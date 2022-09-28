Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування, яким передбачено понад $12 млрд допомоги для України

Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування, щоб уникнути часткового припинення роботи уряду наприкінці цього тижня - масштабний захід, який надасть Україні понад 12 мільярдів доларів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє Washington Post.

Палата підтримала законопроєкт 72-23 голосами.

Законопроєкт дозволить фінансувати уряд до 16 грудня, що дасть учасникам переговорів більше часу, щоб вирішити свої розбіжності і домовитися про державні витрати на 2023 фінансовий рік.

Законопроєкт дозволить запобігти так званому шатдауну - вимушеному призупиненню роботи держустанов, яке може початися в суботу.

Серед іншого законопроєкт містить пакет допомоги Україні в її боротьбі з російськими військами.

Серед коштів - $3 млрд на надання військової допомоги, включно з навчанням, обладнанням, озброєнням та логістичною підтримкою; $1,5 млрд на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку; і $2,8 млрд на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.

Додаткові $35 млн підуть на фінансування реагування на "потенційні ядерні та радіологічні інциденти" в Україні.

У Конгресу є кілька днів, щоб врегулювати свої розбіжності і передати закон на підпис Байдену. Палата представників повертається в середу і може проголосувати за законопроєкт за лічені години.

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