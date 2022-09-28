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США готують для України новий пакет військової допомоги на понад 1 млрд доларів, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша

США готують новий пакет озброєнь на суму 1,1 млрд доларів, про який буде оголошено найближчим часом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявили офіційні особи у Вашингтоні.

Зазначається, що новий пакет військової допомоги буде однією з відповідей на російські "референдуми" в Україні.

Офіційні особи заявили на умовах анонімності, що про пакет буде оголошено найближчими днями, зазначає агентство.

Пакет включатиме пускові установки HIMARS, супутні боєприпаси, різні типи протидії дронам і радіолокаційні системи, а також запасні частини, навчання і технічну підтримку, повідомило джерело, проінформоване про план.

Також читайте: У Конгресі США попередньо погодили виділення Україні додаткової допомоги на $12 млрд

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Звідкіля такі висновки? Те що нам дають ще установки Хаймарсів? Так для повноцінних наступів їх і так не вистачало.
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28.09.2022 08:02
+5
Т.е. не порадоваться за дополнительняе няшки, а устроить зраду типа их тут уничтожают. Что за люди...
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28.09.2022 10:01
+3
Відповіддю Заходу на "референдуми" мала би бути необмежена військова допомога, включно з танками та ракетами.
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28.09.2022 08:30
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Звідкіля такі висновки? Те що нам дають ще установки Хаймарсів? Так для повноцінних наступів їх і так не вистачало.
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28.09.2022 08:02 Відповісти
До того ж ніхто не знає на яку кількість пострілів розрахована пускова установка і який інтервал технічного обслуговування. Враховуючи обмежену кількість HIMARS та їх темп роботи це питання може бути актуальним.
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28.09.2022 08:34 Відповісти
Т.е. не порадоваться за дополнительняе няшки, а устроить зраду типа их тут уничтожают. Что за люди...
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28.09.2022 10:01 Відповісти
Не пішіть дурниць, я не иксперд, але знаю що ті дрони наводяться по ГПС, тобто влучання по динамічній цілі це фантастика, тим паче такої малої, йому задали координати і він летить.
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28.09.2022 10:19 Відповісти
Іранський дрон навіть теоретично не може попасти в Хімеру, хіба що вона стала стаціонарно.
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28.09.2022 10:32 Відповісти
Миллиард..???? Это как раз химарсов на минус ростов...
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28.09.2022 08:14 Відповісти
Відповіддю Заходу на "референдуми" мала би бути необмежена військова допомога, включно з танками та ракетами.
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28.09.2022 08:30 Відповісти
Слава діду Байденко!
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28.09.2022 08:44 Відповісти
а ленд -ліз, чи це в рамках ленд -лізу, але наскільки я читав про ленд -ліз там немає цифр принаймі попередніх, а тут ярд. в роки 2 світовою війни, США по ленд-лізу виділили допомоги на 50 ярдів дол, що на наш час, становить 700 ярдів, це економісти порахували, а нам дають, на ярд, при тому що, якби з жовтня ,мав би їхати cлавнозвісний ленд -ліз, невже табах, був правий по ленд -лізу?
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28.09.2022 15:21 Відповісти
 
 