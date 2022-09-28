МЗС про псевдореферендуми: Ця вистава не несе жодних наслідків для адміністративно-територіального устрою України
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23-27 вересня Російська Федерація організувала пропагандистське дійство під назвою "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей України.
Примус людей на цих територіях до заповнення якихось паперів під прицілом російських військових є черговим злочином Росії під час її агресії проти України, грубо порушує Конституцію і закони нашої держави, норми міжнародного права та міжнародні зобов’язання Росії. Про це йдеться у заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ця вистава не має нічого спільного з волевиявленням і не несе жодних наслідків для адміністративно-територіального устрою та міжнародно визнаних кордонів України. Україна та міжнародна спільнота засуджують такі дії Росії та вважають їх нікчемними.
"Усі громадяни України, які взяли участь в організації цього дійства разом із російськими окупантами, понесуть справедливе покарання згідно з нормами Кримінального кодексу України. Компетентні органи України вже вживають заходів щодо їхнього розшуку та притягнення до відповідальності", - зазначають у МЗС.
Також зауважується, що як і у випадку з українським Кримом, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області залишаються суверенними територіями України. Україна має повне право на відновлення своєї територіальної цілісності військовими та дипломатичними методами, продовжить звільняти тимчасово окуповані території.
"Україна ніколи не погодиться на будь-які ультиматуми РФ, а спроби Москви створити нові лінії розмежування чи послабити міжнародну підтримку України приречені на поразку", - додають у зовнішньополітичному відомстві.
Влаштувавши фіктивні "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України, Росія свідомо продемонструвала, що всі її сигнали про готовність до переговорів - це лише операція прикриття для збройної агресії та безпорадних спроб утриматися на тимчасово окупованих територіях. Росія послідовно демонструє зневагу всім, хто закликав до дипломатії.
"Ми розраховуємо, що відповідні країни зроблять висновки щодо справжніх намірів Росії та збільшать підтримку України у протидії російській агресії, а не прикриватимуть свою бездіяльність прагненнями відіграти роль миротворців, яких Росія не потребує. Україна закликає всі держави та міжнародні організації негайно засудити незаконні дії Кремля на тимчасово окупованих територіях України та посилити ізоляцію Росії", - йдеться у заяві.
Також зазначається, що Україна закликає ЄС, НАТО та Групу семи негайно суттєво підвищити тиск на державу-агресора, включно з новими жорсткими санкціями проти Росії, та суттєво збільшити військову підтримку України, зокрема надати танки, бойові літаки, бронемашини, далекобійну артилерію, засоби протиповітряної та протиракетної оборони.
"Ми закликаємо партнерів продемонструвати Росії, що єдиною реакцією на спроби анексії, шантаж та ультиматуми буде збільшення підтримки України задля перемоги нашої держави над агресором", - резюмують у МЗС.
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5 декабря 1994 года лидеры Украины,
РОССИИ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США подписали меморандум
о предоставлении Украине ГАРАНТИЙ безопасности в связи с её
присоединением к ДНЯО в качестве неядерного государства.
Російське інформаційне агентство «Новини» виклало відео, як в тимчасово окупованому Херсоні стоїть черга людей на виборчі дільниці, з триколорами в руках, для участі у псевдореферендумі щодо «приєднання» українського регіону до московії. «Тітушки» посміхаються на камеру російським тележурналістам «ЛАЙНОНЬЮС», співають радянські пісні та водять хороводи.
Українські партизани, що «кошмарять» херсонських зрадників та колаборантів повідомляють, що у передмісті міста стоїть на відстої колона автобусів з російськими номерами з Криму та Білгорода, які привезли російськомовних «виборців» на псевдореферендум. Водії кількох російських автобусів уже змінюють «раптово» спущені колеса на «запаски».
Збройні Сили України дотримуються «режиму тиші» і не турбують «бавовной» колаборантів та масовку з раши оскільки патріоти вночі закріпили в таємних місцях приховані камери.
В отличии от выборов, проходящих в нескольких избирательных округах,
референдум охватывает ВСЮ территорию.
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)008rev-rus
Референдумы бывают признанные, непризнанные, частично признанные различными политическими силами, СТРАНАМИ.
Википедия
Стаття 72. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.
Стаття 73. ВИКЛЮЧНО всеукраїнським референдумом вирішуються
ПИТАННЯ ПРО ЗМІНУ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.
мог решать за всю страну
вопросы про изменение границ государства???????????
Для оправдания актов А. в межгосударственных отношениях иногда инсценируется народное «волеизъявление» - в форме плебисцитов среди населения аннексируемых территорий.
Эти лжеплебисциты представляют фальсификацию народного волеизъявления т.к. они совершаются в условиях военной оккупации гос-вом, производящим А.
Источник: Советская военная инциклопедия
Том1. М.:Огиз, 1932