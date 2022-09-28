Китай в Радбезі ООН щодо війни в Україні: Політична ізоляція і санкції ведуть нас всіх у глухий кут
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Постійний представник Китайської Народної Республіки при ООН Лю Цзеї закликав використати усі дипломатичні засоби для припинення будь-яких бойових дій на території України та сприяти мирним переговорам.
Про це китайський дипломат сказав у Нью-Йорку під час засідання Ради безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Китай відзначив найостанніші зміни у ситуації в Україні та уважно дослухався до думок, які було висловлено щодо цього. Наші пропозиції стосовно вирішення питання України є послідовними та чіткими, а саме: суверенітет та територіальна цілісність усіх держав. Її потрібно поважати", - зазначив Лю Цзеї.
За його словами, слід дотримуватися цілей та принципів статуту ООН.
"Легітимні та безпекові перспективи кожної з держав потрібно сприймати серйозно. Усі зусилля, що можуть привести до мирного вирішення кризи, повинні бути підтримані. Китай завжди стояв на стороні миру та продовжуватиме відігравати конструктивну роль", - додав представник КНР.
Водночас Лю Цзеї висловився щодо санкцій проти РФ.
"Багато лідерів виражали свої перестороги щодо продовження та розширення кризи в Україні та її наслідків, а також потреби у діалогу для того, щоби припинити ворожі бойові дії. Мир - це завдання нас усіх. Відповідна конфронтація, політична ізоляція, санкції можуть привести нас всіх у глухий кут. Тож, відповідно, ми повинні підштовхнути сторони, щоб вони відкрили двері до мирного врегулювання конфлікту та відповідно враховували позиції у перемовинах, а також розглянули усі доступні варіанти", - сказав Лю Цзеї.
Дипломат звернув увагу і на обговорення президентами зернової угоди і назвав це дуже важливою ініціативою, що "дає надію".
"Підписання саме зернової ініціативи продемонструвало, що навіть за конфліктних ситуацій дипломатія може привести до певних результатів та забезпечити надію. Нам потрібно слідувати міжнародному порядку, залежно від принципів статуту ООН. І це не повинні бути виключно заяви. Рада Безпеки є ключовою у механізмі ООН і повинна використати усі свої засоби та припинити будь-які бойові дії, привести до мирних переговорів. Китай працює з усіма країнами, що поважають мир, в тому, щоби вирішити ситуацію", - підкреслив представник КНР.
Будь ласка, зачекайте...
Шкода лише, що Україні тут відведена печальна роля сиру у мишоловці... але це єдиний спосіб повернути собі утрачені і історичні території.
А що, перевірка орфографії не працює?
А инициатива да - мирная. Пусть типа Тайвань мирно сдастся на милость компартии.
и рыбку сьесть и ноги не ободрать
зліпок по черепу Андрій Боголюбського, його називають першим великоросом, що пограбував Київ в 1169 році, в кінці існування Русі.
Реконструкція зовнішності князя Святослава за описом Льва Диякона:
"Показався і Святослав, що приплив на ріці на скіфському човні; він сидів на веслах і веслував разом із наближеними, нічим не відрізняючись від них. Ось якою була його (князя Святослава) зовнішність: середнього зросту, не надто високого і не дуже низького, з кошлатими бровами і ясно-синіми очима, ніс короткий, борода оголена [мало волосся], з густим, дуже довгим волоссям над верхньою губою. Голова в нього була зовсім гола, але з одного боку її звисало пасмо волосся - ознака знатності роду; міцна потилиця, широкі груди та всі інші частини тіла були цілком співмірні, однак виглядав він похмурим і диким. В одне вухо його була вдіта золота сережка; вона була прикрашена карбункулом, обрамленим двома перлинами. Одежа його була біла і відрізнялася від одежі його наближених тільки чистотою. Сидячи в човні на лавці для веслярів, він поговорив трохи з імператором про умови миру і поїхав. Так закінчилася війна ромеїв зі скіфами."
Так і х*й на вас...
Ось Китай такий же самий як й Московія . Тібет вже 60 років окупаваний Китаєм ...
Й саме тому Китай ніколи по факту не буде засуджувати Московію . Тим більше , що вплив КПРФ в Московії постійно збільшується . Лугандон це взагалом суцільний совдеп й якщо на Московії ніхто містам не повертає радянські назви , то в Лугандоні - скільки завгодно .
На їх нещаття Лиман пробув в якості "Краснага" тільки кілька місяців . А ось якщо Україна не відіб"є в орків Луганськ є усі шанси , що нащадки Варашілаффа будут скоро стрибати від щасття ...
Неужели трудно было догадаться, что хохлы умеют воевать ?
Треть героев Советского Союза - хохлы !
Нет. Нужно біло сесть жопой в костер !" (один російский генерал) ФСБ про це Путіну не доповідало 😠
Ну знаєте, це приблизно якби бандос раптом почав хреначить по перехожему, що на свою біду повз нього проходив, тому що "побоюється за свою безпеку".
За яку, блд, безпеку, узкоглазі суки? Крім вас і ваших ******** друзів, в світі ніхто ні на кого не зазіхає.
сейчас он подыгрывает Путину.
В чем его интерес?
Ослабить США и занять его место. Подталкивая рф к войне и эскалации он добивается успеха в любом случае-
Если параша одержит победу в Украине, то это будет удар по США/ всему западу.
Как говорил Мао дзедун- «Мы должны презирать, презирать и презирать Запад».
Кроме того Китай моментально « решит вопрос» с Тайванем.
Если параша проиграет- то слабеющая Россия отдаст без боя всю Сибирь.
Выступление Китая в духе - мы за мир это подыгрывание путлеру. Жертва и агрессор «уравниваются» и усаживаются за стол переговоров.
Последняя встреча Си и Путлера может расцениваться и как получение « благословения» Китая на эскалацию / ядерный удар.
Поэтому в Кремле начали очень быстро крутить маховик эскалации- мобилизация, референдум- аннексия и угрозы применения ЯО.
Но Китай сильно зависит от США, поэтому открыто поддержать рф он не хочет/ не может.
Да и открыто поддержать расчленение Украины ему нельзя- Тайвань « это Китай»
Поэтому Китай пудрит миру голову словами « о мире», рассчитывая что он умнее всех и никто его игру не видит
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Мало хто в світі не знає, що перед вторгненням в Україну пітерський байстрюк їздив до таваріща Сі, щоб отримати золоту пайцзу, тобто дозвіл на акт агресії від Китаю.