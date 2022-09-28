Україна має повернути всі свої тимчасово окуповані території. Лише тоді можна буде говорити про закінчення війни, - Зеленський
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Україна має повернути всі свої тимчасово окуповані території, і лише тоді можна буде говорити про закінчення війни.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами та викладачами Гарвардського університету, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.
"Якщо не буде чітко зрозуміло, що ми повернули свою землю, війна закінчилася і ось він - мир, а щось буде завжди під знаком питання, якась не деокупована частина, а інша частина - у якомусь компромісі, то, повірте мені, Росія все одно повертатиметься до окупації нашої землі", - зазначив глава держави.
Президент зауважив, що Україна, на жаль, не зможе повернути своїх загиблих громадян, але точно може відновити справедливість, яка починається з повернення своєї землі.
Зеленський переконаний, що війна Росії проти України продемонструвала необхідність перезавантаження міжнародних інституцій, які мають реагувати швидше, бажано - превентивно, а не чекати поганого результату.
Також, на його думку, можна вірити чи не вірити в погрози Росії щодо застосування ядерної зброї, але світ точно має бути міцним і не боятися залякувань з боку того чи іншого агресора.
"Бо таких погроз буде ще багато. Щоб їх було менше, має бути системно виписано, якою буде реакція. Навіть на слова чи наміри. Щоб такі військово-політичні керівники боялися навіть думати погрожувати будь-якій державі чим завгодно - ядерною зброєю, чи голодом, чи анексію, чи окупацією", - сказав Зеленський.
Президент переконаний, що Україна може подати приклад таких змін у системі міжнародної безпеки, адже саме на території нашої країни агресор порушував права людини, катував, ґвалтував, захоплював атомну електростанцію, погрожував ядерною зброєю тощо. Тому, як зазначив глава держави, Міжнародна робоча група на чолі з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком і колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном напрацювала рекомендації щодо гарантій безпеки для нашої країни.
"Ми надіслали їх світовим лідерам і хотіли б їх застосувати. Важливо, щоб країни, які опиняються в небезпеці, за короткий час могли отримати і зброю, і санкції проти агресора, і фінансову допомогу", – наголосив Володимир Зеленський.
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Да, кстати, борька, и давно ты ****(удрал)?
тьфу.
Раненого в ногу бойца ВСУ побратимы доставили в госпиталь где ему спасли жизнь..но ногу пришлось ампутировать...,но... изучив опыт исландских медиков,наши доктора за 2 часа установили протез по исландской технологии...,боец все снял на мобильник...потом встал кресла и начал идти по палате... даже не шатаясь...
Чим більше у суспільству насміхаються з заповедей Бога, тим на глибше дно таке
суспільство заглиблюється. У 2019 му був як раз такий випадок, замість хвалити Бога
за гарного президента люди схотіли лехкого життя, і 30 % проголосували за актора
який примудрився навіть згубити те що робив його попередник, добре хоч не до кінця.
Смерть біля 80 000 Українців у 2022 році хоч чомусь навчить Україну - гарне питання.
Пишу 80 бо жертв у Маріуполі здається більше ніж каже Зе пропаганда.
В отличии от выборов, проходящих в нескольких избирательных округах, референдум охватывает ВСЮ территорию.
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)008rev-rus
Референдумы бывают признанные, непризнанные, частично признанные различными политическими силами, СТРАНАМИ.
Википедия
Стаття 72. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.
Стаття 73. ВИКЛЮЧНО всеукраїнським референдумом вирішуються ПИТАННЯ ПРО ЗМІНУ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.
Для оправдания актов А. в межгосударственных отношениях иногда инсценируется народное «волеизъявление» - в форме плебисцитов среди населения аннексируемых территорий.
Эти лжеплебисциты представляют фальсификацию народного волеизъявления т.к. они совершаются в условиях военной оккупации гос-вом, производящим А.
Источник: Советская военная инциклопедия
Том1. М.:Огиз, 1932
Там такі сочні казарми із чмобіками. Зразу можна було б по тисячі чмобіків могилізовувати.
Чим довше тягнутимемо тим більші втрати понесемо. Їх треба вбивати НЕГАЙНО. Бо буде як попередній раз коли вони зручними цілями стояли на кордоні і їх ніхто не рухав бо почнеться війна, але війна і так почалась, а зручних цілей не стало і прийшлось воювати на своїй території і втрачати своїх людей і свою інфраструктуру.