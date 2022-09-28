США в Радбезі ООН: Якщо не реагувати на російські псевдореферендуми, це відкриє скриньку Пандори
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Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд анонсувала внесення на розгляд Радбезу ООН проєкту резолюції, яка засуджуватиме фіктивні референдуми, організовані російськими окупантами на території України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Боротьба України – це не лише битва за виживання, але й боротьба за демократію й ті принципи, які ми всі цінуємо. Саме тому ми представимо резолюцію, яка засуджує ці фіктивні референдуми, закликає країни-члени не визнавати будь-які зміни статусу України та зобов’язує рф вивести її війська з України", - заявила представниця США під час засідання Ради Безпеки ООН.
Дипломат підкреслила, якщо не реагувати на російські псевдореферендуми, це відкриє скриньку Пандори, яку потім неможливо буде закрити. У цьому зв’язку вона звернулася до інших членів Організації приєднатися до ініціативи, щоби підтвердити відданість Статуту ООН й розв’язанню цього виклику.
Проєкт резолюції, розроблений США й Албанією, скоріше за все, буде заблокований в Раді Безпеки ООН російською стороною. Але в такому разі, як заявила постпред США, це питання буде передано Генасамблеї ООН.
"Якщо РФ вирішить захистити себе від відповідальності тут, у Раді, то ми звернемося до Генеральної Асамблеї ООН, щоб надіслати однозначний сигнал Москві. Світ повинен об’єднатися і захистити Статут ООН", - наголосила Томас-Грінфілд.
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Такі заяви лише провокують подальшу ескалацію з боку Росіі по відношенню як до Украіни, так і до решти світу загалом. Бо якщо ті ж таки Штати (як краіна, котра його створила НАТО й фактично очолюэ), то ж таке НАТО в особі того ж таки Генсека, заявило свою рішучу позицію про захист Украіни (хай навіть, формально, Украіна й не э членом НАТО) - то Росія б одразу ж всралася. Бо захист Украіни, для НАТО, за нинішніх обставин - це, найперше, захист краін НАТО, і це також захист світу й світового порядку від подальшоі руйнаціі, захист світу від війни, захист самих принципів, на котрих побудований світ, НАТО та самі краіни, котрі входять до блоку.
На 10 танков был 1.
И в каждом подъезде насрали.
>Уважаемая г-жа Линда, передайте, пожалуйста г-ну Байдену, что это из-за его нерешительности оперативно и вовремя передавать оружие…
А «вовремя» це за стандартами Зе! (після закатки грошей в асфальт чи після шашличків після 9 травня)?
>ООН - це збіговисько дармоїдів, яке повинно зникнути, як колись ліга націй.
Кожне утворення має свої злети і падіння; ніщо у світі не є вічним.
Мало хто знає (бо тих, хто пам'ятає, може й не лишилося вже), що війська ООН приймали активну участь у корейській війні на стороні Південноі Кореї.
16 країн надали військові частині і ще 5 - військові шпиталі і польові лабораторії.
United Nations Forces in the Korean War - Anzac Portal (dva.gov.au)
Цікаво, що на той час Південна Корея навіть ще не була членом ООН.
- Путешествие в Икстлан (Карлос Кастанеда)
в НАТО или ЕС,которые надо заслужить,до оккупации кацапов.
Если кому то дали по роже,то ему за это высшее образование дать должны?
Просимо не залишати нас без вогневої підтримки і під час вірогідного масового вбивства Українців ядерною зброєю!
🇺🇦🇺🇲❤️❤️❤️🔱💪