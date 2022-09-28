Росіяни 27 вересня двічі вдарили із САУ по громаді на Сумщині, - Живицький

27 вересня росіяни обстріляли громаду в Сумській області.

Про це повідомив у телеграмі голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Після 15 години були два артобстріли з САУ 9 і 12 приходів по території Середино-Будської громади", - йдеться в повідомленні.

Живицький пвідомив, що внаслідок цих обстрілів обійшлося без жертв і руйнувань.

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