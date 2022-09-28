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РФ поповнює війська мобілізованими без досвіду і засудженими за кримінальні злочини, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,мобілізація

Окупаційні війська поповнюють свої сили призовниками без підготовки і з числа засуджених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"В російських окупаційних військах розпочався прийом особового складу, призваного за частковою мобілізацією. Так, до підрозділів 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії, які вибувають до зони бойових дій, прибуло поповнення. Підготовка з ним не проводилася взагалі. Також військово-політичне керівництво Російської Федерації, одночасно з частковою мобілізацією, продовжує заходи так званої "самомобілізації". До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи засуджені за кримінальні злочини", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Меня выдернули как и вас, назначили полком, я ничего не знаю. Грыжи, колени, полуслепой. Живу на таблетках": "мотивуючий" інструктаж російських мобілізованих. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Так ВСУ приведет все кацапские приговоры в исполнение. Даже с перевыполнением, сразу вышка, груз 200.
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28.09.2022 08:06
+2
Нічого дивного - це у кацапів ще з часів ІІ Світової війни практикується Всі чули про "чорну піхоту" на Дніпрі (під час штурму Києва) Але мало хто знає про тих, кого в 41-му вивезли з ГУЛагу у прикордонні округи! З "зеків" формували полки, які повинні були кинуть услід за передовими частинами Червоної Армії на "Асвабаждение Европы ат фашизма" Але німці їх випередили - перший ешелон було розгромлено, а "зеки" (озброєні лише гвинтівками) розбіглися!
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28.09.2022 08:14
+2
Так наши тоже, говорят, разнесли первый прибывший эшелон с такими вояками.
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28.09.2022 08:17
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Так ВСУ приведет все кацапские приговоры в исполнение. Даже с перевыполнением, сразу вышка, груз 200.
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28.09.2022 08:06 Відповісти
Які вояки з зеків? У них же пальці вєєром.
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28.09.2022 08:09 Відповісти
Утилизируем генетический касапский мусор.. хотя лучше было бы с касапутина начать..
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28.09.2022 08:12 Відповісти
Нічого дивного - це у кацапів ще з часів ІІ Світової війни практикується Всі чули про "чорну піхоту" на Дніпрі (під час штурму Києва) Але мало хто знає про тих, кого в 41-му вивезли з ГУЛагу у прикордонні округи! З "зеків" формували полки, які повинні були кинуть услід за передовими частинами Червоної Армії на "Асвабаждение Европы ат фашизма" Але німці їх випередили - перший ешелон було розгромлено, а "зеки" (озброєні лише гвинтівками) розбіглися!
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28.09.2022 08:14 Відповісти
Так наши тоже, говорят, разнесли первый прибывший эшелон с такими вояками.
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28.09.2022 08:17 Відповісти
Та вчора проскочила інформація (поки що не перевірена) що вже й другий накрили - під Токмаком (на Запоріжжі) Моя, правда, казала, що і про перший (луганський) ешелон Інтернет мовчить Почекаємо - з часом проясниться
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28.09.2022 08:32 Відповісти
нам похєр що там на *********, нам своє робити , заільняти землі бажано з нашою Кубанню
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28.09.2022 08:26 Відповісти
Петух с оружием- это звучит гордо.
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28.09.2022 08:30 Відповісти
Ну логично. Лучшие представители «русского мира»
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28.09.2022 08:32 Відповісти
Создают толпень -- шоб не промахнутись.
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28.09.2022 08:38 Відповісти
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28.09.2022 08:50 Відповісти
Здається буде гора свіжого м'яса, ням-ням-ням, буде чим поживитися краважаднім украм 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😝😜🤪
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28.09.2022 09:52 Відповісти
 
 