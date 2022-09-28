УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14466 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 768 11
армія РФ (13443) війна (56174) ЦРУ (116) Бернс (56)

Окрім браку особового складу, армія РФ стикається з відсутністю навчання і необхідного екіпірування, - директор ЦРУ Бернс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бернс

Навіть якщо в Росії мобілізують 300 тисяч осіб, кинути їх усіх на фронт як гарматне м’яса не вийде. При цьому брак особового складу - це лише одна з проблем. Є ще відсутність навчання і необхідної екіпіровки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це розповів директор ЦРУ Вільям Бернс.

"Навіть якщо він [Путін] зможе мобілізувати 300 000 солдатів, це не означає, що він зможе кинути людей як гарматне м'ясо на фронт, багато з яких не будуть добре навчені, багато з яких не матимуть потрібного спорядження, необхідної їм матеріально-технічної підтримки. Його армія має безліч проблем, і чоловіча сила - це лише одна з них", - заявив Бернс.

Директор ЦРУ окремо прокоментував ядерні погрози Путіна. За його словами, "зараз дуже важко сказати", чи блефує президент Росії. Проте американська розвідувальна спільнота не виявила "будь-яких практичних доказів" підготовки до використання ядерної зброї.

"Що нам потрібно зробити, так це поставитися до цього дуже серйозно, стежити за ознаками реальних приготувань", - додав Бернс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результати вторгнення РФ в Україну важко розглядати інакше, ніж провал, - директор ЦРУ Бернс

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
да і со щамі якась проблема, вадою, аружєєм, ...і ваабщє с правітельтвам
показати весь коментар
28.09.2022 10:37
+1
показати весь коментар
28.09.2022 10:35
+1
Нічого, баби нарожають. Приїдуть від казахів і грузинів і нових рузьких ще нарожають
показати весь коментар
28.09.2022 10:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
28.09.2022 10:35 Відповісти
Нічого, баби нарожають. Приїдуть від казахів і грузинів і нових рузьких ще нарожають
показати весь коментар
28.09.2022 10:36 Відповісти
да і со щамі якась проблема, вадою, аружєєм, ...і ваабщє с правітельтвам
показати весь коментар
28.09.2022 10:37 Відповісти
Вчера где-то показывали как этим рабам призывным сказали брать аптечки со своих машин )))
показати весь коментар
28.09.2022 10:38 Відповісти
І не тільки, а й самім покупати перекис водню і жіночі прокладки щоб останавлювати кров.
показати весь коментар
28.09.2022 10:53 Відповісти
І тампони - теж! У мене зять їх "потролив" у соцмережах позавчора - запропонував їм для економії користуваться вже б/у-шними
Мені цікаво - а якої величини треба тампони і прокладки... щоб отвір від кулі нідерландського "Браунінга" заткнуть?
показати весь коментар
28.09.2022 11:10 Відповісти
Цей шедевр можна подивитись тут- https://t.me/Pravda_Gerashchenko/44069
показати весь коментар
28.09.2022 10:57 Відповісти
Не хотілося би розводити зраду, але мені чомусь здається. що русні дуже вигідно, щоб ми думали, що їх новрспечені "мобіки" настільки нікчемні. Ворога ніколи не треба недооцінювати. Цілком можливо, що якусь частину мобілізованих десь там навчають та озброюють нормальною зброєю, щоб через місяць-два нас неприємно здивувати
показати весь коментар
28.09.2022 11:04 Відповісти
Рашисти - вони такі. Їм насрать на людські життя, як на наші, так і на свої.
Відстежуйте там краще, бо ми тут шось потерпаємо, а "катастрофічних" погроз вашого Саллівана он Мєдвєдєв ніяк не боїться.
показати весь коментар
28.09.2022 11:06 Відповісти
Хорошо бы это стадо хрюске жечь прямо в свинарнике, чтобы своими трупами не поганили Украину. Вот бы точка прилетела в пункт сбора куда-нибудь под белгород или курск.
показати весь коментар
28.09.2022 11:11 Відповісти
 
 