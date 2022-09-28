Китай в Радбезі ООН щодо війни в Україні: Політична ізоляція і санкції ведуть нас всіх у глухий кут

Постійний представник Китайської Народної Республіки при ООН Лю Цзеї закликав використати усі дипломатичні засоби для припинення будь-яких бойових дій на території України та сприяти мирним переговорам.

Про це китайський дипломат сказав у Нью-Йорку під час засідання Ради безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Китай відзначив найостанніші зміни у ситуації в Україні та уважно дослухався до думок, які було висловлено щодо цього. Наші пропозиції стосовно вирішення питання України є послідовними та чіткими, а саме: суверенітет та територіальна цілісність усіх держав. Її потрібно поважати", - зазначив Лю Цзеї.

За його словами, слід дотримуватися цілей та принципів статуту ООН.

"Легітимні та безпекові перспективи кожної з держав потрібно сприймати серйозно. Усі зусилля, що можуть привести до мирного вирішення кризи, повинні бути підтримані. Китай завжди стояв на стороні миру та продовжуватиме відігравати конструктивну роль", - додав представник КНР.

Водночас Лю Цзеї висловився щодо санкцій проти РФ.

"Багато лідерів виражали свої перестороги щодо продовження та розширення кризи в Україні та її наслідків, а також потреби у діалогу для того, щоби припинити ворожі бойові дії. Мир - це завдання нас усіх. Відповідна конфронтація, політична ізоляція, санкції можуть привести нас всіх у глухий кут. Тож, відповідно, ми повинні підштовхнути сторони, щоб вони відкрили двері до мирного врегулювання конфлікту та відповідно враховували позиції у перемовинах, а також розглянули усі доступні варіанти", - сказав Лю Цзеї.

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Дипломат звернув увагу і на обговорення президентами зернової угоди і назвав це дуже важливою ініціативою, що "дає надію".

"Підписання саме зернової ініціативи продемонструвало, що навіть за конфліктних ситуацій дипломатія може привести до певних результатів та забезпечити надію. Нам потрібно слідувати міжнародному порядку, залежно від принципів статуту ООН. І це не повинні бути виключно заяви. Рада Безпеки є ключовою у механізмі ООН і повинна використати усі свої засоби та припинити будь-які бойові дії, привести до мирних переговорів. Китай працює з усіма країнами, що поважають мир, в тому, щоби вирішити ситуацію", - підкреслив представник КНР.