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Білий дім звернувся до Конгресу США з пропозицією виділити $35 млн на підтримку ядерної безпеки України, - CNN 

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

Білий дім звернувся до Конгресу США з пропозицією включити $35 мільйонів на заходи з підтримки ядерної безпеки в Україні у законопроєкт про короткострокове державне фінансування.

Про це повідомляє CNN із посиланням на представника адміністрації США, передає Цензор.НЕТ.

"Це сталося на тлі, коли офіційні особи США та їхні міжнародні партнери перебувають у стані підвищеної готовності через можливість ядерної катастрофи на окупованій Росією Запорізькій АЕС на півдні України",- зауважується в повідомленні.

Зокрема, передбачається, що ці кошти підуть на допомогу Україні в забезпеченні ядерної готовності, закупівлі та обслуговування додаткових датчиків, оцінки та аналізу даних, а також для забезпечення Нацгвардії України захисними можливостями на атомних електростанціях.

При цьому наголошується, що $35 мільйонів – це лише невелика частина багатомільярдного пакету підтримки України, основна частина якого спрямована на військову та економічну допомогу.

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Автор: Наталя Джума
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Все це мала б Україна сама ,але дороги були важливими для гаманця слуг,а життя людей то таке собі. Ніколи не забуду Бучу, Ізюм і тих ,які привели до влади шанувальника руських
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28.09.2022 08:33 Відповісти
Ті хто привів до влади оманського зрадника зашхерились і мовчать. Як тільки буде тема про Пороха, відразу повилазять.
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28.09.2022 08:43 Відповісти
купим себе касапоуравнителя..
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28.09.2022 08:40 Відповісти
Тактическое ЯО давайте и все будет ОК.
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28.09.2022 09:23 Відповісти
"Ядерная безопасность Украины" - это датчики на АЭС и ОЗК для Нацгвардейцев?

Понятно, что это деньги США и они вольны направлять их туда, куда им вздумается. Но намного эффективнее и полезнее было бы задать публичный вопрос всем этим Зеленским, Ермакам, Шмыгалям и прочим: Есть в Украине хоть ОДНО ядерное бомбоубежище, где все работает?
(молчу уже за обычные бомбоубежища). На 8-м месяце войны ...
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28.09.2022 09:55 Відповісти
Есть. На Банковой. А Вы думаете откуда Лохбонэвтик свои говённые видосики пилит? Он потому так смело и о кацапском ЯО высказывается, бо есть где пересидеть
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28.09.2022 10:09 Відповісти
Хвора на всю голову!
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23.10.2022 18:51 Відповісти
 
 