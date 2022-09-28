Путін, імовірно, 30 вересня оголосить про російську анексію окупованих українських територій, - ISW
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Росія може "переформулювати своє вторгнення в Україну", а також дає оцінку псевдореферендумам на окупованих територіях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ISW
Російська влада на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України завершила 27 вересня свої так звані "референдуми" щодо анексії, заявивши, що кожен такий фальшивий референдум отримав підтримку від 87 до 99% українських громадян.
Згідно із зібраними даними, ISW припускає, що президент Росії Володимир Путін, ймовірно, оголосить про російську анексію окупованих українських територій 30 вересня.
Інститут нагадує про свої прогнози, що Путін анексує окуповані українські території до 1 жовтня, щоб уможливити примусовий призов українського цивільного населення в російську армію в межах осіннього призовного циклу.
Також інститут із посиланням на проаналізовані дані повідомляє, що російські війська відправляють нещодавно мобілізованих військовослужбовців Західного військового округу (ЗВО) на фронт у Херсонській та Харківській областях без попередньої підготовки.
Основні висновки ISW:
- Президент Росії Володимир Путін, найімовірніше, оголосить про російську анексію окупованої української території 30 вересня на підставі проведених так званих "референдумів".
- За повідомленнями, російські війська відправляють нещодавно мобілізованих військовослужбовців Західного військового округу (ЗВО) на фронт у Херсонську та Харківську області без попередньої підготовки.
- Українські війська зміцнюють свої позиції на східному березі річки Оскіл та досягли подальших успіхів на околицях Лиману.
- ЗСУ продовжують завдавати ударів по російських наземних лініях зв'язку в межах контрнаступу на півдні, зокрема, зриваючи спроби росіян побудувати баржеву переправу.
- Російські війська продовжували безуспішні наступальні операції навколо Бахмута і на захід від Донецька, дедалі частіше використовуючи каральні підрозділи.
- Окупанти завдали серйозної шкоди українському аеродрому в Кривому Розі та продовжили регулярні повітряні й ракетні удари на півдні України.
- Російська влада встановлює контрольно-пропускні пункти на кордонах Росії для примусової мобілізації російських чоловіків, які намагаються її уникнути шляхом втечі з країни.
- Російські посадовці створюють умови для примусової мобілізації або призову українських цивільних осіб на територіях окупованої України, які незабаром будуть анексовані.
- Російська анексія окупованих Донецької та Луганської областей, ймовірно, посилить напруженість у лавах "ДНР" та "ЛНР", які регулярно бунтують, коли їх змушують воювати за межами своїх областей.
- Російські офіційні особи можуть спробувати переформулювати своє вторгнення в Україну та окупацію анексованої української території як "антитерористичну операцію".
-
Будь ласка, зачекайте...
Визы для кацапорылых так и не ввели.
Визовые центры будут расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте украинского МИД. Это будут классические платные визы со стандартной ценой и разрешенным сроком пребывания в Украине до 90 дней. Те граждане России, которые находятся в третьих странах, могут обращаться за визой в украинские посольства или консульства.
Так давайте все орать " Слава Украине" и больше ничего не делать,
кацапы сразу усе разбегутся
Это был сильнейший удар по его престижу и самолюбию.
Во-первых, рухнула надежда на поддержку Китая и Индии. Они его отчитали, как пацана и потребовали немедленно прекратить войну.
Во-вторых, более мелкие детали - не его ждали. Уже он ждал. И кого? Президента Кыргызстана, президента Узбекистана. Он, который привык всегда и везде опаздывать, терпеливо стоял и ждал пока они к нему подойдут!!!
В третьих, влияние, поведение и личность Эрдогана. Сравнивать двух этих президентов после Самарканда теперь не возьмется никто. Это уже несравнимые величины.
И он(путин) взбесился.
Отсюда и все его дикие решения последних десяти дней - мобилизация, аннексия и применение ЯО.
Воно може казати що завгодно - дійсність від цього не змінюється.
звичайні раби в голову яких столяттями срали о вялічіі