Білий дім звернувся до Конгресу США з пропозицією виділити $35 млн на підтримку ядерної безпеки України, - CNN
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Білий дім звернувся до Конгресу США з пропозицією включити $35 мільйонів на заходи з підтримки ядерної безпеки в Україні у законопроєкт про короткострокове державне фінансування.
Про це повідомляє CNN із посиланням на представника адміністрації США, передає Цензор.НЕТ.
"Це сталося на тлі, коли офіційні особи США та їхні міжнародні партнери перебувають у стані підвищеної готовності через можливість ядерної катастрофи на окупованій Росією Запорізькій АЕС на півдні України",- зауважується в повідомленні.
Зокрема, передбачається, що ці кошти підуть на допомогу Україні в забезпеченні ядерної готовності, закупівлі та обслуговування додаткових датчиків, оцінки та аналізу даних, а також для забезпечення Нацгвардії України захисними можливостями на атомних електростанціях.
При цьому наголошується, що $35 мільйонів – це лише невелика частина багатомільярдного пакету підтримки України, основна частина якого спрямована на військову та економічну допомогу.
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Понятно, что это деньги США и они вольны направлять их туда, куда им вздумается. Но намного эффективнее и полезнее было бы задать публичный вопрос всем этим Зеленским, Ермакам, Шмыгалям и прочим: Есть в Украине хоть ОДНО ядерное бомбоубежище, где все работает?
(молчу уже за обычные бомбоубежища). На 8-м месяце войны ...