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Мелітополь (736) Запорізька область (2556) Федоров Іван (559) псевдореферендум (180)

Участь у псевдореферендумі на Запоріжжі взяли 0,5% від загальної чисельності жителів, - мер Мелітополя Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

псевдореферендум

Міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив, що вдячний місцевим мешканцям, тому що дуже складно, перебуваючи сім місяців в окупації, демонструвати спротив поряд з озброєним ворогом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Сьогодні можемо говорити детально про цифри, тому що вчора завдяки провальній фейковій пропаганді РФ, нам стала відома реальна кількість місцевих мешканців, що взяли участь у "референдумі". І ця цифра – 0,5% від загальної чисельності тих, хто мав би проголосувати у Запорізькій області, тобто 0,5% взяли участь у фейковому референдумі", - підкреслив міський голова Мелітополя.

Іван Федоров зазначив, що мешканці тимчасово окупованих територій вчергове продемонстрували свій спротив та небажання співпрацювати з ворогом, також люди чітко розуміють, що наші території будуть звільнені ЗСУ.

"А те, що робить окупант, то це йому потрібно для проведення екстреної мобілізації на тимчасово окупованій території. Чоловікам я б порадив у жодному разі не вступати до лав збройних сил ворога, а виїжджати на підконтрольну Україні територію. Звичайно, цей псевдореферендум не є демократією, і проводився під дулами автоматів, людей ловили посеред вулиць або заходили у будинки, змушуючи проголосувати одного за всіх членів сім'ї. Я хотів би подякувати нашим мешканцям, тому що дуже складно, перебуваючи сім місяців в окупації, демонструвати супротив поряд з озброєним ворогом. Те, що проголосувало 0,5% - це дуже відважно, небезпечно, але за це треба дякувати нашим людям", - наголосив Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через низьку явку "виборців" на псевдореферендумі у Мелітополі окупанти повторно пішли по домівках місцевих, - Федоров

Автор: Наталя Джума
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це не псевдореферендум, це медійний трюк... слово референдум взагалі не можна використовувати, навіть з приставкою псевдо, бо це чисто медійний трюк.
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28.09.2022 11:08 Відповісти
рашиська пропоганда найбільш огидна і брехлива в світ,і куди там гебельсу до цього ординського самодурства ,ясно що намалюють 90% ,окрім зомбованих кацапів ще є люди які можуть вірити в рашиський маразм ?
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28.09.2022 11:11 Відповісти
А чьто скажет по этому поводу мокша Письков??
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28.09.2022 11:30 Відповісти
а кто так точно подсчитал
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28.09.2022 11:32 Відповісти
Мелітополь це місто партизан 'Героїв. Думаю,що вони рахували
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28.09.2022 12:06 Відповісти
рюзке дибилы,поголосуй на пеньке!!ЖК говорит,что это цирк...
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28.09.2022 11:42 Відповісти
Та шо він таке каже, вже гауляйтер Балицький відзвітував - 90% явка, за - 93,11%.
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28.09.2022 12:19 Відповісти
 
 