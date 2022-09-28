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Росія (47115) США (14430) ядерна зброя (921)

США із союзниками посилюють розвідку для спостереження за ядерним озброєнням РФ, - Politico

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,зброя,ядерна

Сполучені Штати та їхні союзники активізують спостереження за ядерними озброєннями Росії, насамперед по лінії своїх розвідувальних служб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Йдеться, зокрема, про нарощування масштабів збору даних спецслужбами Заходу з використанням засобів повітряної та космічної розвідки, операцій у кіберпросторі та комерційних фотографій із супутників.

У статті йдеться про те, що західна розвідка намагається визначити, чи можливе застосування Росією тактичної ядерної зброї в Україні. Крім того, акцент робиться на спостереженні за Калінінградською областю, пише Politico.

Як наголосило одне із джерел з-поміж чинних чиновників США, американська розвідка впевнена, що Росія не збирається йти на масштабне застосування ядерної зброї проти України чи країн-членів НАТО.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Впевнений, що відповідні служби цим і займаються. Не даремно нас попереджали про напад росії задовго до того, як це сталося. Причому, в деталях попереджали
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28.09.2022 07:32
+2
Шизанутому карлику вірити не можна - потрібно пильнувати діі цієі
хвороі потвори цілодобово 😠
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28.09.2022 07:25
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та зрозуміло, що не для масштабного, а чисто по українцям, бо кацапи - українофоби.
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28.09.2022 07:14 Відповісти
Шизанутому карлику вірити не можна - потрібно пильнувати діі цієі
хвороі потвори цілодобово 😠
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28.09.2022 07:25 Відповісти
Впевнений, що відповідні служби цим і займаються. Не даремно нас попереджали про напад росії задовго до того, як це сталося. Причому, в деталях попереджали
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28.09.2022 07:32 Відповісти
Потрібно просто його знищити і все. Або, як мінімум, почати з шойгу, піськова, мєдвєдєва і їх родин
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28.09.2022 07:49 Відповісти
Нажаль, це нічого не дасть. Там більшість населення-такі ж зомбаки, що ненавидять Україну.
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28.09.2022 08:22 Відповісти
Згодна, але ж все-таки не думаю, що усі такі "відважні" як те плєшиве
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28.09.2022 09:14 Відповісти
***** може знищити ядерною бомбою якесь місто України. Загинуть сотні тисяч, чи навіть більше, враховуючи подальший вплив радіації на людей. Але ж усю Україну воно знищити не зможе. А тому-боротьбу українцев воно не зупинить. І в разі застосування ядерної бомби Штати та НАТО розхерачать повністю усю його армаду орків на нашій території, а сам оркостан назавжди стане ізольованою жебрачною північною кореєю. З купою своїх камінців, копалин, нафти, газу, які ніхто не буде купувати. І-без будь-якого імпорту. А орковським літакам, поїздам та автомобілям усі закриють своє небо, залізницю та дороги. Ядерну кнопку має натискати певна кількість людей. Сподіваюсь, що якщо не шизануте *****, то хоча б інші з натискачів мають це розуміти.
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28.09.2022 08:39 Відповісти
США так переживали, щоб, після розпаду СРСР, ядерна зброя не потрапила до рук терористів, що не помітили, як РФ стала державою-терористкою, що шантажує світ своїм ядерним арсеналом.
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28.09.2022 09:31 Відповісти
Понты путлера про ядерную метлу были и в 2014 году,когда отжимали Крым...путлер позвонил Фрау Штази и сказал...пульну ядреную бонбу если помешаете Аннексии...
Хмырь мавзолейный на сегодня в большой Дупе....,аналоГовнет в ярости...а тут ещё Норвегия и Польша запустили газопровод для стран ЕС...
Короче одни паБеды плешивого Шизоида,куда не глянь ..🤣
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28.09.2022 09:54 Відповісти
 
 