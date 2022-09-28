Путін, імовірно, 30 вересня оголосить про російську анексію окупованих українських територій, - ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Росія може "переформулювати своє вторгнення в Україну", а також дає оцінку псевдореферендумам на окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ISW

Російська влада на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України завершила 27 вересня свої так звані "референдуми" щодо анексії, заявивши, що кожен такий фальшивий референдум отримав підтримку від 87 до 99% українських громадян.

Згідно із зібраними даними, ISW припускає, що президент Росії Володимир Путін, ймовірно, оголосить про російську анексію окупованих українських територій 30 вересня.

Інститут нагадує про свої прогнози, що Путін анексує окуповані українські території до 1 жовтня, щоб уможливити примусовий призов українського цивільного населення в російську армію в межах осіннього призовного циклу.

Також інститут із посиланням на проаналізовані дані повідомляє, що російські війська відправляють нещодавно мобілізованих військовослужбовців Західного військового округу (ЗВО) на фронт у Херсонській та Харківській областях без попередньої підготовки.

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Основні висновки ISW: