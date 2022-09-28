США із союзниками посилюють розвідку для спостереження за ядерним озброєнням РФ, - Politico
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сполучені Штати та їхні союзники активізують спостереження за ядерними озброєннями Росії, насамперед по лінії своїх розвідувальних служб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Йдеться, зокрема, про нарощування масштабів збору даних спецслужбами Заходу з використанням засобів повітряної та космічної розвідки, операцій у кіберпросторі та комерційних фотографій із супутників.
У статті йдеться про те, що західна розвідка намагається визначити, чи можливе застосування Росією тактичної ядерної зброї в Україні. Крім того, акцент робиться на спостереженні за Калінінградською областю, пише Politico.
Як наголосило одне із джерел з-поміж чинних чиновників США, американська розвідка впевнена, що Росія не збирається йти на масштабне застосування ядерної зброї проти України чи країн-членів НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
хвороі потвори цілодобово 😠
Хмырь мавзолейный на сегодня в большой Дупе....,аналоГовнет в ярости...а тут ещё Норвегия и Польша запустили газопровод для стран ЕС...
Короче одни паБеды плешивого Шизоида,куда не глянь ..🤣