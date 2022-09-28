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Канада (1497) Росія (47133) санкції (6830) Трюдо Джастін (288) псевдореферендум (180)

Канада не визнає "результатів" псевдореферендумів і готує санкції проти причетних до них

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,санкції

Уряд Канади не визнає і ніколи не визнає результатів російських "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України. Оттава має намір запровадити санкції проти людей та організацій, які причетні до їхнього проведення.

Про це прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зазначив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Канада не визнає і ніколи не визнає результатів нелегітимних референдумів Росії або її спроб незаконної анексії українських територій. Поясню: кордони України не зміняться", - написав він.

Прем'єр наголосив, що територія України залишиться за Україною.

"Ми маємо намір запровадити санкції проти осіб і організацій, причетних до цієї останньої спроби підірвати принципи державного суверенітету і поділяючих відповідальність за кровопролиття, що триває по всій Україні", - додав Трюдо.

Також читайте: Окупанти озвучили "результати" своїх псевдореферендумів

Автор: Ірина Дашківська
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не псевдореферендум, а медійний трюк
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28.09.2022 09:03 Відповісти
Боже, які можуть бути референдуми і вибори під загрозою зброї!!!!! Розумію,що дипломатичну місію потрібно проводити,але Україна воює на своїй території і ні про яку ампутацію України не може бути і мови.
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28.09.2022 09:08 Відповісти
Определение слова "Аннексия" в Военной энциклопедии СССР 1932-го года, том первый:

Аннексия - внешне оформленный согласно требованиям буржуазного международного права захват каким-либо государством не принадлежавшей ему ранее территории.

Для оправдания актов Аннексии в междугосударственных отношениях иногда инсценируется народное "волеизъявление" - в форме плебисцитов среди населения аннексируемых территорий. Эти лжеплебисциты представляют фальсификацию народного волеизъявления, т.к. они совершаются в условиях военной оккупации гос-вом, производящим Аннексию.
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28.09.2022 09:26 Відповісти
Не забудьте про країни звідки приїхали"спостерігачі"
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28.09.2022 09:11 Відповісти
 
 