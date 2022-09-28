Латвія вводить режим надзвичайного стану на кордоні з РФ та закриває один з пунктів пропуску через мобілізацію в Росії

У зв’язку з оголошеною в Росії мобілізацією уряд Латвії запроваджує надзвичайний стан на території Алуксненського, Балвинського та Лудзенського районів, а також у портах, аеропортах, пунктах пропуску аеропортів та на залізниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті уряду країни.

Надзвичайна ситуація на латвійсько-російському кордоні діятиме протягом трьох місяців. Уряд також вирішив закрити пункт пропуску "Педедзе" для подальшого зменшення потоку громадян Росії, а також доручив Держприкордонслужбі посилити прикордонний нагляд і перевірку громадян Росії, залучивши додаткові ресурси інших служб.

Зазначається, що на даний момент ситуація на латвійсько-російському кордоні стабільна, спокійна і знаходиться під суворим контролем, однак у зв'язку з оголошеною в Росії мобілізацією кількість російських громадян, які хочуть залишити свою країну, значно зросла. Таким чином, існує ризик швидкого зростання кількості нелегальних мігрантів і на латвійсько-російському кордоні.

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"Ми розробили та затвердили урядом плани дій різного рівня залежно від кількості мігрантів. Кордон вже перебуває під посиленим наглядом, щоб не допустити будь-яких спроб його нелегального перетину. Проте існує ризик, що кількість мігрантів може зрости. Швидко, у стислі терміни, щоб прикордонники, у разі потреби, могли терміново залучити додаткові ресурси – ДПСУ, ДБР та ЗС – необхідно оголосити надзвичайну ситуацію на кордоні. вжити запобіжних заходів заздалегідь, не чекаючи ескалації ситуації", – наголошує міністр внутрішніх справ Крістапс Еклонс.