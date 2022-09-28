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Китай в Радбезі ООН щодо війни в Україні: Політична ізоляція і санкції ведуть нас всіх у глухий кут

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

китай

Постійний представник Китайської Народної Республіки при ООН Лю Цзеї закликав використати усі дипломатичні засоби для припинення будь-яких бойових дій на території України та сприяти мирним переговорам.

Про це китайський дипломат сказав у Нью-Йорку під час засідання Ради безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Китай відзначив найостанніші зміни у ситуації в Україні та уважно дослухався до думок, які було висловлено щодо цього. Наші пропозиції стосовно вирішення питання України є послідовними та чіткими, а саме: суверенітет та територіальна цілісність усіх держав. Її потрібно поважати", - зазначив Лю Цзеї.

За його словами, слід дотримуватися цілей та принципів статуту ООН.

"Легітимні та безпекові перспективи кожної з держав потрібно сприймати серйозно. Усі зусилля, що можуть привести до мирного вирішення кризи, повинні бути підтримані. Китай завжди стояв на стороні миру та продовжуватиме відігравати конструктивну роль", - додав представник КНР.

Водночас Лю Цзеї висловився щодо санкцій проти РФ.

"Багато лідерів виражали свої перестороги щодо продовження та розширення кризи в Україні та її наслідків, а також потреби у діалогу для того, щоби припинити ворожі бойові дії. Мир - це завдання нас усіх. Відповідна конфронтація, політична ізоляція, санкції можуть привести нас всіх у глухий кут. Тож, відповідно, ми повинні підштовхнути сторони, щоб вони відкрили двері до мирного врегулювання конфлікту та відповідно враховували позиції у перемовинах, а також розглянули усі доступні варіанти", - сказав Лю Цзеї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай закликав РФ та Україну до відновлення переговорів "без попередніх умов"

Дипломат звернув увагу і на обговорення президентами зернової угоди і назвав це дуже важливою ініціативою, що "дає надію".

"Підписання саме зернової ініціативи продемонструвало, що навіть за конфліктних ситуацій дипломатія може привести до певних результатів та забезпечити надію. Нам потрібно слідувати міжнародному порядку, залежно від принципів статуту ООН. І це не повинні бути виключно заяви. Рада Безпеки є ключовою у механізмі ООН і повинна використати усі свої засоби та припинити будь-які бойові дії, привести до мирних переговорів. Китай працює з усіма країнами, що поважають мир, в тому, щоби вирішити ситуацію", - підкреслив представник КНР.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+74
Спекулятивні хвойди.Гівно планети яке задовбало всіх своїми вірусами своїми екологічними катастрофами своїєю гівно продукцією.
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28.09.2022 01:01
+64
Саме через мирні ініціативи ви свій ВІЙСЬКОВИЙ флот і літаки періодично катаєте довкола Тайваню?
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28.09.2022 01:04
+44
***** косоглазый. В Украине нет крызы а есть нападение росийских нацистов. С ними и разбирайтесь и переговаривайтесь.
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28.09.2022 01:09
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Спекулятивні хвойди.Гівно планети яке задовбало всіх своїми вірусами своїми екологічними катастрофами своїєю гівно продукцією.
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28.09.2022 01:01 Відповісти
вирус кацапы китайцам подсунули думали так следы замести
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28.09.2022 05:07 Відповісти
Маємо знати, що справжнім могильщиком росії вже невдовзі буде саме Китай. Ситуацію, коли величезні території, з колосальними ресурсами котрі не заселені і не використовуються поряд з катастрофічним перенаселенням і ресурсним голодом - природа не терпить пустот. Розчленування росії, демілітаризація і денуклеаризація з поділом на сфери впливу між ведучими світовими потугами - лише питання часу. Тут не лише фактор надлишку територій і ресурсів, але й те, що росія несе реальну загрозу самому існуванню цивілізованого світу. Спалять нахюй і розділять.
Шкода лише, що Україні тут відведена печальна роля сиру у мишоловці... але це єдиний спосіб повернути собі утрачені і історичні території.
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28.09.2022 08:39 Відповісти
Тільки "сир" дає гарнючих пи#дюлей щурам та мишам!!!
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28.09.2022 08:46 Відповісти
Нас , зрозуміло , найбільше хвилює війна в Україні , але цивілізавані країни повинні вже зараз приймати міри щодо Китаю . Дали їм можливість розвиватися і отримали ще одного монстра без всіляких законів і правил . Вони спочатку підірвали репутацію відомих японських , корейських , та кращих західних брендів своєю рукожопістю - завалили світ суцільним браком . Потім короновірус . І як би там не було - це тільки одна серйозна сила , яка підтримує ху.ло . Але , головне , вони повністю залежать від США . І цим повинні скористатися , поки не пізно зовсім .
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28.09.2022 08:49 Відповісти
"Лигітимні та безпекові перспективи...."
А що, перевірка орфографії не працює?
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28.09.2022 01:02 Відповісти
А ну гаразд тоді давайти їм грошей дамо та дуже чемно попросимо припинити війну, це ж так в вашому уявному дипломатичному світі робиться?
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28.09.2022 01:03 Відповісти
Саме через мирні ініціативи ви свій ВІЙСЬКОВИЙ флот і літаки періодично катаєте довкола Тайваню?
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28.09.2022 01:04 Відповісти
И траулерами песок крадут.

А инициатива да - мирная. Пусть типа Тайвань мирно сдастся на милость компартии.
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28.09.2022 01:24 Відповісти
Ой, не напоминайте. Смотришь на наш-китайский авианосец, который почти и не модернизировался после нашей продажи, и понимаешь, как он хорошо бы использовался как дрононосец под грей иглы или предаторы(риперы и все такое) и как ПВО/ПРО под те же nasams легкие, которым плевать на качку, лишь бы радар подвесить ровно. Уверен, что кроме 22 млн там взятка была совсем маленькой, не больше 10 млн долларов за согласование его продажи. Такие вшивые копейки.
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28.09.2022 01:39 Відповісти
нужно китайцев которые косят под дурачков попросить передать хотя-бы пару своих островов - Японии или Тайваню - а если они будут сопротивляться то обвинить их в том что они не хотят договариваться и затягивают войну
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28.09.2022 05:17 Відповісти
Вы решайте вопрос не Украины а рашки. Раз вы уважаете территориальную целосность государств. Это на нас напали а не мы.
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28.09.2022 01:05 Відповісти
Китайози притирочні
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28.09.2022 01:08 Відповісти
при ти роч ні, тобто малохольні
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28.09.2022 07:21 Відповісти
Китай как всегда
и рыбку сьесть и ноги не ободрать
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28.09.2022 01:08 Відповісти
Китай не кращє Ірану
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28.09.2022 01:08 Відповісти
***** косоглазый. В Украине нет крызы а есть нападение росийских нацистов. С ними и разбирайтесь и переговаривайтесь.
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28.09.2022 01:09 Відповісти
Ось так дикунськи режими використовують демократію і людяність, Під словами "мир" проcувають окупацію і геноцид українців.
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28.09.2022 01:10 Відповісти
китайозам звісни вигідно тримати свого ботоксного вассала який повністю кладе підорашку під китай з потрохами але до пори до часу
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28.09.2022 01:12 Відповісти
Китай-такое же говно, как и рашка. Только узкоглазое. И армия их такой же фейк.
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28.09.2022 01:14 Відповісти
московити теж узкоглазі

зліпок по черепу Андрій Боголюбського, його називають першим великоросом, що пограбував Київ в 1169 році, в кінці існування Русі.

Реконструкція зовнішності князя Святослава за описом Льва Диякона:

"Показався і Святослав, що приплив на ріці на скіфському човні; він сидів на веслах і веслував разом із наближеними, нічим не відрізняючись від них. Ось якою була його (князя Святослава) зовнішність: середнього зросту, не надто високого і не дуже низького, з кошлатими бровами і ясно-синіми очима, ніс короткий, борода оголена [мало волосся], з густим, дуже довгим волоссям над верхньою губою. Голова в нього була зовсім гола, але з одного боку її звисало пасмо волосся - ознака знатності роду; міцна потилиця, широкі груди та всі інші частини тіла були цілком співмірні, однак виглядав він похмурим і диким. В одне вухо його була вдіта золота сережка; вона була прикрашена карбункулом, обрамленим двома перлинами. Одежа його була біла і відрізнялася від одежі його наближених тільки чистотою. Сидячи в човні на лавці для веслярів, він поговорив трохи з імператором про умови миру і поїхав. Так закінчилася війна ромеїв зі скіфами."
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28.09.2022 01:54 Відповісти
Святосла́в І́горович (близько 938 р. - березень 972 р.)
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28.09.2022 01:57 Відповісти
Вас?
Так і х*й на вас...
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28.09.2022 01:14 Відповісти
Китай так само требо знищити як и рашку. Паразиты на тілі цивилизации.
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28.09.2022 01:16 Відповісти
Мудрый нарид хоче влаштувати геноцид и сам же жалуется на те що кацапы влаштувалы геноцид йому.
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28.09.2022 06:58 Відповісти
Как я уже говорил, боком нам вылазят ети *зерновые договорняки*, которыми нас упрекают каждый раз путинские консервы. Еще дороже нам вылезет, если не приведи Господь мы сядем или намекнем что хотим сесть за стол переговоров с ******. Тогда все ети консервы одновременно схватятся за нитку и будут тянуть песню что нужно прекратить всякую и особенно военную помощь Украине чтобы не сорвать переговоры и тд...
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28.09.2022 01:17 Відповісти
а какие это путинские консервы упрекают этим?
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28.09.2022 05:09 Відповісти
В світі зараз не так багато країн які б захопили землі маленького сусіда , разом з населенням зробили часткою своєї держави . Та йще стверджували , що такого народу не існує .
Ось Китай такий же самий як й Московія . Тібет вже 60 років окупаваний Китаєм ...
Й саме тому Китай ніколи по факту не буде засуджувати Московію . Тим більше , що вплив КПРФ в Московії постійно збільшується . Лугандон це взагалом суцільний совдеп й якщо на Московії ніхто містам не повертає радянські назви , то в Лугандоні - скільки завгодно .
На їх нещаття Лиман пробув в якості "Краснага" тільки кілька місяців . А ось якщо Україна не відіб"є в орків Луганськ є усі шанси , що нащадки Варашілаффа будут скоро стрибати від щасття ...
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28.09.2022 01:24 Відповісти
Мене вже не дивує 2 світова і її причини ба більше скористатися можливістю, щоб тоді її не було.Саме тоді купка дегенератів які керували країнами засцяли і проводили таку риторику коли був шанс задавити Німецьку погань.І ось історія повторюється знову дегенерати за столами шмарклями мажуть світ замість того щоб задавити погань.Знову граються в дипломатію загравання с терористами.Нічого цей світ і людей взагалі не навчила та війна.Як буди придурками і дикунами, так і залишилися. Там на підході ще пів Корейці,Іран,африканські диктатори і інша погань.Ні цей світ гірше лайно чим був до другої світової.
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28.09.2022 01:24 Відповісти
блд , шо єто желтое е..ло сказало
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28.09.2022 01:27 Відповісти
Китай- сміття планети! Комуняків на гіляки!
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28.09.2022 01:32 Відповісти
Цитата вчорашнього дня 😕

Неужели трудно было догадаться, что хохлы умеют воевать ?

Треть героев Советского Союза - хохлы !

Нет. Нужно біло сесть жопой в костер !" (один російский генерал) ФСБ про це Путіну не доповідало 😠
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28.09.2022 01:35 Відповісти
політика - це мистецтво, сказати щось і в той же час нічого не сказати.
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28.09.2022 01:38 Відповісти
скоро в ООН страны построят по феншую
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28.09.2022 01:45 Відповісти
скоро с китая будут снимать их желтую шкурку - сразу после рашки
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28.09.2022 05:12 Відповісти
"санкції ведуть нас всіх у глухий кут"(с) - отож сиди в том куте и не тявкай. нек#й тебе лезть в мужские дела.
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28.09.2022 01:45 Відповісти
Рашку заганяют в петушиный куток,а китай кудахчет за своего кореша- гребня
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28.09.2022 02:59 Відповісти
Я думаю ***** на Далянь буде згодний помінятися. Вперед, товариш Сі.
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28.09.2022 04:19 Відповісти
Ах ви ж підлі собакоїди!!!
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28.09.2022 04:50 Відповісти
китайців водили в Бучу чи Ірпінь ?
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28.09.2022 05:08 Відповісти
не надо их никуда водить - нужно китайцев "по честному" попросить передать хотя-бы пару своих островов - Японии или Тайваню - а если они будут сопротивляться то обвинить их в том что они не хотят договариваться и затягивают войну
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28.09.2022 05:15 Відповісти
Ото нехай Китай і поговорить з тими, щоб вони вивели всі війська із всієї України.
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28.09.2022 05:13 Відповісти
Двуличные мерзавцы. А зачем тогда вы устраиваете военные провокации против Японии, Индии и Тайваня? Почему терроризируете собственный народ, загоняя его в концлагеря? Вот и покажите всем сами свое устремление к "мирному урегулированию" на деле, а не на словах.
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28.09.2022 05:17 Відповісти
Це все через "легітимні безпекові побоювання", очевидно.
Ну знаєте, це приблизно якби бандос раптом почав хреначить по перехожему, що на свою біду повз нього проходив, тому що "побоюється за свою безпеку".
За яку, блд, безпеку, узкоглазі суки? Крім вас і ваших ******** друзів, в світі ніхто ні на кого не зазіхає.
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28.09.2022 08:53 Відповісти
Вас в глухий кут ведуть, нас на волю.
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28.09.2022 05:41 Відповісти
жизнь показала - китай - говно, страна-проститутка... ее интересует только она сама... а если так, то хорошо было бы если бы там начались восстания против комуняк... чтобы китай распался на десяток стран...
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28.09.2022 06:34 Відповісти
люто плюсую
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28.09.2022 07:17 Відповісти
тайвань вже показав, де китай, а де .....
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28.09.2022 07:19 Відповісти
Лицемірство вісімдесятого рівня кризу створив піня а вирішувати повинні інші
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28.09.2022 06:38 Відповісти
Жовтопикі йдуть нах.
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28.09.2022 06:41 Відповісти
Коммунистический Китай играет свою игру.
сейчас он подыгрывает Путину.
В чем его интерес?

Ослабить США и занять его место. Подталкивая рф к войне и эскалации он добивается успеха в любом случае-

Если параша одержит победу в Украине, то это будет удар по США/ всему западу.
Как говорил Мао дзедун- «Мы должны презирать, презирать и презирать Запад».

Кроме того Китай моментально « решит вопрос» с Тайванем.

Если параша проиграет- то слабеющая Россия отдаст без боя всю Сибирь.

Выступление Китая в духе - мы за мир это подыгрывание путлеру. Жертва и агрессор «уравниваются» и усаживаются за стол переговоров.

Последняя встреча Си и Путлера может расцениваться и как получение « благословения» Китая на эскалацию / ядерный удар.
Поэтому в Кремле начали очень быстро крутить маховик эскалации- мобилизация, референдум- аннексия и угрозы применения ЯО.

Но Китай сильно зависит от США, поэтому открыто поддержать рф он не хочет/ не может.
Да и открыто поддержать расчленение Украины ему нельзя- Тайвань « это Китай»

Поэтому Китай пудрит миру голову словами « о мире», рассчитывая что он умнее всех и никто его игру не видит
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28.09.2022 07:14 Відповісти
Глухий кіт...що поробиш))
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28.09.2022 07:44 Відповісти
Дерьмовую вакцину на деньги из ЕС кто покупал у Китая, Санта Клаус?
https://linksharing.samsungcloud.com/r5QL6TFufrtp
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28.09.2022 07:56 Відповісти
При наявності бажання один тільки оклик від таваріща Сі дрисливому підворітнику *****, один тільки туп ногою і ***** б зі своїми ординцями аж бігом забрався б з України.
Мало хто в світі не знає, що перед вторгненням в Україну пітерський байстрюк їздив до таваріща Сі, щоб отримати золоту пайцзу, тобто дозвіл на акт агресії від Китаю.
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28.09.2022 08:12 Відповісти
Кожна кетайська ініціатива не містить способу її вирішення - інь і янь - 3000 років тотальних злиднів і рабства народу.
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28.09.2022 08:34 Відповісти
Эти узкоглазые раз за разом предлагают так называемые мирные переговоры прекрасно зная что 20процентов земли Украины захвачены роисией. Эти узкоглазые ни разу не осудили агрессию росии и ни разу не потребовали выводить войска. Эти крысоеды будут призывать к миру даже если росия захватит всю Украину. Очень коварный и очень опасный враг -китай.
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28.09.2022 09:38 Відповісти
Людоеды всего мира объеденились против человечества.
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28.09.2022 10:12 Відповісти
та ладна? а війна свинособаччини проти України несе мир, процвітання та свєтльій путь?
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28.09.2022 10:12 Відповісти
Ну що китиайці, ми вашого Лю Цзеї за язик не тягнули. Тепер домовляйиесь з ******, нехай виводить свою орду з України, а Китай у разі невиконання мусить вступити у війну на стороні України. Китай же за посилення гарантій територіальної цілостності? Так посилюйте, покарайте агресора. Чи 3,14зьдити не мішки тягати? Нікчеми, які корчать із себе вагомих світових лідерів, а поводяться як проститутки.
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28.09.2022 10:57 Відповісти
Китаю следует быть нашим союзником,а не "миротворцем" в пользу раши.Лучше бы в КНР объявили о подготовке референдума о расторжении Пекинского Договора 1860г,по возвращению назад Приморья .Пу можно беспредельничать,почему Си нельзя ?
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28.09.2022 15:03 Відповісти
 
 