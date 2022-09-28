Латвія вводить режим надзвичайного стану на кордоні з РФ та закриває один з пунктів пропуску через мобілізацію в Росії
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У зв’язку з оголошеною в Росії мобілізацією уряд Латвії запроваджує надзвичайний стан на території Алуксненського, Балвинського та Лудзенського районів, а також у портах, аеропортах, пунктах пропуску аеропортів та на залізниці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті уряду країни.
Надзвичайна ситуація на латвійсько-російському кордоні діятиме протягом трьох місяців. Уряд також вирішив закрити пункт пропуску "Педедзе" для подальшого зменшення потоку громадян Росії, а також доручив Держприкордонслужбі посилити прикордонний нагляд і перевірку громадян Росії, залучивши додаткові ресурси інших служб.
Зазначається, що на даний момент ситуація на латвійсько-російському кордоні стабільна, спокійна і знаходиться під суворим контролем, однак у зв'язку з оголошеною в Росії мобілізацією кількість російських громадян, які хочуть залишити свою країну, значно зросла. Таким чином, існує ризик швидкого зростання кількості нелегальних мігрантів і на латвійсько-російському кордоні.
"Ми розробили та затвердили урядом плани дій різного рівня залежно від кількості мігрантів. Кордон вже перебуває під посиленим наглядом, щоб не допустити будь-яких спроб його нелегального перетину. Проте існує ризик, що кількість мігрантів може зрости. Швидко, у стислі терміни, щоб прикордонники, у разі потреби, могли терміново залучити додаткові ресурси – ДПСУ, ДБР та ЗС – необхідно оголосити надзвичайну ситуацію на кордоні. вжити запобіжних заходів заздалегідь, не чекаючи ескалації ситуації", – наголошує міністр внутрішніх справ Крістапс Еклонс.
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Арабов же просто возвращать под дулами автоматов. Это опасные мигранты, они собираются в диаспоры и действительно могут подрывать мирный уклад жизни людей. Русские же - это такой народец, что если одна Наташка отсосет у 9-ых погранцов, то на нее набросятся с когтями другие Наташки, визжа на километр вокруг, что она не у всех отсосала и это несправедливо.