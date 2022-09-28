Участь у псевдореферендумі на Запоріжжі взяли 0,5% від загальної чисельності жителів, - мер Мелітополя Федоров

Міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив, що вдячний місцевим мешканцям, тому що дуже складно, перебуваючи сім місяців в окупації, демонструвати спротив поряд з озброєним ворогом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.



"Сьогодні можемо говорити детально про цифри, тому що вчора завдяки провальній фейковій пропаганді РФ, нам стала відома реальна кількість місцевих мешканців, що взяли участь у "референдумі". І ця цифра – 0,5% від загальної чисельності тих, хто мав би проголосувати у Запорізькій області, тобто 0,5% взяли участь у фейковому референдумі", - підкреслив міський голова Мелітополя.



Іван Федоров зазначив, що мешканці тимчасово окупованих територій вчергове продемонстрували свій спротив та небажання співпрацювати з ворогом, також люди чітко розуміють, що наші території будуть звільнені ЗСУ.



"А те, що робить окупант, то це йому потрібно для проведення екстреної мобілізації на тимчасово окупованій території. Чоловікам я б порадив у жодному разі не вступати до лав збройних сил ворога, а виїжджати на підконтрольну Україні територію. Звичайно, цей псевдореферендум не є демократією, і проводився під дулами автоматів, людей ловили посеред вулиць або заходили у будинки, змушуючи проголосувати одного за всіх членів сім'ї. Я хотів би подякувати нашим мешканцям, тому що дуже складно, перебуваючи сім місяців в окупації, демонструвати супротив поряд з озброєним ворогом. Те, що проголосувало 0,5% - це дуже відважно, небезпечно, але за це треба дякувати нашим людям", - наголосив Федоров.

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