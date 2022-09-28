Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 58 150 осіб, 262 літаки, 224 гелікоптери, 2 312 танків, 1 381 артсистема та 4 889 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 28 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 58 150 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.09 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 58150 (+400) осіб ліквідовано,
танків - 2312 (+6) од,
бойових броньованих машин - 4889(+8) од,
артилерійських систем - 1381 (+3) од,
РСЗВ - 331 (+0) од,
засоби ППО - 175 (+0) од,
літаків - 262 (+1) од,
гелікоптерів - 224 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 989 (+12),
крилаті ракети - 242 (+1),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3742 (+12) од,
спеціальна техніка -131 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Путин на встрече с учёными-историками:
- Коллеги! С вершины прожитых лет ,потраченых на руководство в развитии прогресса в России , я сделал неопровержимый вывод: россияне нуждаются и любят того правителя, который ведёт их к счастью при помощи кнута и топора, а не демократии! Они любят Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерину Вторую, Николая Первого , Сталина! Когда они умирали - по ним плакали больше всего! А тех , кто с ними в «демократию» пытался играть - презирали! Вспомните судьбу Лжедмитрия, Петра Третьего, Павла Первого, Александра Второго, Хрущёва!
- Владимир Владимирович! Так Вы надеетесь, что по Вам будут плакать больше, чем по Сталину?