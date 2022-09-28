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Уряд виділив 70 млн грн на відбудову пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів ТЕЦ-3 у Харкові

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тец,харківська

Кабінет Міністрів України виділив з резервного фонду державного бюджету 70 млн грн на відбудову пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів ТЕЦ-3 комунального підприємства "Харківські теплові мережі".

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне розпорядження Уряд ухвалив на засіданні 27 вересня

"Ворог усе активніше тероризує українців, умисно обстрілюючи об’єкти теплопостачання та іншу цивільну інфраструктуру. Місто-герой Харків зазнає постійних обстрілів. Але місто не здається і тримає фронт, а держава йому у цьому допомагає. Зокрема, сьогодні Уряд виділив 70 млн грн на відбудову пошкодженої ворогом ТЕЦ-3 КП "Харківські теплові мережі". Це дасть можливість відновити теплопостачання для містян та забезпечити своєчасний початок та стале проходження майбутнього опалювального періоду", - зазначив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Унаслідок артилерійських та ракетних обстрілів ТЕЦ-3 зазнала значних пошкоджень. Зокрема, зруйновано будівлю котлотурбінного цеху та енергетичне обладнання, пошкодженю парові котли, виведено з ладу електричне обладнання трансформаторної підстанції.

Зазначається, що для відбудови об’єкта вже розроблено план ремонтно-відновлювальних робіт.

Читайте: Окупанти обстрілами пошкодили ТЕЦ, яка забезпечує теплом майже третину Харкова

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
В мене до Уряду інше питання!
Окуповані території, які ЗСУ не встигне звільнити до зими, ми будемо електроенергією забезпечувати?

Теплі казарми, військові госпіталя, ремонтні бази кацапів?

Як лугандон 8 років електроенергією забезпечували? "Там же наши люди"? Тепер лугандонські "наші люди" розстрілюють і катують цивільних у Харківській, Запорізькій і Херсонській.
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28.09.2022 11:57
+3
Так поедь волонтером и отстрой ТЭЦ. Или сидеть дома на диване и сочинять зраду интересней?
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28.09.2022 12:42
+2
Підараси ! Забеспечте воїнів зимовим одягом!
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28.09.2022 11:36
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Це не гарантує що ТЕЦ не зруйнують кацапи взимку.
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28.09.2022 11:36 Відповісти
Не гарантує, але це всьго вдвічі більше чим витратив Нафтогаз та ін. на ВІП авто під час війни..
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28.09.2022 12:37 Відповісти
предлагаешь сидеть сложа руки?
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28.09.2022 12:39 Відповісти
Підараси ! Забеспечте воїнів зимовим одягом!
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28.09.2022 11:36 Відповісти
В мене до Уряду інше питання!
Окуповані території, які ЗСУ не встигне звільнити до зими, ми будемо електроенергією забезпечувати?

Теплі казарми, військові госпіталя, ремонтні бази кацапів?

Як лугандон 8 років електроенергією забезпечували? "Там же наши люди"? Тепер лугандонські "наші люди" розстрілюють і катують цивільних у Харківській, Запорізькій і Херсонській.
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28.09.2022 11:57 Відповісти
Уточніть які окуповані териториї ви маєте на увазі, а то виходить що ви так переживаєте за Харківську, Херсонську, Запорізьку, що пропонуєте відімкнути їм світло. Не зарано?
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28.09.2022 12:36 Відповісти
Увага! Зараз будуть красти гроші на відбудові ТЕЦ
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28.09.2022 12:19 Відповісти
Так поедь волонтером и отстрой ТЭЦ. Или сидеть дома на диване и сочинять зраду интересней?
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28.09.2022 12:42 Відповісти
На ТЕЦ багато не вкрадуть, інша справа асфальт - там всі у долі і губернатори/ мери яким належать асфальтові заводи у містах містечках і підрядники і ті хто керує асфальтоукладкою.
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28.09.2022 14:06 Відповісти
Ніби й позитивно,та знаючи Зе все буде великим "відновленням".
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28.09.2022 13:39 Відповісти
 
 