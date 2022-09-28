13 629 54
Терорист Пушилін заявив про наміри окупувати всю територію Донеччини. Вони з Пасічником їдуть у Москву (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Терорист Денис Пушилін заявив, що нібито вся територія Донецької області буде захоплена російськими військами та їхніми найманцями.
Слова ватажка так званої "ДНР" цитує російське інформагентство "РИА-Новости", інформує Цензор.НЕТ.
"Вся конституційна територія "ДНР" буде звільнена (окупована. - Ред.)", - зазначив маріонетка Кремля.
Пізніше Пушилін повідомив, що їде до Москви. На уточнювальне запитання, коли саме він планує відвідати Москву, терорист відповів: "От вже зараз".
Тим часом, ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник повідомив, що він уже виїхав до Москви.
Топ коментарі
+37 Артем 42df2539
показати весь коментар28.09.2022 11:40
+30 Deodar Revolution
показати весь коментар28.09.2022 11:45
+23 Мобильный крематорий
показати весь коментар28.09.2022 11:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Как собачкам уши купируют.
А у Пениса Душилина будет купированное очко.
собак пожалеем)))
В цьому питанні, гадаю, навіть рашисти будуть згодні з українцями.
А як же предмет "історія срєднєвєкового долбаса" у школах?
А митниця у Дебальцевому між "днр" і "лнр"?
А вообще, весь этот движ показывает, что кацапов вообще не стоит слушать и тем более цитировать. Уничтожать и всё.
Але це йому не допоможе.
чому не затриманий і не переданий сбу ?
Тут питання, чи подали його наші в Інтерпол...
Якщо так, то я особисто заважати не буду. А міг би - то ще й допоміг
Я більше на карти Бутусова орієнтуюсь і deepstatemap.
Ватсон: Зачем?
Холмс: А как?
Кацапы практически всю свою боеспособную группировку уже убили об оборону ЗСУ на Донбассе. И продолжают биться об нее с нулевым результатом. После окружения в Лимане вобще встанет вопрос о полном уничтожении всей донецко-луганской группировки РФ.
Пенис Душилин теперь разве что в фантазиях может весь Донбасс оккупировать.
Никоим образом не хочу обидеть сам регион и адекватных, но это факт.