Терорист Пушилін заявив про наміри окупувати всю територію Донеччини. Вони з Пасічником їдуть у Москву (оновлено)

Терорист Денис Пушилін заявив, що нібито вся територія Донецької області буде захоплена російськими військами та їхніми найманцями.

Слова ватажка так званої "ДНР" цитує російське інформагентство "РИА-Новости", інформує Цензор.НЕТ.

"Вся конституційна територія "ДНР" буде звільнена (окупована. - Ред.)", - зазначив маріонетка Кремля.

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Пізніше Пушилін повідомив, що їде до Москви. На уточнювальне запитання, коли саме він планує відвідати Москву, терорист відповів: "От вже зараз".

Тим часом, ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник повідомив, що він уже виїхав до Москви.