США в Радбезі ООН: Якщо не реагувати на російські псевдореферендуми, це відкриє скриньку Пандори

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд анонсувала внесення на розгляд Радбезу ООН проєкту резолюції, яка засуджуватиме фіктивні референдуми, організовані російськими окупантами на території України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Боротьба України – це не лише битва за виживання, але й боротьба за демократію й ті принципи, які ми всі цінуємо. Саме тому ми представимо резолюцію, яка засуджує ці фіктивні референдуми, закликає країни-члени не визнавати будь-які зміни статусу України та зобов’язує рф вивести її війська з України", - заявила представниця США під час засідання Ради Безпеки ООН.

Дипломат підкреслила, якщо не реагувати на російські псевдореферендуми, це відкриє скриньку Пандори, яку потім неможливо буде закрити. У цьому зв’язку вона звернулася до інших членів Організації приєднатися до ініціативи, щоби підтвердити відданість Статуту ООН й розв’язанню цього виклику.

Проєкт резолюції, розроблений США й Албанією, скоріше за все, буде заблокований в Раді Безпеки ООН російською стороною. Але в такому разі, як заявила постпред США, це питання буде передано Генасамблеї ООН.

"Якщо РФ вирішить захистити себе від відповідальності тут, у Раді, то ми звернемося до Генеральної Асамблеї ООН, щоб надіслати однозначний сигнал Москві. Світ повинен об’єднатися і захистити Статут ООН", - наголосила Томас-Грінфілд.

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