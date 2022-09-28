Державні банки Туреччини перестали працювати з російською платіжною системою "Мир", - турецькі ЗМІ

Раніше від російської платіжної системи відмовилися приватні банки Туреччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецький телеканал NTV.

"Слідом за приватними банками, що працюють в Туреччині, державні банки також вийшли з російської платіжної системи "Мир", - повідомляє телеканал.

Вказується, що після попередження Департаменту контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США про санкції проти фінансових установ, які використовують платіжну систему "Мир", банки İş Bankası та Denizbank вийшли з системи.

За ними аналогічне рішення прийняли три державні банки. Мова йде про Ziraat Bankası, Vakifbank та Halkbank.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туреччина не визнаватиме результатів російських псевдореферендумів на окупованих територіях України, - речник Ердогана Калин