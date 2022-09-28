Державні банки Туреччини перестали працювати з російською платіжною системою "Мир", - турецькі ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Раніше від російської платіжної системи відмовилися приватні банки Туреччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецький телеканал NTV.
"Слідом за приватними банками, що працюють в Туреччині, державні банки також вийшли з російської платіжної системи "Мир", - повідомляє телеканал.
Вказується, що після попередження Департаменту контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США про санкції проти фінансових установ, які використовують платіжну систему "Мир", банки İş Bankası та Denizbank вийшли з системи.
За ними аналогічне рішення прийняли три державні банки. Мова йде про Ziraat Bankası, Vakifbank та Halkbank.
Топ коментарі
+12 аспм мпри
показати весь коментар28.09.2022 09:13
+12 Старый зольдат
показати весь коментар28.09.2022 09:15
+7 Ned Stark
показати весь коментар28.09.2022 09:58
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
аспм мпри
показати весь коментар28.09.2022 09:13 Відповісти Мені подобається 12
Старый зольдат
показати весь коментар28.09.2022 09:16 Відповісти Мені подобається 3
Ирина Иваненко 7637ff53
показати весь коментар28.09.2022 09:36 Відповісти Мені подобається 0
Старый зольдат
показати весь коментар28.09.2022 09:15 Відповісти Мені подобається 12
Злой Ух
показати весь коментар28.09.2022 09:15 Відповісти Мені подобається 1
Nov
показати весь коментар28.09.2022 09:17 Відповісти Мені подобається 1
Злой Ух
показати весь коментар28.09.2022 09:18 Відповісти Мені подобається 2
Pan Lipko
показати весь коментар28.09.2022 10:55 Відповісти Мені подобається 1
Vlad Cheh
показати весь коментар28.09.2022 09:21 Відповісти Мені подобається 6
Ivan Snigirenko
показати весь коментар28.09.2022 09:49 Відповісти Мені подобається 1
максим дурдас af263270
показати весь коментар28.09.2022 11:01 Відповісти Мені подобається 0
Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар28.09.2022 09:34 Відповісти Мені подобається 3
Ирина Иваненко 7637ff53
показати весь коментар28.09.2022 09:46 Відповісти Мені подобається 4
Ned Stark
показати весь коментар28.09.2022 09:58 Відповісти Мені подобається 7
1sarmat
показати весь коментар28.09.2022 10:34 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...