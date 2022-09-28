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Терорист Пушилін заявив про наміри окупувати всю територію Донеччини. Вони з Пасічником їдуть у Москву (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пушилін

Терорист Денис Пушилін заявив, що нібито вся територія Донецької області буде захоплена російськими військами та їхніми найманцями.

Слова ватажка так званої "ДНР" цитує російське інформагентство "РИА-Новости", інформує Цензор.НЕТ.

"Вся конституційна територія "ДНР" буде звільнена (окупована. - Ред.)", - зазначив маріонетка Кремля. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти озвучили "результати" своїх псевдореферендумів

Пізніше Пушилін повідомив, що їде до Москви. На уточнювальне запитання, коли саме він планує відвідати Москву, терорист відповів: "От вже зараз".

Тим часом, ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник повідомив, що він уже виїхав до Москви.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+37
АХАХАХА, очко себе окупируй
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28.09.2022 11:40
+30
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28.09.2022 11:45
+23
Какая днр? У вас же референдум прошел. Вы теперь хрюсия.
А вообще, весь этот движ показывает, что кацапов вообще не стоит слушать и тем более цитировать. Уничтожать и всё.
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28.09.2022 11:45
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АХАХАХА, очко себе окупируй
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28.09.2022 11:40 Відповісти
Та хіба за ДОНами він встигне...
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28.09.2022 11:45 Відповісти
Не окупируй, а купируй.
Как собачкам уши купируют.
А у Пениса Душилина будет купированное очко.
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28.09.2022 11:46 Відповісти
Поздно. Оно уже оккупировано контролирующей русской шваброй.
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28.09.2022 11:49 Відповісти
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28.09.2022 11:52 Відповісти
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28.09.2022 11:57 Відповісти
Ну Пиня наказав Пушіліну це зробити до 15 вересня, але шьото пашло нє так. Доведеться асвабаждать самого Пушіліна ат должності.
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28.09.2022 11:42 Відповісти
Чепушилин может только отсосать. Его труп будет болтаться на центральной площади Донецка а потом доедят собаки и крысы
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28.09.2022 11:43 Відповісти
крысы... только крысы и хробаки...
собак пожалеем)))
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28.09.2022 11:48 Відповісти
Нехай бере до рук автомат і йде у атаку!
В цьому питанні, гадаю, навіть рашисти будуть згодні з українцями.
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28.09.2022 11:45 Відповісти
Стривайте, це ж після "засідання ради федєрації" пушилін і пасічник стають ніким навіть з точки зору параші? І всі ці "совєт міністрав днр" чи "міністєрство животноводства лнр" теж припиняють своє нікчемне існування?

А як же предмет "історія срєднєвєкового долбаса" у школах?

А митниця у Дебальцевому між "днр" і "лнр"?
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28.09.2022 11:45 Відповісти
Так,бо планували Кримський округ,а це означає без цих
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28.09.2022 11:54 Відповісти
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28.09.2022 11:45 Відповісти
Какая днр? У вас же референдум прошел. Вы теперь хрюсия.
А вообще, весь этот движ показывает, что кацапов вообще не стоит слушать и тем более цитировать. Уничтожать и всё.
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28.09.2022 11:45 Відповісти
Чмо бухало останні три місяці? 😁
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28.09.2022 11:46 Відповісти
Коли його кинуть на підвал у якихось хімках-брюквенських, він заявить "А у мєня екземплярчік канстітуциі днр с сабой!" 😂

Але це йому не допоможе.
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28.09.2022 11:49 Відповісти
Він ще живий?
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28.09.2022 11:46 Відповісти
Що мене бентежить , що пеніс відвідує вільно оае і туречсину
чому не затриманий і не переданий сбу ?
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28.09.2022 11:47 Відповісти
Якщо наші правоохоронні органи запит в Інтерпол зробили, то були б підстави затримати.
Тут питання, чи подали його наші в Інтерпол...
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28.09.2022 12:10 Відповісти
Не прошло и 8 -ми лет 💩мразь -Чипушилин почему- то пропетлял ,в отличии Захарченко и моторылы
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28.09.2022 13:18 Відповісти
Коли вже цю паскуду колоборанську повішають ? скільки воно біди пренесло в тому числі так званому народу Донбасу.
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28.09.2022 11:47 Відповісти
Тупой Пенис! Ты сперва освободи свой анус от членов кадыровцев!
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28.09.2022 11:47 Відповісти
До нього таке ж саме казав і гіві, і моторила, і захараст... І де вони? Може це в них ритуал такий: ляпнуть щось подібне і на концерт кобзона? Ну як у Гагаріна було "Паєхалі!"?

Якщо так, то я особисто заважати не буду. А міг би - то ще й допоміг
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28.09.2022 11:47 Відповісти
...а воно вже підписало Декрет про заборону міняти місцями перші букви своїх імені та прізвища?
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28.09.2022 11:48 Відповісти
Його попередник уже "брав" Рейк"явік і Берлін з Лондоном! Добрався тільки до "Вєтєрка"!
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28.09.2022 11:48 Відповісти
Дєніска пєтушилін пракукарєкал наступлєніє...ну-ну...
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28.09.2022 11:49 Відповісти
аж налякав - пеніс, а говорить
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28.09.2022 11:50 Відповісти
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28.09.2022 11:51 Відповісти
Нехай спочатку розслідує випадки масового гвалтування мобіків кадирівцями.
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28.09.2022 11:51 Відповісти
Сегодня утром ВСУ по факту окружили Лисичанск...,сообщил сайт Військове телебачення України...
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28.09.2022 11:54 Відповісти
То сайт так собі. Якісь молоді хлопці-аматори ведуть. Більше бажаного, ніж дійсного.
Я більше на карти Бутусова орієнтуюсь і deepstatemap.
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28.09.2022 12:07 Відповісти
Смотрел сводку за сутки по многим сайтам..мочат крыс путлера аж Гай шумить
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28.09.2022 12:11 Відповісти
Незнайка на Луне
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28.09.2022 11:54 Відповісти
Воно то Чепушило настільки дурне що досі не зрозуміло що режиму ***** кінець й треба тікати..... так й здохне дураком.
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28.09.2022 11:55 Відповісти
Хіба що як Київ, за три дні.
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28.09.2022 11:56 Відповісти
Самое смешное, как же ордлошное мясо презирают коренные кацапы и другие граждане Кацапстана. Вообще все. Просто за бомжей их считают и чертей, кто предал Родину, а их жен, кто с 5000 рублями в руке вместо дохлого мужа стоит и благодарит за помощь, за тупых и никчемных шлюх. Еще даже забавно, что С.Рунов их тоже также презирает за то, что кинули его как мясо и не желали воевать за этого опушенца фсбшного. Про крымчан вообще молчу. Куча кацапов помнят, как они проводили отдых в Крыму. Когда мусора прямо вымогают деньги, когда приезжают в клоповник с трехкратной ценой от Турции и двукратной от Египта и видят полное хамство местных, задранные цены на еду и вонючую отравленную воду с канализацией рядом, глотнул ртом и дальше 72 часа дрыстаешь. И максимально наглый взгляд местных, что им еще должны и что вы сюда все равно приезжать будете, так что терпите. Никто за них воевать не будет, предадут при первой же возможности пойти под командование генерала, который будет собирать людей идти в сторону Москвы, так как там есть кого грабить и обживаться в новеньких домишках.
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28.09.2022 12:00 Відповісти
Paru Ximars raket po bunkeru etogo samozvanca neploxo bi bylo
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28.09.2022 12:00 Відповісти
На карту глянь, яку генштабрф публікує, там рух зовсім в протилежному напрямку.
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28.09.2022 12:00 Відповісти
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28.09.2022 12:45 Відповісти
Какие влажные мечты. А будет все как с захерченком. Тот тоже собирался Вейшнорию захватить
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28.09.2022 12:01 Відповісти
По сути это то то же самое, если бы пенис душилин заявил, что он хочет трахнуть сам себя в жопу. Желание у него есть, но возможности нет....
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28.09.2022 12:03 Відповісти
Это то чмо, которое услышав в 14 году выстрелы на Путиловке, начал срочно грузить баулы в мерен.
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28.09.2022 12:07 Відповісти
🎃🐿️🍆
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28.09.2022 12:09 Відповісти
Дешевый фуфел возомнил себя стратегом.
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28.09.2022 12:10 Відповісти
Один ЗаХер уже дошел до Берлина и Лондона...сел в неправильный лифт и улетел на концерт Кабздона...🤣💀💀💀
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28.09.2022 12:14 Відповісти
Один дамбаский наполеен уже рейкьявик брал.
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28.09.2022 12:16 Відповісти
А импотент страстно мечтает перетрахать всех баб.
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28.09.2022 12:24 Відповісти
Как в анекдоте, когда Холмс поймал красивую русалку, долго ее рассматривал и отпустил обратно в воду.
Ватсон: Зачем?
Холмс: А как?

Кацапы практически всю свою боеспособную группировку уже убили об оборону ЗСУ на Донбассе. И продолжают биться об нее с нулевым результатом. После окружения в Лимане вобще встанет вопрос о полном уничтожении всей донецко-луганской группировки РФ.

Пенис Душилин теперь разве что в фантазиях может весь Донбасс оккупировать.
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28.09.2022 12:38 Відповісти
как ****..ал в ммм так и продолжает
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28.09.2022 13:09 Відповісти
Мало кто сделал так много для развала рососии, как недалекие люди донбасса.
Никоим образом не хочу обидеть сам регион и адекватных, но это факт.
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28.09.2022 14:20 Відповісти
Хер тобі на воротник, а не область!
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28.09.2022 14:43 Відповісти
SBU, I don't get it - he is still alive?
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28.09.2022 15:03 Відповісти
Ну-ну. Драпанули?
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28.09.2022 15:39 Відповісти
дУрбєлю- тебе зачистять як сашка захарченко ...- до весни ти вже труп)))))))
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28.09.2022 16:55 Відповісти
 
 