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Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання економіки України на 2023 рік із 25% до 8%

Новини Цензор.НЕТ Економіка

єбрр

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), як і раніше, очікує, що економіка України скоротиться на 30% у 2022 році, проте на 2023 рік він погіршив прогноз її зростання з 25% до 8%, йдеться у звіті банку "Перспективи регіональної економіки".

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"На 2023 рік ЄБРР знизив свій прогноз відновлення економіки до 8% з 25%, які передбачалися в травні, коли очікувалося, що суттєві роботи з відновлення вже будуть проводитися", – йдеться у документі.

Зниження прогнозу є ознакою того, наскільки невизначеність щодо майбутнього впливає на економічні перспективи України, додає банк.

Зазначається, що хоча бойові дії в останні місяці стали більш концентрованими та охопили територію, яка генерує лише близько 20% ВВП, руйнація людського капіталу, інфраструктури та виробничих потужностей була величезною.

За даними банку, ВВП України впав на 15,1% у річному розрізі у першому кварталі 2022 року і на 37,2% у другому кварталі, коли тривали найзапекліші та широкомасштабні бойові дії.

Інфляція зросла до 23,8% у серпні 2022 року через перебої з поставками та різке зростання бюджетного дефіциту.

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Автор: Марина Макєєва
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Де ж той чувак на самокаті?
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28.09.2022 11:33 Відповісти
Де де в пиз,де
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28.09.2022 11:44 Відповісти
Яке може бути зростання зі шмарклею ?
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28.09.2022 11:46 Відповісти
головне це зростання а не падіння. трохи заспокоює
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28.09.2022 12:02 Відповісти
Ха-ха, какой рост, если страну тупо грабят.
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28.09.2022 12:04 Відповісти
 
 