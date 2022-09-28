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Уночі росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву. Протягом доби ворог обстрілював та атакував дронами і населені пункти області

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ракета

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по промзоні Миколаєва.

Як ігформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

"Сьогодні, 28 вересня, орієнтовно о 00:50 Миколаїв знову зазнав ракетних обстрілів, перередньо зенітно-ракетними системи С-300. Було завдано удару по промисловій зоні. Попередньо без жертв та постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Миколаївському районі вчора, 27 вересня, о 12:55 ворог завдавав артилерійських обстрілів по аквазоні в м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також за інформацією ОК "Південь", вчора, 27 вересня, три ворожі дрони-камікадзе були спрямовані по портовій зоні інфраструктури м. Очаків. Всі три збито силами протиповітряної оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено ворожий літак Су-25 на Миколаївщині, - Повітряні сили (оновлено)

"У Баштанському районі під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади. Вчора, 27 вересня, о 10:42 були обстріли околиць с. Мурахівка, об 11:50 околиць с. Маломихайлівське, о 13:16 станції Березнегувате. Також минулої доби під обстріли потрапили прилеглі території до сіл Лепетиха, Кавказ, Калачеве. Окрім цього, сьогодні, 28 вересня, о 07:22 обстрілів зазнала станція Березнегувате. Постраждалих та руйнувань немає", - додають у ОВА.

Також за інформаціє ОК "Південь", вчора, 27 вересня, винищувачем Су-35 випущено ракету Х-31 по Березнегуватому. Силами протиповітряної оборони ворожий снаряд знищено в повітрі.
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оце читаю назви населених пунктів Миколаївщини і Херсонщини і дивуюся: як же загарбники легко захопили стільки території і як тепер важко її відбивати. Взяти хоч і Миколаїв - як же він москалям в гузні свербить. Обстрілюють і обстрілюють. А якби хай не вихід з Криму, хай би тільки Херсонські мости підірвати та міст над Каховським шлюзом. Але ж ні - у місцевому керівництву виявилося купа зрадників і тих кому какая разніца. А хто тих очільників призначив?
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28.09.2022 12:03 Відповісти
не сип нам сахєр на хєр...річ не тільки в зрадниках місцевого(херсонське, кримське) керівництво(точніше СБУ), там ДРГ закидали пачками, вони блокували мости та розв'язки. Ключове питання Чонгар
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28.09.2022 12:52 Відповісти
панятна, гаспадін стєпанов, вінавати ва всьом дрг
а ті, що не організовували тероборону - цяці
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28.09.2022 12:57 Відповісти
 
 