Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування, яким передбачено понад $12 млрд допомоги для України
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Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування, щоб уникнути часткового припинення роботи уряду наприкінці цього тижня - масштабний захід, який надасть Україні понад 12 мільярдів доларів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє Washington Post.
Палата підтримала законопроєкт 72-23 голосами.
Законопроєкт дозволить фінансувати уряд до 16 грудня, що дасть учасникам переговорів більше часу, щоб вирішити свої розбіжності і домовитися про державні витрати на 2023 фінансовий рік.
Законопроєкт дозволить запобігти так званому шатдауну - вимушеному призупиненню роботи держустанов, яке може початися в суботу.
Серед іншого законопроєкт містить пакет допомоги Україні в її боротьбі з російськими військами.
Серед коштів - $3 млрд на надання військової допомоги, включно з навчанням, обладнанням, озброєнням та логістичною підтримкою; $1,5 млрд на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку; і $2,8 млрд на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.
Додаткові $35 млн підуть на фінансування реагування на "потенційні ядерні та радіологічні інциденти" в Україні.
У Конгресу є кілька днів, щоб врегулювати свої розбіжності і передати закон на підпис Байдену. Палата представників повертається в середу і може проголосувати за законопроєкт за лічені години.
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Это является краегольным камнем для борьбы с кацапским миллионным мясом. Сначала подавляем ПВО ракетами harm, вырубая радиовышки (у кацапов только радарное пво и все). Затем сразу же, не давая им шансов свалить на своих с-300 и с-400, накрываем их с близкой дистанции или же атакмс ракетами кассетными, уничтожая пусковые установки и экипаж. А затем устраиваем шоу ванька-встанька, кидая по 5 тонн авиабомб на все позиции кацапов с многокилометровой высоты, будучи неуязвимыми ни для чего, и так день и ночь, пока кацапы снова не включат рлс, которую тоже накроем. Вражескую авиацию всю перещелкает nasams и iris. Умных дальнобойных ракет у кацапских самолетов нет, им надо поближе подлетать. И не факт, что кацапы новое ПВО смогут включить, так как есть байрактары, да и американские бпла тоже, чтобы резко отработать по вкусной уязвимой цели.
Так можно даже 50 млн орков уничтожить без потерь. Танки и БМП пойдут уже после того, как сделано под 300 вылетов с 4-5 тоннами подарков в каждом.
Но для всего этого надо или ЧВК, или длительное обучение, ну и также в срочном порядке до зимы заливать фундамент под ангары и взлетки под те же хорнеты. Каждый самолет будет в бетонном ангаре, часто в холме или даже в горе, то есть асфальт так любимым тоже понадобится, так как до взлетки будет до 1км по асфальту сначала проехать.
А ЗЕлені крадії прикидуються дурнями ніби не знали що зимова форма потрібна на вчора!