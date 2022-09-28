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війна (56107) знищення (4060) техніка (1319) ЗСУ (5683)

На південному напрямку ЗСУ знищили 58 окупантів і майже 80 одиниць ворожої техніки, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,техніка

На захисті південних рубежів українські військові знищили живу силу і військову техніку ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

"Складом танкового взводу в напрямку Чкалове – Безіменне (ворог. – Ред.) спробував провести наступальні дії. Один танк підірвався на протитанковій міні, два – відступили

Продовжуючи обстріли з реактивної та важкої артилерії, танків й мінометів наших позицій, ворог застосував і 3 авіаційні, і 3 ракетні удари по цивільній інфраструктурі прифронтових і тилових районів.

Винищувачем Су-35 випущено ракету Х-31 по Березнегуватому, на Миколаївщині. Силами протиповітряної оборони ворожий снаряд знищено в повітрі", - йдеться в повідомленні.

По Одещині ворог завдав ракетного удару. Двома винищувачами Су-35 з боку Чорного моря, з кримського напряму, випущено 2 ракети Х-59, класу "повітря – поверхня". Силами протиповітряної оборони обидві ракети знищено в повітрі.

Також ворог спрямував аналогічний удар і по Кривому Рогу: ще один винищувач Су-35 випустив ракету Х-59 з напрямку Мелітополя. І вона була знищена силами ППО.

Українська авіація завдала ворогові 5 ударів. А підрозділ протиповітряної оборони знищили безпілотний розвідник типу "Орлан-10" у Херсонському районі, а згодом у Баштанському районі Миколаївщини збили ворожий штурмовик Су-25.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 250 вогневих завдань, уразивши, зокрема, контрольно-спостережний пункт і склад з боєприпасами в Бериславському районі Херсонщини.

Підтверджені втрати ворога становлять: 58 загарбників, танк і ще 77 одиниць автомобільної техніки. Решта результатів дорозвідуються.

"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі зменшено вдвічі. На маневруванні залишено 6 одиниць, з яких 3 – надводні ракетоносії, на борту яких 24 "Калібри", – ідеться в повідомленні ОК "Південь".

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 57 750 осіб, 261 літак, 224 гелікоптери, 2 306 танків, 1 378 артсистем та 4 881 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума
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нет на расии офицеров... делать пуски ракет по Украине с самолетов - признак ссыкливости кацапских свинопасов... люди без чести и совести, убивающие мирное население, не могут быть офицерами...
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28.09.2022 06:41 Відповісти
Мразь кацапська лютує від власних втрат і без очікуваних перемог кремлівського ублюдка , щоб ти здох , падлюка 😡
народ Украіни тебе , клятий фашист і вбивця , прокляв на віки вічні!!
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28.09.2022 07:21 Відповісти
Верховне непорозуміння здало південь, а тепер військовим доводиться відвойовувати.
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28.09.2022 08:15 Відповісти
... і ще 77 одиниць автомобільної техніки.

Фіга собі цифра... Це що, колонну постачання трахнули біля переправи??? Сподіваюсь, то були кацапські камази, набиті ЧМОнями, яких перекидалии на правий берег!
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28.09.2022 08:20 Відповісти
Тільки десятки й десятки тисяч мертвих новомобілізованих, повернутих у пакетах, зможуть хоч трошечки зашевелити мікромозки рабсіян. Тільки смерть, що коснулася так чи інакше кожної родини за порєбриком, може бути антидот від цієї зомбі пропаганди!!!
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28.09.2022 08:24 Відповісти
ви не забувайте, що на кожен 10-ок утилізованого біосміття з-за порєбріка гине, як мінімум, 10 наших людей і цивільних і військових..., а це дуже висока ціна...
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28.09.2022 09:05 Відповісти
7а не 77 ось на сторінці ОК -Південь https://www.facebook.com/okPivden/videos/416432020597727/
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28.09.2022 19:14 Відповісти
Герої наші, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
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28.09.2022 10:08 Відповісти
 
 