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РФ продовжує невдалі спроби просунутися в районі Бахмута замість посилення флангів, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,найманці

Останніми днями Україна активізувала свої наступальні операції на північному сході країни. Частини повільно просуваються як мінімум на двох напрямках на схід від річок Оскіл та Сіверський Донець, де групувалися сили ЗСУ після попереднього наступу на початку місяця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Росія створює сильнішу оборону, ніж раніше, ймовірно тому, що український наступ тепер загрожує частинам Луганської області, коли завершується голосування на так званому референдумі щодо приєднання до Російської Федерації.

За даними британської розвідки, важкі бої також тривають у Херсонській області, де російські сили на правому березі Дніпра залишаються у скрутному становищі.

Росія продовжує наполегливі спроби просунутися в районі Бахмута на Донбасі, попри те, що вона стикається із серйозним тиском на своїх північних та південних флангах. "Ймовірно, це пов'язано з політичним тиском, оскільки Росія використовує сили, які інакше могли б посилити інші фланги", - вважають у Міноборони Британії.

Також дивіться: Окупанти знищують Бахмут із артилерії. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Якщо ЗСУ зможуть раніше обійти Сєвєродонецьк та Лисичанськ, то ті сили рф що намагаються наступати на Бахмут та Авдіївку опиняться в такому становищі, що те що сталося під Ізюмом буде дитячим садком для рашистів.
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28.09.2022 10:11
+2
Більше підказуйте фуйлу,вислюки.
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28.09.2022 10:08
+1
Мишки плакали, кололися, но вперто гризли кактус🌵😅
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28.09.2022 10:10
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Більше підказуйте фуйлу,вислюки.
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28.09.2022 10:08 Відповісти
Мишки плакали, кололися, но вперто гризли кактус🌵😅
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28.09.2022 10:10 Відповісти
Якщо ЗСУ зможуть раніше обійти Сєвєродонецьк та Лисичанськ, то ті сили рф що намагаються наступати на Бахмут та Авдіївку опиняться в такому становищі, що те що сталося під Ізюмом буде дитячим садком для рашистів.
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28.09.2022 10:11 Відповісти
"Ранкова руханка українця здебільшого зводиться до кількох простих вправ: прокинутись від повітряної тривоги, надіслати прокляття ворогу у думках, задонатити на ЗСУ, перевірити карту бойових дій та кількість ліквідованих окупантів".
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28.09.2022 10:20 Відповісти
і написати комент проти зеленої влади)
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28.09.2022 11:20 Відповісти
у путіна один вихід

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28.09.2022 10:21 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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28.09.2022 10:29 Відповісти
Назло кондуктору
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28.09.2022 10:40 Відповісти
Тож Путін знову прикидається генералом
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28.09.2022 10:50 Відповісти
як там хтось писав? пройшло 15 років, давно помер путлер, деокуповано Крим, Україну прийняли в НАТО, а залишки рашистів все продовжували штурмувати Бахмут.
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28.09.2022 11:24 Відповісти
 
 