США із союзниками посилюють розвідку для спостереження за ядерним озброєнням РФ, - Politico

Сполучені Штати та їхні союзники активізують спостереження за ядерними озброєннями Росії, насамперед по лінії своїх розвідувальних служб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Йдеться, зокрема, про нарощування масштабів збору даних спецслужбами Заходу з використанням засобів повітряної та космічної розвідки, операцій у кіберпросторі та комерційних фотографій із супутників.

У статті йдеться про те, що західна розвідка намагається визначити, чи можливе застосування Росією тактичної ядерної зброї в Україні. Крім того, акцент робиться на спостереженні за Калінінградською областю, пише Politico.

Як наголосило одне із джерел з-поміж чинних чиновників США, американська розвідка впевнена, що Росія не збирається йти на масштабне застосування ядерної зброї проти України чи країн-членів НАТО.

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