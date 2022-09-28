РФ поповнює війська мобілізованими без досвіду і засудженими за кримінальні злочини, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупаційні війська поповнюють свої сили призовниками без підготовки і з числа засуджених.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
"В російських окупаційних військах розпочався прийом особового складу, призваного за частковою мобілізацією. Так, до підрозділів 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії, які вибувають до зони бойових дій, прибуло поповнення. Підготовка з ним не проводилася взагалі. Також військово-політичне керівництво Російської Федерації, одночасно з частковою мобілізацією, продовжує заходи так званої "самомобілізації". До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи засуджені за кримінальні злочини", - йдеться в повідомленні.
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