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Холдинг Techiia співпрацював із забороненим в Україні російським букмекером 1xBet під час війни, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

букмекер

Один із бізнесів українського ІТ-холдингу Techiia WePlay Esports під час війни продовжував працювати з росіянами 1xBet, у яких КРАІЛ нещодавно відібрала ліцензію на роботу в Україні.

 

Буквально нещодавно Weplay Esports не приховував своїх зв’язків із 1xBet, яких підозрюють у роботі на спецслужби Росії, і анонсував онлайн сезони за Counter Strike: Go.

Про це свідчать результати пошуку у Google, пишуть Українські новини.

Холдинг Techiia співпрацював із забороненим в Україні російським букмекером 1xBet під час війни, - ЗМІ 01

Ще одне підтвердження.

Холдинг Techiia співпрацював із забороненим в Україні російським букмекером 1xBet під час війни, - ЗМІ 02

Станом на 26 вересня у 1xBet вже поспішили прибрати зі свого сайту всі згадки про трансляції від Techiia. Однак url публікацій залишилися незмінними — там прямо згадується організатор трансляції — WePlay Esports, який у 2021 році назвав угоду з 1xBet "партнерством лідерів", але з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну не зробив жодних кроків для того, щоб її анулювати.

Холдинг Techiia співпрацював із забороненим в Україні російським букмекером 1xBet під час війни, - ЗМІ 03

Раніше український Forbes опублікував розслідування, в якому намагався з’ясувати, звідки співвласник Techiia Олег Крот взяв 60 мільйонів доларів, які він нібито витратив на допомогу ЗСУ. У ході розслідування з’ясувалося, що російський букмекер 1xBet планував працювати в Україні через юрособу ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яка пов’язана із засновниками Techiia.

Після розслідування Forbes Олег Крот в інтерв’ю Dev.ua заперечував свій зв’язок з 1xBet, але заявив, що ринок азартних ігор в Україні потрібно реформувати, що може говорити про його зацікавленість у цьому бізнесі.
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я не удивлён и "Розетка" также ,торгует шпионским ПО Касперсого. и ничего и никого не удивляет и даже не заботит,война -войною, а бизнес не трожь))
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28.09.2022 10:02 Відповісти
ніхто не здивований і свіжовилупленому півню із його ку-ку-рі-ку...
А за прихід цих кровопивць, висітиме за яйко найвпливовіший дурень серед обрізаних.
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28.09.2022 10:11 Відповісти
Пiд зеленим дахом дозволено бiзнес iз будь-ким,головне % вiдкату.
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28.09.2022 10:21 Відповісти
Стаття маніпулятивна, автор не компетентий в тому про що пише. 1хбет не співпрацює з Віплеєм. Угода була в рамках одного турніру по файтінгам 1,5 року потому.
Будь яка людина яка цікавиться ставками, знає що будь-яка букмекерська контора приймає ставки на будь-яку подію в рамках будь-якого івенту, і для цього їй не потрібно підписувати угоду з турнірним оператором.
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29.09.2022 13:41 Відповісти
 
 