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Латвія вводить режим надзвичайного стану на кордоні з РФ та закриває один з пунктів пропуску через мобілізацію в Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кордон,латвія

У зв’язку з оголошеною в Росії мобілізацією уряд Латвії запроваджує надзвичайний стан на території Алуксненського, Балвинського та Лудзенського районів, а також у портах, аеропортах, пунктах пропуску аеропортів та на залізниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті уряду країни.

Надзвичайна ситуація на латвійсько-російському кордоні діятиме протягом трьох місяців. Уряд також вирішив закрити пункт пропуску "Педедзе" для подальшого зменшення потоку громадян Росії, а також доручив Держприкордонслужбі посилити прикордонний нагляд і перевірку громадян Росії, залучивши додаткові ресурси інших служб.

Зазначається, що на даний момент ситуація на латвійсько-російському кордоні стабільна, спокійна і знаходиться під суворим контролем, однак у зв'язку з оголошеною в Росії мобілізацією кількість російських громадян, які хочуть залишити свою країну, значно зросла. Таким чином, існує ризик швидкого зростання кількості нелегальних мігрантів і на латвійсько-російському кордоні.

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"Ми розробили та затвердили урядом плани дій різного рівня залежно від кількості мігрантів. Кордон вже перебуває під посиленим наглядом, щоб не допустити будь-яких спроб його нелегального перетину. Проте існує ризик, що кількість мігрантів може зрости. Швидко, у стислі терміни, щоб прикордонники, у разі потреби, могли терміново залучити додаткові ресурси – ДПСУ, ДБР та ЗС – необхідно оголосити надзвичайну ситуацію на кордоні. вжити запобіжних заходів заздалегідь, не чекаючи ескалації ситуації", – наголошує міністр внутрішніх справ Крістапс Еклонс.
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Кацапи прокажені.
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28.09.2022 09:30 Відповісти
Да просто станьте вдесятером и снимите штаны, пока еще тепло на улице. Если Наташка вам приглянулась, то позовите, пусть подойдет и отсосет у всех по очереди, и можно оформлять пропуск. Готовьтесь к хорошему потоку людей. Можете, в принципе, для некоторых по желанию предложить тоже самое и для Ванек. И там будет аншлаг желающих. Само собой, поставьте ящик, в который нужно сдать все деньги и все ценные вещи с собой. Все до единого сдадут. Можете повесить плакат у погранпоста: "Русские, приезжайте к нам побольше. Нам нужны рабы и проститутки".

Арабов же просто возвращать под дулами автоматов. Это опасные мигранты, они собираются в диаспоры и действительно могут подрывать мирный уклад жизни людей. Русские же - это такой народец, что если одна Наташка отсосет у 9-ых погранцов, то на нее набросятся с когтями другие Наташки, визжа на километр вокруг, что она не у всех отсосала и это несправедливо.
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28.09.2022 09:34 Відповісти
Ti shto , nam ruski sifilis i gonoreia ***** nenuzhni , puskai ani tam u drug druga sasiot ! A jesli vam tak ruski Natasha nuzhni , mozhem tranzitom v skotskih vagonah ataslatj , daroga na nash shchot !
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28.09.2022 11:12 Відповісти
👍
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28.09.2022 13:11 Відповісти
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28.09.2022 10:07 Відповісти
 
 