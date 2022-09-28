США готують для України новий пакет військової допомоги на понад 1 млрд доларів, - Reuters
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США готують новий пакет озброєнь на суму 1,1 млрд доларів, про який буде оголошено найближчим часом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявили офіційні особи у Вашингтоні.
Зазначається, що новий пакет військової допомоги буде однією з відповідей на російські "референдуми" в Україні.
Офіційні особи заявили на умовах анонімності, що про пакет буде оголошено найближчими днями, зазначає агентство.
Пакет включатиме пускові установки HIMARS, супутні боєприпаси, різні типи протидії дронам і радіолокаційні системи, а також запасні частини, навчання і технічну підтримку, повідомило джерело, проінформоване про план.
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