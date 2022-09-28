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Державні банки Туреччини перестали працювати з російською платіжною системою "Мир", - турецькі ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

мир

Раніше від російської платіжної системи відмовилися приватні банки Туреччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецький телеканал NTV.

"Слідом за приватними банками, що працюють в Туреччині, державні банки також вийшли з російської платіжної системи "Мир", - повідомляє телеканал.

Вказується, що після попередження Департаменту контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США про санкції проти фінансових установ, які використовують платіжну систему "Мир", банки İş Bankası та Denizbank вийшли з системи.

За ними аналогічне рішення прийняли три державні банки. Мова йде про Ziraat Bankası, Vakifbank та Halkbank.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+12
-В Петербурге арестовали местного жителя, громко включавшего из окна своей квартиры запись слов Путина о том, что мобилизации не будет.
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28.09.2022 09:13
+12
От всей души поздравляю с этим маленьким, но приятным событие всех жителей искусственного образования созданного в ходе захватнических войн и оккупации чужих земель - парашников или, как они себя называют "россиян".
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28.09.2022 09:15
+7
Так турки хитрі - вони потрусили руссо турісто на бабло під час курортного сезону, а потім послали москалів нах...
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28.09.2022 09:58
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-В Петербурге арестовали местного жителя, громко включавшего из окна своей квартиры запись слов Путина о том, что мобилизации не будет.
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28.09.2022 09:13 Відповісти
Ну и хорошо.
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28.09.2022 09:16 Відповісти
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28.09.2022 09:36 Відповісти
От всей души поздравляю с этим маленьким, но приятным событие всех жителей искусственного образования созданного в ходе захватнических войн и оккупации чужих земель - парашников или, как они себя называют "россиян".
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28.09.2022 09:15 Відповісти
Как по мне , если кацап и пропутинский, и особенно тех кто орал "крыш нам" то его нужно в зад депортировать не только с Турции, а и с Европейской части мира.
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28.09.2022 09:15 Відповісти
Главная победа Запада будет организация альтернативной поставки или добычи энергоресурсов
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28.09.2022 09:17 Відповісти
Вот смотрите вся эта сволочь Невзоров,Собчак ,Фейгин адвокат кадыровский разбежалась по Европе ,переобулась на лету и пытается себя отбелить, А то что они взрастили *****, так это они непричёмыши. Нет неуважаемые вы виновны,так что взад в кацапстан .
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28.09.2022 09:18 Відповісти
Якщо з вашого допису прибрати прізвище Собчак, то там не лишиться і слова правди.
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28.09.2022 10:55 Відповісти
Какой же кайф смотреть на ватных орков и на либералов (у которых в 95% твиттерах в 14-ом году поток оскорблений и ненависти к нам). Как это мясо терпит от осетин и грузин. Сейчас особенно над ватниками смеются, когда все говорят, что куда ты крыса побежала, когда на твою Родину напало НАТО с биолабораторными гусями и смерть идет вам, а ты, гнида трусливая, убежала поджав свой хвост. И совсем скоро местные поймут, что кацапы вообще не могут получить даже административку, так как их депортируют назад, а они уже без денег и всего остались. Ну то есть можно подойти к жене или дочери кацапы, снять штаны и сказать ее, чтобы сосала ртом. А кацап пускай смотрит на это. Он не может вас ударить, иначе ему конец и его Наташка так и так будет работать по назначению. Наташек, кстати, сложнее депортировать. Каждая Наташка сама предлагает в отделении полиции отработать, чтобы ее отпустили. У всех сосать предлагает. Ну, грузины шо, соглашаются в основном, выгодная сделка. При этом вообще все эти ватники и либералы постоянно упрекали нас в том, что у нас есть желающие пособирать клубнику и другие овощи-фрукты-ягоды в Великобритании и что это позорная работа для лохов. Ну, давайте, показывайте, как вы будете арбузики собирать и сколько платить за это будут, узбеки будут довольны.
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28.09.2022 09:21 Відповісти
Ой, как неудобно получилось, денег нет на картах, чтобы прожить кацапы сами пойдут сосать и в гей-клубы жопой торговать. Им то не привыкать то начальник, то кадыровец за бесплатно, а тут на поесть
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28.09.2022 09:49 Відповісти
Карма вона така штука ,за що боролися , на те і напоролися
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28.09.2022 11:01 Відповісти
Ще б Штати Казахстан і Грузію шуганули, щоб ті припинили обслуговування мокшанських карток...
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28.09.2022 09:34 Відповісти
Я так и представляю как ваньки, лишившись возможности снять наличку, нанимаются на работу к месным за миску супа и сдают в наём своих зинок за ночлег в сарае. Нех**й шастать кацапне по цивилизованному миру. Путя сказал - могилизация, значит - марш утилизироваться без возражений
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28.09.2022 09:46 Відповісти
Так турки хитрі - вони потрусили руссо турісто на бабло під час курортного сезону, а потім послали москалів нах...
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28.09.2022 09:58 Відповісти
1 кг срублів = 1 турецька ліра міняйте поки вигідно, бо завтра буде 2 кг
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28.09.2022 10:34 Відповісти
 
 