Відповісти
 
 