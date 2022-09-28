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Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування, яким передбачено понад $12 млрд допомоги для України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сенат

Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування, щоб уникнути часткового припинення роботи уряду наприкінці цього тижня - масштабний захід, який надасть Україні понад 12 мільярдів доларів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє Washington Post.

Палата підтримала законопроєкт 72-23 голосами.

Законопроєкт дозволить фінансувати уряд до 16 грудня, що дасть учасникам переговорів більше часу, щоб вирішити свої розбіжності і домовитися про державні витрати на 2023 фінансовий рік.

Законопроєкт дозволить запобігти так званому шатдауну - вимушеному призупиненню роботи держустанов, яке може початися в суботу.

Серед іншого законопроєкт містить пакет допомоги Україні в її боротьбі з російськими військами.

Серед коштів - $3 млрд на надання військової допомоги, включно з навчанням, обладнанням, озброєнням та логістичною підтримкою; $1,5 млрд на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку; і $2,8 млрд на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.

Додаткові $35 млн підуть на фінансування реагування на "потенційні ядерні та радіологічні інциденти" в Україні.

У Конгресу є кілька днів, щоб врегулювати свої розбіжності і передати закон на підпис Байдену. Палата представників повертається в середу і може проголосувати за законопроєкт за лічені години.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готують для України новий пакет військової допомоги на понад 1 млрд доларів, - Reuters

Автор: Наталя Джума
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Друзья, как и братья, познаются в беде.
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28.09.2022 08:53 Відповісти
Правильней будет - для допомоги УКРАЇНІ у знищенні орди.
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28.09.2022 08:59 Відповісти
Я чего-то не понимаю ,США, когда выделяет деньги ,они собираются контролировать на какие они счета попадут и куда их потратят? Или это финансирование дорог 2.0 ?
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28.09.2022 09:00 Відповісти
провокатор detected
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28.09.2022 09:36 Відповісти
а в чём провокация в желании контроля денег?
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28.09.2022 09:41 Відповісти
В тому що ти стверджуєш що їх витрачають не за призначенням, і США нічого не контролюють. Жодних заяв з цього приводу не було, хочеш нести лайно з москальських пабліків? тоді роби це в іншому місці.
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28.09.2022 10:01 Відповісти
А что плохого вы видите в контроле денег? Вы верите чиновникам? Так он в Запорожье с гуманитаркой разворовали и без пабликов кацапських на миллиарды помощи и ничего . Зачем вы сюда кацапов приплели непонятно, ) хотя понятно, ручки волосатые потянулись уже до американских грошей.
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28.09.2022 10:10 Відповісти
Очень важно выделить средства на обучение наших летчиков на ф-16, ф-15 и ф-18 и также инженеров по обслуживанию самолетов. Обучение не для воздушного боя, которое требует не одного года и очень хороших показателей здоровья, а для уверенной ракетной войны и маневрирования от вражеских ракет пво и воздух-воздух.

Это является краегольным камнем для борьбы с кацапским миллионным мясом. Сначала подавляем ПВО ракетами harm, вырубая радиовышки (у кацапов только радарное пво и все). Затем сразу же, не давая им шансов свалить на своих с-300 и с-400, накрываем их с близкой дистанции или же атакмс ракетами кассетными, уничтожая пусковые установки и экипаж. А затем устраиваем шоу ванька-встанька, кидая по 5 тонн авиабомб на все позиции кацапов с многокилометровой высоты, будучи неуязвимыми ни для чего, и так день и ночь, пока кацапы снова не включат рлс, которую тоже накроем. Вражескую авиацию всю перещелкает nasams и iris. Умных дальнобойных ракет у кацапских самолетов нет, им надо поближе подлетать. И не факт, что кацапы новое ПВО смогут включить, так как есть байрактары, да и американские бпла тоже, чтобы резко отработать по вкусной уязвимой цели.

Так можно даже 50 млн орков уничтожить без потерь. Танки и БМП пойдут уже после того, как сделано под 300 вылетов с 4-5 тоннами подарков в каждом.

Но для всего этого надо или ЧВК, или длительное обучение, ну и также в срочном порядке до зимы заливать фундамент под ангары и взлетки под те же хорнеты. Каждый самолет будет в бетонном ангаре, часто в холме или даже в горе, то есть асфальт так любимым тоже понадобится, так как до взлетки будет до 1км по асфальту сначала проехать.
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28.09.2022 09:05 Відповісти
Все продумано наперед!
А ЗЕлені крадії прикидуються дурнями ніби не знали що зимова форма потрібна на вчора!
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28.09.2022 13:16 Відповісти
 
 