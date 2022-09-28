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Україна має повернути всі свої тимчасово окуповані території. Лише тоді можна буде говорити про закінчення війни, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Україна має повернути всі свої тимчасово окуповані території, і лише тоді можна буде говорити про закінчення війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами та викладачами Гарвардського університету, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

"Якщо не буде чітко зрозуміло, що ми повернули свою землю, війна закінчилася і ось він - мир, а щось буде завжди під знаком питання, якась не деокупована частина, а інша частина - у якомусь компромісі, то, повірте мені, Росія все одно повертатиметься до окупації нашої землі", - зазначив глава держави.

Президент зауважив, що Україна, на жаль, не зможе повернути своїх загиблих громадян, але точно може відновити справедливість, яка починається з повернення своєї землі.

Зеленський переконаний, що війна Росії проти України продемонструвала необхідність перезавантаження міжнародних інституцій, які мають реагувати швидше, бажано - превентивно, а не чекати поганого результату.

Також, на його думку, можна вірити чи не вірити в погрози Росії щодо застосування ядерної зброї, але світ точно має бути міцним і не боятися залякувань з боку того чи іншого агресора.

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"Бо таких погроз буде ще багато. Щоб їх було менше, має бути системно виписано, якою буде реакція. Навіть на слова чи наміри. Щоб такі військово-політичні керівники боялися навіть думати погрожувати будь-якій державі чим завгодно - ядерною зброєю, чи голодом, чи анексію, чи окупацією", - сказав Зеленський.

Президент переконаний, що Україна може подати приклад таких змін у системі міжнародної безпеки, адже саме на території нашої країни агресор порушував права людини, катував, ґвалтував, захоплював атомну електростанцію, погрожував ядерною зброєю тощо. Тому, як зазначив глава держави, Міжнародна робоча група на чолі з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком і колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном напрацювала рекомендації щодо гарантій безпеки для нашої країни.

"Ми надіслали їх світовим лідерам і хотіли б їх застосувати. Важливо, щоб країни, які опиняються в небезпеці, за короткий час могли отримати і зброю, і санкції проти агресора, і фінансову допомогу", – наголосив Володимир Зеленський.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
говорить о мире только на условиях Украины... на условиях мнения общества... а не трахамоний, дерьмаков, подляков, дьячка раскольнической кацапской церкви тимашонки и т.п. явно недругов Украины...
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28.09.2022 11:06
+12
Ти ж казав що це Порох не дає закінчити війну.
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28.09.2022 11:16
+10
Дивно,а Залужний сказав,що Перемога України це тільки початок великої війни. Хотя що може знати уклоніст
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28.09.2022 12:05
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28.09.2022 11:06 Відповісти
Тільки так ! Інакше на кордони Китаю не вийдемо!
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28.09.2022 12:03 Відповісти
говорить о мире только на условиях Украины... на условиях мнения общества... а не трахамоний, дерьмаков, подляков, дьячка раскольнической кацапской церкви тимашонки и т.п. явно недругов Украины...
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28.09.2022 11:06 Відповісти
А тебя сильно опросили про формулу штанмайера? Или османские договоренности? А может ермак-козак тебе известен, где после переговоров у Ермака появился Мерседес за более чем 3 млн гривен, а может.... Могу многое расписать. Но вам зедебилам не дойдет.
Да, кстати, борька, и давно ты ****(удрал)?
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28.09.2022 15:46 Відповісти
Оманские
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28.09.2022 15:48 Відповісти
Ну ти точно не скидаєшся ні на боржуйки ні на дрони
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29.09.2022 08:16 Відповісти
и Вы думаете, что народ не восстанет? а я думаю не просто восстанет... зеленая сопля боится армии... она сделала ему имидж - она его и приголубит...
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28.09.2022 20:48 Відповісти
ах бодя-бодя... молчащий ты суходрочённый голубок... проявить повагу... украинский язык я знаю в тысячу раз лучше тебя, одевшего украинскую вышиванку и притворившегося украинцем... ишак ты заднеприводны, Херсон, Мариуполь, Киев, Харьков, Сумы... ты, наверное, еще с того партийно-комсомольского говенного актива - ленин, партия, камсамол... именно такие как ты, кравчук, ющ, кучмо и привели Украину к тому, что происходит сейчас...
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29.09.2022 06:04 Відповісти
говорили-балакали, а тоді всунули Єрмака із його міфічними рекомендаціями за народні гроші.
тьфу.
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28.09.2022 11:09 Відповісти
Ти ж казав що це Порох не дає закінчити війну.
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28.09.2022 11:16 Відповісти
Хорошая новость от украинских медиков...
Раненого в ногу бойца ВСУ побратимы доставили в госпиталь где ему спасли жизнь..но ногу пришлось ампутировать...,но... изучив опыт исландских медиков,наши доктора за 2 часа установили протез по исландской технологии...,боец все снял на мобильник...потом встал кресла и начал идти по палате... даже не шатаясь...
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28.09.2022 11:35 Відповісти
Дивно,а Залужний сказав,що Перемога України це тільки початок великої війни. Хотя що може знати уклоніст
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28.09.2022 12:05 Відповісти
Ця заява дуже тривожна! Вірогідна постійна війна на роки. Невідомо, скільки витримає Захід?
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28.09.2022 12:17 Відповісти
Студенти-це добре.Але чому він з політиками не обговорює ситуацію в Україні?
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28.09.2022 12:23 Відповісти
Та нащо, він вже себе ампіратором всєя Україна вважає.
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28.09.2022 13:23 Відповісти
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28.09.2022 13:21 Відповісти
А також після посадки усіх винуватих і репарації руйнувань в Україні
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28.09.2022 14:26 Відповісти
Думаю що коли людина божеволіє і вікидає мораль у бік це називають Бог покарав.
Чим більше у суспільству насміхаються з заповедей Бога, тим на глибше дно таке
суспільство заглиблюється. У 2019 му був як раз такий випадок, замість хвалити Бога
за гарного президента люди схотіли лехкого життя, і 30 % проголосували за актора
який примудрився навіть згубити те що робив його попередник, добре хоч не до кінця.
Смерть біля 80 000 Українців у 2022 році хоч чомусь навчить Україну - гарне питання.
Пишу 80 бо жертв у Маріуполі здається більше ніж каже Зе пропаганда.
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28.09.2022 17:00 Відповісти
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ЗА ДЕМОКРАТИЮ ЧЕРЕЗ ПРАВО (ВЕНЕЦИАНСКАЯ КОМИССИЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ) РЕФЕРЕНДУМЫ
В отличии от выборов, проходящих в нескольких избирательных округах, референдум охватывает ВСЮ территорию.

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)008rev-rus

Референдумы бывают признанные, непризнанные, частично признанные различными политическими силами, СТРАНАМИ.

Википедия
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28.09.2022 17:19 Відповісти
Конституція України - Розділ IIIВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ

Стаття 72. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.

Стаття 73. ВИКЛЮЧНО всеукраїнським референдумом вирішуються ПИТАННЯ ПРО ЗМІНУ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.
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28.09.2022 17:20 Відповісти
Аннексия, внешне оформленный согласно требованиям буржуазного международного права ЗАХВАТ каким-либо государством не принадлежащей ему территории.

Для оправдания актов А. в межгосударственных отношениях иногда инсценируется народное «волеизъявление» - в форме плебисцитов среди населения аннексируемых территорий.

Эти лжеплебисциты представляют фальсификацию народного волеизъявления т.к. они совершаются в условиях военной оккупации гос-вом, производящим А.

Источник: Советская военная инциклопедия

Том1. М.:Огиз, 1932
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28.09.2022 17:22 Відповісти
Треба крилаті ракети.

Там такі сочні казарми із чмобіками. Зразу можна було б по тисячі чмобіків могилізовувати.

Чим довше тягнутимемо тим більші втрати понесемо. Їх треба вбивати НЕГАЙНО. Бо буде як попередній раз коли вони зручними цілями стояли на кордоні і їх ніхто не рухав бо почнеться війна, але війна і так почалась, а зручних цілей не стало і прийшлось воювати на своїй території і втрачати своїх людей і свою інфраструктуру.
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28.09.2022 18:22 Відповісти
Зачем столько раз говорить об этом. Один раз твердо, по-мужски сказать и сделать как сказал. Или это от неполной уверенности, от наличия какого-то сомнения? Это касается и о каких-то переговорах с пуйлом. Их не должно быть и точка. Только об условиях капитуляции и военных репарации. От президента должна исходить твердость титана, а иначе он не полноценный лидер нации
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28.09.2022 19:49 Відповісти
 
 