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Після вибухів в окупованому Криму росіяни можуть "сховати" частину кораблів у Новоросійську, - Скібіцький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим,вибухи

Після серії вибухів в окупованому Криму російські військові передислокували частину персоналу Чорноморського Флоту РФ у Новоросійськ, а також розподілили авіацію, що перебувала на півострові, по аеродромах на території Росії.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Були проведені заходи на Чорноморському флоті, той персонал, який не задіяний безпосередньо і має допоміжні функції, передислокували зі штабу ЧФ до Новоросійська. Ми не виключаємо, що окремі бойові кораблі, кораблі постачання будуть переміщені із Севастополя теж до Новоросійська. Щоб уникнути ударів. Що стосується переміщень, то угруповання у Криму – воно не змінилося на Кримському півострові, крім того, що відбулася передислокація авіації, розосередження її на аеродроми РФ, було посилено протиповітряну оборону за рахунок перекидання додаткових сил і засобів ППО", - пояснив він.

За словами Скібіцького, війська РФ в окупованому Криму стали "ретельніше ставитися до таких понять, як терористична загроза, загроза з повітря, постійно відпрацьовують ці питання під час проведення навчань".

Також, додав представник ГУР МО, російська армія продовжує переміщати через окупований Крим військову техніку, боєприпаси та особовий склад, використовуючи для цього Керченський міст, охорона якого "була посилена від початку війни, насамперед, за рахунок засобів протиповітряної оборони та особливого контррозвідувального режиму".

Читайте: Можливо, Росія застосує ядерну зброю проти України, - ГУР

Автор: Богдан Гуньковський
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Пора их подсрачниками отправить в Новороссийск, как минимум. А ещё лучше- кормить крабов...
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28.09.2022 11:37 Відповісти
ховайте.. на запчастини ще розберіть... Або здайте на металобрухт
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28.09.2022 11:38 Відповісти
Після звільнення Бердянська кацапським кораблям доведеться тікати з Новоросійська в Сочі. А після запуску виробництва ракет "грім" найкращий план відкривати кесони в якійсь бухті.
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28.09.2022 11:39 Відповісти
Хай "переміщають"! То морячки з ЧФ не "нюхали" новоросійської "бори" (ЧФ усі зими стояв біля причалів і в море практично не виходив ) Подумать тільки: замість витратить кілька десятків мільярдів на розширення та укріплення порту Новоросійськ (щоб створить на власній території базу ЧФ), вони вбухали десятки мільярдів на підривну діяльність проти України, втратили техніки новітньої та ресурсів на сотні мільярдів у війні, погубили вбитими та скаліченими півтора сотні тисяч своїх чоловіків, щоб повернуться до того, що і планував Єльцин - до бази у Новоросійьку!
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28.09.2022 11:46 Відповісти
Да чмоне насрать на величие кацапии. Его волнует личная власть, которая для него вопрос выживания. Успешных стран на просторах СНГ так называемого быть не должно, иначе чмоню самого уберут с поддержкой элит разумеется. Это еще с нулевых такая методичка управления создана и жестко реализовывалась. Чмоня успешно создал Туркменистан и прочие недогосударства, это для него цель номер один просто. Только здесь он вообще по-дебильному облажался, притом вообще без шансов отсосал даже с такими денежными тратами. И ему ничего не поможет, хоть 10 домов жилых взорвет в Москве и всем плевать будет.
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28.09.2022 11:53 Відповісти
- Владимир Владимирович, скажите пожалуйста, а Вы можете сделать, чтобы Россия стала богатой, процветающей и демократичной? ...
- Нет, не могу... Россияне не хотят этого сами.... Кроме этого, враги, окружившие Россию со всех сторон, не дают этого сделать... Они не хотят, чтобы Россия такой стала... Зато я могу сделать так, чтобы все наши враги жили хуже нас...
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28.09.2022 11:57 Відповісти
Хтось бахнув північний, Дружба на черзі,а Кримський то само собою
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28.09.2022 11:56 Відповісти
Нехай. Треба буде - і в Новоросійську їх дістанемо і потопимо.
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28.09.2022 17:37 Відповісти
 
 