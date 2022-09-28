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армія РФ (13443) війна (56174) Генштаб ЗС (4476) знищення (4076) техніка (1319) втрати (3818)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 58 150 осіб, 262 літаки, 224 гелікоптери, 2 312 танків, 1 381 артсистема та 4 889 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 28 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 58 150 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.09 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 58150 (+400) осіб ліквідовано,

танків - 2312 (+6) од,

бойових броньованих машин - 4889(+8) од,

артилерійських систем - 1381 (+3) од,

РСЗВ - 331 (+0) од,

засоби ППО - 175 (+0) од,

літаків - 262 (+1) од,

гелікоптерів - 224 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 989 (+12),

крилаті ракети - 242 (+1),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3742 (+12) од,

спеціальна техніка -131 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 58 150 осіб, 262 літаки, 224 гелікоптери, 2 312 танків, 1 381 артсистема та 4 889 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - додають у Генштабі. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Та мабуть рахують всіх. Як їх розрізнити, мудаків?
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28.09.2022 09:18
+14
Схоже, вчорашній поїзд з мобілізованими кацапами під Токмаком ще не врахували.Його близько 23 години знищили
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28.09.2022 09:20
+12
Це загальні втрати, ніхто там русню по сортах не ділить. Десь про це ГШ вже говорив.
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28.09.2022 09:18
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60000 і це без лугадона і приватних. Ну і куди вони лізуть....Та армія орків, що почала війну в Україні більше не існує. Мертві душі
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28.09.2022 09:16 Відповісти
Та мабуть рахують всіх. Як їх розрізнити, мудаків?
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28.09.2022 09:18 Відповісти
Це загальні втрати, ніхто там русню по сортах не ділить. Десь про це ГШ вже говорив.
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28.09.2022 09:18 Відповісти
Десь про це ,що я написала і говорив Штаб.було на позаминулого тижня
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28.09.2022 09:20 Відповісти
Валентина, а як Ви розрізняєте, кого ви вбили пострілом з гранатомета на відстані 3-5 км чи з гармати 777 на відстані 10-20 км?
Як розрізнити, чи то був бурят з улан-уде, чи мобік з Горлівки, чи вагнерівець з колими?
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28.09.2022 09:28 Відповісти
Я таки пройшлася по німцям. Вони зсилаються на дані США з цифрою 75000. Кацапи кричать фейк. Також є інформація по Україні, але вона відповідає дійсності. Може трохи менше пишуть в Європі. Щоб порахувати то потрібно знати хто,а не тушки. А доя цього є документи
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28.09.2022 10:44 Відповісти
певно, 75 тис, це разом з пораненими.
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28.09.2022 11:18 Відповісти
Getötet це капут,убиті,мертві,
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28.09.2022 11:58 Відповісти
американці порахували за допомогою математичної моделі. Врахували на приклад рівень медицини, і підготовку медперсоналу, їх любов і повагу до поцієнта, емпатію, ну й таке все інше, дроб"язги усіляки і їм так вийшло. Ми ж не враховуємо тих, що в русскіх шпит....тьфу! стойлах окочурилися.
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28.09.2022 18:38 Відповісти
Схоже, вчорашній поїзд з мобілізованими кацапами під Токмаком ще не врахували.Його близько 23 години знищили
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28.09.2022 09:20 Відповісти
Жаль - не встигнемо до ювілею "Головного людоїда" довести цифру до 70 тис (хоча якщо підрахувать "вагнерівців" "ордловців" "росгвардійців" та тих що в госпіталях поздихали а такоє закопаних по лісосмугах і які враховуються дотепер "без вісті пропалими" - то якраз на цю цифру і вийти можна

Путин на встрече с учёными-историками:
- Коллеги! С вершины прожитых лет ,потраченых на руководство в развитии прогресса в России , я сделал неопровержимый вывод: россияне нуждаются и любят того правителя, который ведёт их к счастью при помощи кнута и топора, а не демократии! Они любят Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерину Вторую, Николая Первого , Сталина! Когда они умирали - по ним плакали больше всего! А тех , кто с ними в «демократию» пытался играть - презирали! Вспомните судьбу Лжедмитрия, Петра Третьего, Павла Первого, Александра Второго, Хрущёва!

- Владимир Владимирович! Так Вы надеетесь, что по Вам будут плакать больше, чем по Сталину?
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28.09.2022 09:24 Відповісти
то треба не русскім, то треба Заходу знати, бо то Захід все з русскіх дегенератів людей намогається зробити, в демократію з людожерами бавляться, знаннями-технологіями діляться, думають що знання, культура і технології допоможуть змінитися тому, хто змінюватися не бажає, розраховують на вдячність і здоровий глузд від тих, хто все життя готовий покласти аби знищити всіх. Ну ясно, ресурси, перспективи. Але ресурси крадені, а перспективи..., тільки і щастя що на іншому континенті. До дупи такі перспективи. Як на мене це дурість.
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28.09.2022 18:42 Відповісти
Завтра-послепослезавтра 1000 БПЛА
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28.09.2022 09:24 Відповісти
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28.09.2022 09:25 Відповісти
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28.09.2022 09:34 Відповісти
СЛАВА ЗСУ! Здається, цього тижня вже 60000 орків поповнять хор кобзона. А у жовтні цей хор, мабуть, перетне позначку у 70000 орків.
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28.09.2022 09:44 Відповісти
 
 