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Путін, імовірно, 30 вересня оголосить про російську анексію окупованих українських територій, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Росія може "переформулювати своє вторгнення в Україну", а також дає оцінку псевдореферендумам на окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ISW

Російська влада на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України завершила 27 вересня свої так звані "референдуми" щодо анексії, заявивши, що кожен такий фальшивий референдум отримав підтримку від 87 до 99% українських громадян.

Згідно із зібраними даними, ISW припускає, що президент Росії Володимир Путін, ймовірно, оголосить про російську анексію окупованих українських територій 30 вересня.

Інститут нагадує про свої прогнози, що Путін анексує окуповані українські території до 1 жовтня, щоб уможливити примусовий призов українського цивільного населення в російську армію в межах осіннього призовного циклу.

Також інститут із посиланням на проаналізовані дані повідомляє, що російські війська відправляють нещодавно мобілізованих військовослужбовців Західного військового округу (ЗВО) на фронт у Херсонській та Харківській областях без попередньої підготовки.

Також читайте: 30 вересня Путін може оголосити приєднання до Росії захоплених територій, - МО Великої Британії

Основні висновки ISW:

  • Президент Росії Володимир Путін, найімовірніше, оголосить про російську анексію окупованої української території 30 вересня на підставі проведених так званих "референдумів".
  • За повідомленнями, російські війська відправляють нещодавно мобілізованих військовослужбовців Західного військового округу (ЗВО) на фронт у Херсонську та Харківську області без попередньої підготовки.
  • Українські війська зміцнюють свої позиції на східному березі річки Оскіл та досягли подальших успіхів на околицях Лиману.
  • ЗСУ продовжують завдавати ударів по російських наземних лініях зв'язку в межах контрнаступу на півдні, зокрема, зриваючи спроби росіян побудувати баржеву переправу.
  • Російські війська продовжували безуспішні наступальні операції навколо Бахмута і на захід від Донецька, дедалі частіше використовуючи каральні підрозділи.
  • Окупанти завдали серйозної шкоди українському аеродрому в Кривому Розі та продовжили регулярні повітряні й ракетні удари на півдні України.
  • Російська влада встановлює контрольно-пропускні пункти на кордонах Росії для примусової мобілізації російських чоловіків, які намагаються її уникнути шляхом втечі з країни.
  • Російські посадовці створюють умови для примусової мобілізації або призову українських цивільних осіб на територіях окупованої України, які незабаром будуть анексовані.
  • Російська анексія окупованих Донецької та Луганської областей, ймовірно, посилить напруженість у лавах "ДНР" та "ЛНР", які регулярно бунтують, коли їх змушують воювати за межами своїх областей.
  • Російські офіційні особи можуть спробувати переформулювати своє вторгнення в Україну та окупацію анексованої української території як "антитерористичну операцію".

  • Читайте: США пригрозили РФ важкими і швидкими економічними наслідками в разі анексії окупованих територій України

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
может заодно объявить себя властелином Вселенной,чего уже стесняться.
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28.09.2022 06:56
+8
а 1 жовтня - що армія в обісраних підгузках - №1 у світі... осіннє загострення в палаті набуває нечуваних масштабів... а казали, що спутнік -V безпечний...
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28.09.2022 06:59
+7
путин войдёт в историю как кровавый долбо@об! На большее он не способен.
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28.09.2022 07:00
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Оглашай не оглашай, всё равно получишь...шайбу
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28.09.2022 06:55 Відповісти
лучше швабру.
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28.09.2022 06:57 Відповісти
ай ем соррі-ви прямо туда швабру засунете??
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28.09.2022 07:28 Відповісти
Сначала туда,потом в его брехливый рот.
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28.09.2022 07:32 Відповісти
Зачем лишние движения? Сразу туда, хорошенько пихнуть - изо рта вылезет.
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28.09.2022 07:37 Відповісти
👍
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28.09.2022 08:03 Відповісти
две
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28.09.2022 12:57 Відповісти
может заодно объявить себя властелином Вселенной,чего уже стесняться.
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28.09.2022 06:56 Відповісти
а 1 жовтня - що армія в обісраних підгузках - №1 у світі... осіннє загострення в палаті набуває нечуваних масштабів... а казали, що спутнік -V безпечний...
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28.09.2022 06:59 Відповісти
путин войдёт в историю как кровавый долбо@об! На большее он не способен.
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28.09.2022 07:00 Відповісти
он повторяет путь гитлера и муссолини - они вроде неплохо начинали но плохо кончили
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28.09.2022 07:31 Відповісти
У Гитлера были и нормальные идеи, но он слишком перегнул палку.
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28.09.2022 07:39 Відповісти
Была отличная идея всех кацапов на тот свет отправить но он слишком увлекся по дороге
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28.09.2022 09:47 Відповісти
Не факт. Каддафі був майже Богом, але в історію ввійшов як затраханий в зад черенком лопати.
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28.09.2022 07:32 Відповісти
"ймовірно, оголосить про російську анексію" - а чого на аляскі не провели реоферендум заодно? ти паче постійно її згадують це теже саме що "референдум" тут це що смартфон вкрав собі і це твоє він може вважати своїмі в своемі вигаданому світі як і держави днр і лнр а зсу звільнять все і Крим заодно до якого не було навіть і натяку на бій в 2013 із за того що арміїї тоді у нас не було вже не прокатить як з Кримом
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28.09.2022 07:04 Відповісти
Так і з Кримом не "прокотило" - не визнають.
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28.09.2022 07:34 Відповісти
https://photos.app.goo.gl/CntkXVCsN2jznfu18
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28.09.2022 07:04 Відповісти
Можно,можно и что из этого можно Украина сделала?
Визы для кацапорылых так и не ввели.
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28.09.2022 07:08 Відповісти
вы проспали все-давно уже ввели Власти Украины с 1 июля ввели визовый режим для граждан России.
Визовые центры будут расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте украинского МИД. Это будут классические платные визы со стандартной ценой и разрешенным сроком пребывания в Украине до 90 дней. Те граждане России, которые находятся в третьих странах, могут обращаться за визой в украинские посольства или консульства.
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28.09.2022 07:11 Відповісти
Спасибо за информацию,всего 8 лет для этого понадобилось
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28.09.2022 07:24 Відповісти
Если держава абсолютно ничего не делала, что бы защитить страну от кацапья,то об этом нельзя говорить,почему?
Так давайте все орать " Слава Украине" и больше ничего не делать,
кацапы сразу усе разбегутся
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28.09.2022 08:03 Відповісти
Вообще-то ввели, доброе утро, как спалось?
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28.09.2022 07:45 Відповісти
Пишут, что на путина очень сильно повлияла недавняя встреча в верхах ШОС, которая прошла в Самарканде 2 недели назад.
Это был сильнейший удар по его престижу и самолюбию.
Во-первых, рухнула надежда на поддержку Китая и Индии. Они его отчитали, как пацана и потребовали немедленно прекратить войну.
Во-вторых, более мелкие детали - не его ждали. Уже он ждал. И кого? Президента Кыргызстана, президента Узбекистана. Он, который привык всегда и везде опаздывать, терпеливо стоял и ждал пока они к нему подойдут!!!
В третьих, влияние, поведение и личность Эрдогана. Сравнивать двух этих президентов после Самарканда теперь не возьмется никто. Это уже несравнимые величины.
И он(путин) взбесился.
Отсюда и все его дикие решения последних десяти дней - мобилизация, аннексия и применение ЯО.
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28.09.2022 07:17 Відповісти
Путин дёргается как ТП во время менструации.
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28.09.2022 08:28 Відповісти
Скажите просто: ,,Путю опустили"
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28.09.2022 10:15 Відповісти
***** тебе ніхто не боїться , окрім оон нажаль
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28.09.2022 07:25 Відповісти
Насрати.
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28.09.2022 07:26 Відповісти
Утилізовані мобікі бамбаса голосували шляїом підйому з канав, в яких зараз гниють
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28.09.2022 07:26 Відповісти
Ординці слухають хворого на голову старого маразматика.
Воно може казати що завгодно - дійсність від цього не змінюється.
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28.09.2022 07:42 Відповісти
🐿️
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28.09.2022 07:51 Відповісти
И куй на него..зато после победы, будем знать каждого врага в лицо...
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28.09.2022 08:16 Відповісти
Поскольку это уже война не только Украины, но всего цивилизованного мира с людоедами. В ответ на эти референдумы, мобилизацию, под любым предлогом введите войска НАТО в Украину
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28.09.2022 08:19 Відповісти
Не такі вже вони виявилися "людаєдамі" , он як розбігаються як миші по грузіях і т д
звичайні раби в голову яких столяттями срали о вялічіі
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28.09.2022 08:33 Відповісти
Путину до 30-го надо ещё дожить. Заколебал уже всех - и своих, и чужих.
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28.09.2022 08:26 Відповісти
уже на 4-5 число перенес
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28.09.2022 08:30 Відповісти
Рискует не дожить
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28.09.2022 10:16 Відповісти
У "Свящєнную Пятніцу", щоб всі вихідні бухати за "прирастаніе зємєль русскіх".
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28.09.2022 09:41 Відповісти
На Росии массовая дибилизация населения закономерно завершается массовой могилизацией!
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28.09.2022 10:12 Відповісти
Фиолетово
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28.09.2022 10:18 Відповісти
..пора видимо ********* ликвидироовать
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28.09.2022 11:48 Відповісти
 
 